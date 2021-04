Paul Burmann: Die Macht der Liebe – Ein Song der gebrochene Herzen verbindet!

Paul Burmann singt in seinem neusten Song „Macht der Liebe“ nicht von der Liebe, wie wir sie in der Regel verstehen, sondern von einer Macht, die stärker ist als der Tod!

Verzweiflung? Depression? Kein Ausweg inmitten der derzeitigen Ereignisse? Man könnte kochen vor Wut! Nebst all den Covid-Einschränkungen ein Song über die „Macht der Liebe“?! Ja!

Denn die Seiten der öffentlichen Medien und die der Gegenstimmen prallen momentan mit voller Wucht aufeinander. In diesen Zeiten braucht es umso mehr Herz und Liebe füreinander, egal wo ein anderer gerade steht.

Liebe findet immer einen Weg – trotz anderer Meinungen. Was wir jetzt mehr denn je brauchen ist nicht Auflehnung und Wut, sondern eine Liebe, die gebrochene Herzen verbindet!

Paul Burmann: Die Macht der Liebe – Ein Kommentar

Hallo zusammen, ich bin der Paul. Und bevor ihr meinen neuesten Song hört, ein paar Worte was mich zu diesem Song bewegt hat.

Inmitten der aktuellen Krise über Liebe zu singen, während beständig neue Nachrichten, über weitere Beschränkungen und Einschränkungen -und was nicht alles unser Leben bestimmt- über uns hereinbrechen, scheint irgendwie beinahe unpassend zu sein.

Und trotzdem habe ich meinen letzten Song mit „Macht der Liebe“ übertitelt. Warum, sage ich Euch gleich. Wir erleben gerade eine unglaubliche Zensur durch die Leitmedien. Immer mehr Fachstimmen, die eine andere Sichtweise zu der derzeitigen Krise haben, werden zensiert oder erst gar nicht publiziert.

Es verschwinden Videos, Interviews, Fachartikel werden nicht abgedruckt, Talkshows von vornherein, mit Pro- und Contra Fachstimmen, gar nicht zugelassen usw.

Inmitten dieser Zensur und dem großen Streit um die Deutungshoheit, erlebe ich auch unter den Mitmenschen in meinem Umfeld einen immer schärferen Ton und eine Verhärtung der Seiten.

Die einen auf der Seite der öffentlichen Berichterstattung, die anderen auf der Seite der Gegenstimmen, prallen mit voller Wucht aufeinander. Ein Konsens rückt in weite Ferne, und geschweige denn von Einheit zu reden.

Doch sind wir einmal ehrlich, sind die allermeisten von uns doch auch nur Laien, die das weitersagen, was sie aus ihrer jeweiligen Informationsquelle eben für richtig und plausibel halten.

Ich empfinde, wir brauchen im Umgang mit unseren Mitmenschen eigentlich nicht auch noch mehr Überzeugungskraft, Überredungskunst oder Aufdringlichkeit oder sogar Streitgespräche, sondern mehr Liebe.

Liebe, die herzlich dem anderen zugeneigt ist, egal wo er gerade steht. Ist er offen, kann ich reden. Ist er aber verschlossen, kann ich auch schweigen. Ist er bedrückt, kann ich hinhören.

Echte Liebe verbindet!

Sie kann streng und sie kann sanft sein, doch sie trifft immer das tiefere Bedürfnis eines Mitmenschen. Der gleichen Meinung zu sein ist doch nicht das was uns im Kern verbindet, sondern das Herz, die Liebe.

Im Liedtext heißt es: Mächtige Wasser löschen die Liebe nicht aus, Ströme schwemmen sie nicht fort. Die Liebe bleibt und findet bei jedem aufrichtigen Herzen einen Weg trotz anderer Meinung, die gemeinsame Lebensqualität nicht zu zerstören.

Was aber die Zensur anbelangt kann ich auch nur sagen, fordern wir doch allerorts, dass öffentlich alle Pro- und Contra Fachstimmen fair miteinander eine Bühne bekommen.

Die derzeitige Krise ist für uns alle, eine riesen Chance, Werte neu aufleben zu lassen die wirklich zählen.

Anstatt, Ihr Lieben, uns zu streiten, nutzen wir mit aller Liebe die Energie um diesen offenen Diskurs einzufordern.

Und jetzt, viel inneren Gewinn bei dem neusten Song.

Paul Burmann: Die Macht der Liebe



Ich steh´, die Faust geballt in der Tasche, kochend vor Wut: Unglaublich, diese Sache! Ist es Verzweiflung oder Depression? Ein dichter Nebel hängt über dieser Situation.

Man sperrt Menschen weltweit ein ohne Grund. Alte, Kranke ganz alleine in ihrem Bette liegend wund. Gesunde hält man für krank und Kranke macht man nicht gesund. Ein ungeheuerlich gegen uns gerichteter Verbund.

Und dahin geht mein Flehen, dass eure Liebe je länger, desto mehr überströme an Durchblick, und auch das Feingefühl werde mehr, auf dass wir reich und überströmend in der Liebe werden, gegeneinander und gegen alle hier auf Erden.

Die Macht der Liebe ist stärker als der Tod. Mächtige Wasser löschen sie niemals aus. Und keiner dieser Ströme schwemmt sie jemals fort, denn die Liebe ist das Einzige, das Einzige, was bleibt. Die Elenden hör´n die frohe Botschaft durch mich, gebrochene Herzen liebend verbinde ich. Gefangenen ruf´ ich Freilassung zu, doch die Weltweisen werden zuschanden im Nu.

Heilig, herzlich, selbstlos zugeneigt und bedingungslos, selbstaufopfernd die Liebe bleibt. Innerst bestrebt, jeden vollkommen zu vereinen. Ohne Rücksicht auf Verluste wirkt die Liebe durch die Seinen.

Zart oder beschwörend, verbindend oder scheidend. Liebe trifft den Nagel auf den Kopf, entscheidend. Liebe ist der Durchgang, das Tor zu einem Land der unbeschränkten Kräfte aus Seiner Hand.

Und dahin geht mein Flehen, dass eure Liebe je länger, desto mehr überströme an Durchblick, und auch das Feingefühl werde mehr, auf dass wir reich und überströmend in der Liebe werden, gegeneinander und gegen alle hier auf Erden.

Die Macht der Liebe ist stärker als der Tod. Mächtige Wasser löschen sie niemals aus. Und keiner dieser Ströme schwemmt sie jemals fort, denn die Liebe ist das Einzige, das Einzige, was bleibt. Die Elenden hör´n die frohe Botschaft durch mich, gebrochene Herzen liebend verbinde ich. Gefangenen ruf´ ich Freilassung zu, doch die Weltweisen werden zuschanden im Nu.

♫ Taghell ♫ – Ein Hammersong, der Mut macht!

Wenn der Sänger und Songwriter Paul Burmann von Geisterstädten, leeren Regalen und geschlossenen Grenzen spricht, umschreibt er nicht etwa Szenen aus einem Apokalypse-Streifen, sondern die weltweite, jüngste Vergangenheit.

Doch anstelle zu verzweifeln oder sich einschüchtern oder gar lähmen zu lassen, besingt er den Anbruch neuer Zeiten und Synergien, die wie der neu anbrechende Tag, der Nacht einfach folgen müssen!



Quelle: KlaTV – Die Alpenschau bedankt sich!

