Lebensmittel mit CBD – rundum gesund

CBD (Cannabidiol) ist ein Wirkstoff der Hanfpflanze (Cannabis), der vielfältige positive Auswirkungen auf den Organismus hat.

Immer mehr Menschen stehen hinter der Philosophie einer natürlichen Ernährung, welche der Gesundheit von Geist und Körper zuträglich ist.

Als Öl in verschiedenen Qualitäten und Konzentrationen ist CBD ebenso legal in Deutschland zu erwerben wie in Form von Kristallen.

Beide Darreichungsformen eignen sich hervorragend dazu, um in der Küche Verwendung zu finden.

Als Kraut oder Blüten fällt CBD zurzeit noch unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Dabei lassen sich auch Speisen damit zubereiten und verfeinern.

Aufgrund seiner Konsistenz und Erscheinung erweitert CBD Kraut die Palette an italienischen Kräutern und so lässt sich z. B. eine köstliche Cannabis Butter selber machen, in dem Basilikum, Rosmarin, Thymian und Oregano einfach Cannabidiol beigemischt wird.

In welchen Lebensmitteln ist CBD enthalten?

Vor allem in Kanada und den USA sind CBD-haltige Lebensmittel schon länger auf dem Markt.

Mit der Legalisierung von Cannabis hat sich eine ganz eigene Industrie entwickelt, die u. a. Fruchtgummis, Kuchen, Chewing-Gum, Soßen und Soft-Drinks in vielfältigen Geschmacksnuancen vertreibt.

Wer in Deutschland Lebensmittel mit CBD kaufen will, muss sich in Geduld üben. Nutzer des natürlichen und gesundheitsfördernden Wirkstoffes leiden unter einer unübersichtlichen Gesetzeslage.

So hat die WHO (Weltgesundheitsorganisation) in ihrem Report von 2018 festgestellt, dass von CBD keinerlei Gefahren für die Gesundheit ausgeht und auch kein Suchtpotenzial vorhanden ist. Deshalb darf CBD auch in den meisten Formen legal vertrieben werden.

Im November letzten Jahres hat der EuGH (Europäische Gerichtshof) das auch weitestgehend bestätigt. Allerdings fällt CBD nun unter die Novel Food Regelung der Brüsseler Kommission der EU (Europäische Union), die besagt, dass CBD als neuartiges Lebensmittel einen längeren Zulassungsprozess durchlaufen muss.

CBD in industrialisierten Lebensmitteln wird es zwar in absehbarer Zeit geben, bis dahin müssen Speisen und Getränke noch eigenhändig hergestellt werden.

Wogegen hilft CBD?

CBD entfaltet seine Wirkungen vor allem im therapeutischen Bereich.

Durch seine natürlichen entzündungshemmenden, entspannenden und krampflösenden Effekte findet es ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten.

Dabei ist CBD nicht als heilende Medizin zu betrachten, sondern vor allem als begleitende Behandlung zur Linderung von Symptomen. Neben Anwendungen in der Schmerztherapie, bei der vor allem Rheumatiker und Patienten mit Arthrose profitieren, kann es zur Stressminderung verabreicht werden.

Erfolge werden zudem bei der Anwendung bei Epilepsie, Panikattacken und Depressionen vermeldet. Bei diesen Krankheitsbildern berichten die Anwender von einem signifikanten Nachlassen ihrer Anfälle, die zudem nur noch in abgeschwächter Form auftreten.

Eine praktische und bequeme Art der Einnahme des Wirkstoffes lässt sich deshalb sowohl mit der klassischen als auch der modernen Kulinarik in Verbindung bringen.

CBD in der Küche

CBD Öl hat einen leicht bitter-nussigen Geschmack und ist nicht jedermanns Sache.

Isolate und vor allem Kristalle jedoch lassen sich fast allen Speisen zufügen. Letztere besitzen eine 99%ige Konzentration und sind geschmacks- und geruchsneutral.

CBD Öl selbst machen

CBD Öl ist die beliebteste Darreichungsform, kann es doch immer und überall zu sich genommen werden, ohne auf größere Vorbereitungen zurückzugreifen.

Mit einem geeigneten Trägeröl kann es selbst produziert werden. Dafür kommen entweder Hanföl, Kokosöl oder Olivenöl infrage, da sie durch ihre reichhaltigen Mineralstoffe und Fettsäuren den Gesundheitseffekt erhöhen.

Als Mischanleitung gilt dabei, dass für 100 ml Trägeröl 10 Gramm Kristalle notwendig sind, um ein 10%iges CBD Öl zu erhalten. Die Mischung ist etwa 10 Minuten im Wasserbad zu erwärmen, damit sich die Kristalle restlos auflösen.

Speisen mit CBD zubereiten

Das Endprodukt kann dann auch problemlos als Salatöl verwendet werden. In der Küche können CBD Kristalle bei allen Speisen verwendet werden. Besonders eignen sie sich für italienische Pasta-Soßen und Dips wie Tsatsiki oder Guacamole zu mexikanischen Tacos.

Aber auch in Kuchen und Keksen lassen sich CBD Produkte einfach einarbeiten. Selbstredend kann CBD in Fruchtsäfte jeder Art untergerührt werden.

Für den Backofen ist CBD weniger geeignet, den bei Temperaturen von über 200° C werden die Inhaltsstoffe zerstört.

Wer CBD trotzdem auf seinem Braten oder seinen Kartoffeln genießen möchte, sollte es deshalb erst beigeben, wenn der Teller schon angerichtet ist.

