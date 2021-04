Würmer auf Corona-Teststäbchen und FFP2-Masken? Alles nur Verschwörungstheorie?

Im Internet kursieren momentan haufenweise Meldungen und Videos über diverse bewegliche „Würmer“ in den FFP2-Masken und auf den Teststäbchen – Alles nur eine weitere Verschwörungstheorie?

Die Besorgnis in der Bevölkerung wächst und viele machen sich sogar die Mühe, ihre Masken oder Teststäbchen unter dem Mikroskop zu untersuchen.

Bestimmte Berufsgruppen und auch Schüler müssen die Masken mehrere Stunden am Tag tragen. Viele Menschen müssen sich mehrmals die Woche testen lassen.

Der Wochenblick hat sich die Fremdkörper auf den Masken und Stäbchen genauer angesehen.

.

Das Rätsel um das Morgellons-Phänomen wird von Claudia Ehle aus einem völlig neuen Blickwinkel analysiert und daraus hervorgehend ein neuer Behandlungsweg aufgezeigt – hier weiter.

Würmer auf Corona-Teststäbchen und FFP2-Masken?

Sieht man sich die kursierenden und furchteinflößenden Videos und Bilder an, ist man geneigt, sich zu ekeln.

Beim Tragen der Maske steigt die Angst, diese „Würmer“ einzuatmen. Immerhin könnten diese durch die Atemwege in die Lunge geraten und sich im Körper verbreiten.

Dass sich ein Unbehagen sowohl bei Verwendung der Masken als auch bei den Tests ausbreitet, ist gut nachvollziehbar.

.

Ein ausbalancierter Stoffwechsel und ein intaktes Mikrobiom sind die Basis für eine stabile Gesundheit. Auch bei scheinbar chronischen Leiden wie Migräne, Schwindel, Müdigkeit, Reizdarm oder Endometriose wird Heilung möglich, wenn wir den Körper von Toxinen und Parasiten befreien und ihn mit potenten Nährstoffen wieder aufladen – Heile dich selbst >>>

.

Kann es sich um Parasiten oder „Morgellons“ handeln?

Als Morgellons werden aus Fasern bestehende „Parasiten“ bezeichnet.

Dr. Hildegard Staninger, Industrietoxikologin und Doktor der Integrativen Medizin, erklärte nach eingehender Forschung bereits 2007 zu den Morgellons:

„Aus der im Labor hergestellten Komposition von Bakterien, Gen-Sequenzen unterschiedlichster Herkunft, GVOs GEM, Kunststoff und anderen chemischen Stoffen gemeinsam, wachsen im Körper die unterschiedlichsten Erscheinungsformen von Fasern und auch komplexeren „tierähnlichen“ mikroskopisch kleinsten Formen von „Parasiten“ heran, wenn das Körper-Milieu die Vereinigung der Nanopartikel im Körper zu den sogenannten Morgellons begünstigt. Morgellons sind Nanopartikel die sich in einem Wirt zusammenbauen und Fasern bilden.“

.

Morgellons – Eine unheimliche Krankheit breitet sich aus >>>

.

.

Würmer auf Corona-Teststäbchen und FFP2-Masken? – Der Test

Wir haben uns herkömmliche FFP2-Masken und Test-Stäbchen unter dem Mikroskop angesehen. Darauf haben wir – wie so viele besorgte Internetnutzer – „wurmartige“ und andere Fremdkörper entdeckt.

Viele befürchten, dass es sich bei den „Würmern“ um Parasiten handeln könnte, die sich durch unser Gehirn fressen.

Sie bewegen sich!

Erwärmt man die Masken, so bewegen sich die „Würmer“. Wir haben das am Beispiel einer FFP2-Maske festgehalten:

.

Noch ein „Wurm“!

Wir fanden eine Vielzahl derartiger Fremdkörper auf Masken und Test-Stäbchen:

Würmer auf Corona-Teststäbchen und FFP2-Masken? – Darum bewegen sie sich

Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, der „Morgellons“ seit über zwanzig Jahren erforscht, ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren und berichtet in folgendem Video von seinen Labor-Untersuchungen und Messungen in dutzenden von Morgellonen-Fällen.

Es handelt sich laut seiner Aussage um Kleidungs-Fasern, Insekten-Teile, Haut und/oder Pflanzen-Bruchstücke, seien jedenfalls keine genetisch veränderten Parasiten.

Gründe für die Bewegung dieser „Fäden“ seien kleineste Luftzüge oder auch elektrostatische Ladung. Laut Benecke befänden sich auf allen Materialien die kleinsten Teilchen, die mit dem bloßen Auge gar nicht wahrnehmbar seien.

Labor-Untersuchungen zu Morgellons

.

Gilt jetzt Entwarnung?

Seit Jahren wird penibel darauf geachtet, dass Plastik reduziert wird.

EU-weit wurde 2018 beschlossen, dass ab dem 03. Juli 2021 das neue Einmal-Plastik-Verbot in Kraft tritt. Darunter fallen Plastikbesteck, Plastikgeschirr, Plastikstrohhalme, Verpackungen für Speisen und Getränke aus Styropor, Wattestäbchen aus Plastik und verschiedene Einwegprodukte aus Bio-Plastik.

Nun herrscht eine Maskenpflicht für Einweg-Masken, die aus Kunstfasern (Polypropylen) bestehen. Diese sind in mehreren Schichten angeordnet. Dabei müsse beim Tragen der FFP2-Masken mit einer Belastung von Mikrofaser-Partikeln gerechnet werden, die sich vom Masken-Vlies lösen, eingeatmet werden und sich in der Lunge festsetzen können.

„Faserstäube“: Lungenschäden zu befürchten

Diese Belastungen werden im Arbeitsschutz als „Faserstäube“ bezeichnet.

Diese Partikel können zu langfristigen Lungenschäden führen, da neben den Faserstäuben in den Kunstfasern zudem Klebstoffe, flüchtige organische Kohlenwasserstoffe, Bronopol (eine desinfizierende Substanz), Formaldehyd (in Klebstoffen), Bindemittel, Antioxidantien, UV-Stabilisatoren und künstliche Duftstoffe enthalten seien.

All diese Stoffe befinden sich nun an Mund und Nase und werden permanent eingeatmet. Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Atemproblemen, Ekzemen und Allergien führen können die Folge sein.

Ing. Dr. Traindl, Chemiker, Umwelttechniker, Geologe und Sicherheitsfachkraft, hat in einem Artikel wichtige Daten und Analysen der FFP2-Masken zusammengetragen.

.

9 Faktoren,die zu einer spontanen Rückbildung von Krebs führen können – selbst wenn die Schulmedizin versagt – hier weiter.

.

Jugendliche zum Maskentragen verdonnert: Drohen Krebs und Unfruchtbarkeit?

Jugendliche ab 14 Jahren verbringen den gesamten Schultag mit der FFP2-Maske vor Mund und Nase.

Durch die längere Tragedauer durchfeuchtet die Maske. Feuchtigkeit, Wärme, Speichel und Nasensekret sind ein idealer Nährboden, in dem verschiedene Krankheitserreger nicht nur überleben, sondern sich sogar vermehren können.

Eingeatmetes Mikroplastik könne laut US-amerikanischen Forschern sowohl Entzündungen als auch Läsionen in der Lunge verursachen. Er wird vermutet, dass bei andauernder Aussetzung der Lunge mit Mikroplastik zu Atemproblemen wie Asthma oder zu Krebs führen könne.

Bisherige Studien an Wildtieren und Tierversuche legen nahe, dass die Aufnahme von Mikro- und Nanoplastik zu Entzündungen, Krebs und Unfruchtbarkeit führen kann.

Wer haftet für Schäden?

Fraglich ist nun die Haftung im Falle einer entstehenden Gesundheitsbeeinträchtigung durch das Tragen der Masken oder die ständige Verwendung der Teststäbchen, beispielsweise bei den Schülern. Vor allem Volkschüler werden mittlerweile dreimal die Woche getestet.

Sollten dadurch wirklich Gesundheitsschäden eintreten können, müssten bereits vorab die Haftungsfragen geklärt sein. Die komplette Haftung dürfte bei den chinesischen Herstellern dieser Produkte liegen.

Denn diese hätten die Berechtigung, ihre Produkte mit CE-Kennzeichnungen zu versehen, um auch den Anforderungen des europäischen Marktes zu entsprechen.

Für das Inverkehrbringen der Teststäbchen füllen die Hersteller eine Selbstverpflichtung aus. Dies ist auf der Seite des BASG (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) ersichtlich.

Quelle: Maria Adler vom Wochenblick – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Das könnte Euch auch interessieren:

Gift in FFP2-Masken: Wir atmen einen gefährlichen Chemiecocktail ein >>>

Ex-Topwissenschaftler von Pfiser kritisiert PCR-Test und spricht von „Pseudo-Pandemie“ >>>

Psychologische Kriegsführung – Massenmanipulation in der Corona-Krise >>>

Sucharit Bhakdi: Geimpfte sind Teil eines „riesigen Experiments“ >>>

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Wahre Geschichten von geheilten Menschen, die Mut machen und Hoffnung auf Heilung geben!

Kelly Turner hat mit hunderten Betroffenen auf der ganzen Welt gesprochen und daraus zehn Faktoren extrahiert, die eine Spontanremission begünstigen und die jeder allein im Alltag umsetzen kann. Die emotionalen, intensiven und Mut machenden Geschichten der Patienten werden ergänzt durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und konkrete Ratschläge.

Die 10 Schlüsselfaktoren der Heilung >>>

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Hirnforscher Gerald Hüther klärt auf, was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt uns dabei, die Signale unserer Bauchorgane zu verstehen, körpereigene Regulierungskräfte anzuregen und mit einfachen, aber effektiven Schritten aktiv etwas für Regeneration und Gesunderhaltung zu tun – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Durch die beruhigende Wirkung von CBD-Öl wird Stress reduziert und der Schlaf verbessert, es ist angstlindernd und wirkt antidepressiv. Außerdem lindert es Schmerzen und hat eine krampflösende Wirkung. CBD-Öl bekämpft und heilt Entzündungen und verbessert das Wohlbefinden bei Rheuma und Arthritis. Es hemmt das Wachstum von Tumoren und bekämpft die Übelkeit bei einer Krebstherapie –

CBD-Öl-Tropfen – hier wieder erhältlich >>>

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...