Die Gerüchteküche brodelt: Woran ist Tansanias Präsident Magufuli tatsächlich gestorben?

Nach dem Tod von Tansanias Präsident Magufuli brodelt die Gerüchteküche – bei der Todesursache scheiden sich die Geister.

Tansanias Präsident, Dr. John Pombe Magufuli (61), ist am vergangenen Mittwoch überraschend verstorben – an Herzinfarkt sagen die einen, an Covid-19 die anderen. Ein hoher Regierungsbeamter glaubt gar, Magufuli sei vergiftet worden.

Der promovierte Chemiker, auch „Tingatinga“ (Bulldozer) genannt, war für seine harte Haltung gegenüber Korruption, für seine „Tansania Zuerst“-Politik und seinen Widerstand gegen die global verordneten Corona-Maßnahmen bekannt.



Gerüchte zum Tod von Tansanias Präsident Magufuli: Covid-19, Herzinfarkt, Gift?

In Tansania polarisierte der Umgang des Präsidenten mit der Corona-Pandemie. Lange wurde über John Magufulis Gesundheit spekuliert, jetzt ist er tot – und die Gerüchteküche brodelt.

Magufulis Tod spiegelt sein Leben: Er polarisierte. Seit seinem Amtsantritt 2015 wurde der populistische Präsident in dem ostafrikanischen Land mit seinen rund 58 Millionen Einwohnern verhasst sowie verehrt. Für seine Befürworter galt er als starker Staatsmann, der die Entwicklung des Landes vorantrieb, die Infrastruktur verbesserte und Interessen Tansanias mit Selbstbewusstsein vertrat.

Auch im Ausland wurde Tansania als stabiles, sicheres Land mit stetigem Wirtschaftswachstum gesehen. Afrika und die Welt haben tatsächlich einen erhabenen Anführer verloren, dessen Vision, Passion und unglaubliche Führung die Nation von Tansania nach vorne getrieben hat“, sagte Kenias Präsident Uhuru Kenyatta.

Ugandas Präsident Yoweri Museveni nannte Magufuli einen „pragmatischen Anführer, der an die wirtschaftliche Ermächtigung der Menschen Ostafrikas glaubte und dafür arbeitete“.

Doch Kritiker sehen in dem 1959 im westlichen Chato-Distrikt geborenen Magufuli einen autokratischen Herrscher, der zunehmend Menschenrechte mit den Füßen trat.

Unter Magufuli wurden Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt und die Arbeit von Oppositionellen und NGOs erschwert.

„Es ist eine poetische Gerechtigkeit“, meinte der im belgischen Exil lebende Oppositionsführer Tundu Lissu. „Präsident Magufuli trotzte der Welt im Kampf gegen Corona, er trotzte der Wissenschaft“, sagte er Kenias TV-Sender KTN am Donnerstag. Lissu ist überzeugt, dass Magufuli an Covid-19 starb. Doch die offizielle Erklärung lautet Herzversagen.

„Er war einer der bösartigsten Diktatoren, die diese Region je gesehen hat“, sagte Lissu. Dampfbäder gegen Corona? In die Geschichtsbücher eingehen dürfte aber vor allem sein Umgang mit der Corona-Pandemie. Lange gab es aus seiner Sicht in Tansania kein Corona – er sprach stattdessen von einer Lungenkrankheit oder Atembeschwerden.

Er stellte die Glaubwürdigkeit von Coronatests infrage und warnte vor den Impfstoffen. Der promovierte Chemiker empfahl Dampfbäder und Gesundheitsdrinks. Statt Kirchen zu schließen, setzte er auf die Kraft des Gebets.

„Es ist sinnlos, Kirchen oder Moscheen zu schließen, denn das sind die einzigen Orte, an denen wir Gott um Vergebung bitten können“, sagte er einst. Und wer eine andere Meinung zum Coronavirus hatte, dem drohten harte Strafen.

Die Gesundheitsorgane der Welt schienen machtlos. „Wenn die politische Führung eine Krankheit nicht anerkennt, wird das sehr, sehr schwer“, äußerte sich am Donnerstag der Chef der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC, John Nkengasong, vorsichtig.

Nach dem Tod von Tansanias Präsident Magufuli: UNO-Projektmanagerin wird Nachfolgerin

Nachfolgerin wird, laut Verfassung, die amtierende Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan (61), eine Muslima aus dem halb-autonomen und zu 99 Prozent muslimischen Teilstaat Sansibar. Sie ist in Ostafrika die erste Frau in diesem Amt.

Beobachter erwarten Konflikte vor allem mit Magufuli-Anhängern und christlichen Vertretern. Suluhu arbeitete u.a. für die UNO als Projektmanagerin beim Welternährungsprogram (WFP). 1990 wurde sie Generaldirektorin einer Dachorganisation für NGOs in Sansibar. In die Politik ging sie 2000.

Startete Impfkampagne

2010 wurde Hassan Ministerin, 2014 Vize-Präsidentin. Sie war maßgeblich an der Gestaltung der neuen Landes-Verfassung beteiligt. 2015 wurde Magufuli Präsident und 2016 kam zu ersten Machtkämpfen.

2018 startete sie, unter Applaus von WHO und UNO, eine Impfkampagne für über 600.000 Mädchen ab 14 Jahren, gegen das Humane Papillon Virus (HPV, Auslöser für Gebärmutterkrebs).

Im Vorjahr ging sie in einer Rede Magufuli frontal an: niemand verstehe, was er wolle in welche Richtung er gehe.

Tansania war in den vergangenen Monaten so etwas wie eine globale Insel der Corona-Skeptiker. Während die Welt im Corona-Lockdown saß, machten Touristen auf Sansibar munter Urlaub oder liefen Marathonrennen am Kilimandscharo; Masken zierten nur die Gesichter der wenigsten Menschen auf den Straßen.

Verantwortlich dafür war Präsident John Magufuli: Lange dementierte der Corona-Skeptiker die Existenz des Virus in Tansania. Aus dem ostafrikanischen Land wurden seit Mai keine Infektionszahlen mehr bekanntgegeben. Nach tagelangen Spekulationen über sein mysteriöses Verschwinden aus der Öffentlichkeit wurde am Mittwoch sein Tod bekanntgegeben. Sofort wurde heftig diskutiert: Ist er selbst an Covid-19 gestorben?

Doch seit Ende Februar war Magufuli wie vom Erdboden verschwunden und tauchte nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Die in Brüssel ansässige Exil-Opposition lancierte das Gerücht, er sei schwer an Covid-19 erkrankt, als Intensivpatient nach Kenia und dann nach Indien gebracht und dort behandelt worden.

Doch die Gerüchteküche brodelt mittlerweile und neben der allseits behaupteten Covid-Erkrankung oder das Sterben an Herzinfarkt, wird nun ebenfalls in Betracht gezogen, dass der Tod des tansanischen Präsidenten durch Vergiftung herbeigeführt worden sei.

Er habe mächtige Feinde und sei von den Chinesen, gemeinsam mit westlichen Ländern, vergiftet worden, zitiert Kenya News einen hohen Regierungsbeamten, der anonym bleiben will.

Mit seiner restriktiven Ressourcenpolitik habe er sich den Zorn internationaler Konzerne zugezogen.

Denn die im Land abgebauten Rohstoffe müssen auch hier verarbeitet werden, für Rohstoff-Exporte ist eine Regierungsgenehmigung erforderlich. Kürzlich ließ Magufuli für China bestimmte Rohstoffe im Hafen von Dar es Salaam beschlagnahmen. Zum Schutz lokaler Hersteller hob Magufuli hohe Zölle auf bestimmte Importe ein.

Gastarbeiter, viele davon illegal im Land, mussten Tansania verlassen, sie stehlen den Einheimischen die Jobs, hieß es. Auch seine Beamten verärgerte er, weil er ihnen unnötige internationale Reisen und Ausgaben untersagte.

Pandemie-Rebellion

In der Corona-Pandemie ging Magufuli, wie bereits erwähnt, seinen eigenen Weg: er stellte die Gefährlichkeit des Corona-Virus in Frage und lehnte Lockdowns, Masken sowie den Import von Covid-19-Impfstoffen ab.

Die PCR-Tests machte er lächerlich: Proben einer Papaya, einer Ziege und einer Wachtel, die er unter falschen Namen an die WHO schickte, wurden positiv getestet. Er feuerte daraufhin den Chef des Gesundheitslabors und warf das WHO-Team aus dem Land.

Von der EU bekam er 27 Millionen Euro zur Bekämpfung von Covid-19, Bedingung war die Einhaltung der WHO-Richtlinien, also strikte Lockdowns, Tests, Maskenpflicht und ein Covid-19-Impfprogramm.

Tansania erklärte das Land kurz danach, im Mai, für „coronafrei“. Beobachter erwarten, dass seine Nachfolgerin all diese Regeln verpflichtend macht.

Sie wird bereits gelobt, für ihr Auftreten mit Mund-Nasen-Schutz, als Vorbild für die Bürger von Tansania.

Quellen: T-Online und Wochenblick – Die Alpenschau bedankt sich!

