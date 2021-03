Was macht Kiffen mit der Psyche?

Trotz zahlreicher und zum Teil sehr aufwendiger Studien mit wissenschaftlichem Hintergrund ist der Einfluss von Cannabis auf die Psyche noch nicht aufgeklärt!

Vermutlich wird sich diese Ursache-Wirkung-Frage auch in absehbarer Zeit nicht abschließend erhellen lassen.

Einig ist man sich laut einem renommierten Magazin rund um Hanf aber, dass sich durch den Konsum von Marihuana das Risiko bei veranlagten Menschen erhöhen kann und eine Psychose eher zum Vorschein kommt.

Wer also erblich vorbelastet ist, der sollte sich beim Kiffen zurückhalten.

Zusammenhang von Psyche und Cannabiskonsum

Meist wird für ein angeblich erhöhtes Psychose-Risiko auf die biologische Wirkung von THC (Tetrahydrocannabinol), dem bewusstseinserweiternden und psychoaktiven Wirkstoff der Hanfpflanze, verwiesen.

So können bestimmte Botenstoffe wie das Dopamin durch Cannabis beeinflusst werden. Dopamin spielt bei der Ausbildung von psychotischen Symptomen eine Rolle.

Dass Zusammenhänge zwischen Cannabis und psychischen Auswirkungen bestehen, ist unbestritten. Meist ist aber unklar, was Folge und was Ursache ist. Bekannt ist, dass es unter akuter, stärkerer Substanzeinwirkung zu psychischen Symptomen kommen kann.

Diese vergehen aber nach kurzer Zeit wieder. Was bleibt, ist die Frage nach der Henne und dem Ei. So wird durchaus intensiv und kontrovers diskutiert, ob Cannabis allein andauernde psychische Erkrankungen wie die sogenannte Cannabis-Psychose zeitigt, zu der es ohne den Konsum der Droge nicht gekommen wäre.

Vertreter der konträren Theorie gehen davon aus, dass erst psychotische Deformationen zu einem regelmäßigen Cannabiskonsum führen.

Cannabiskonsum in jugendlichem Alter

Problematisch kann regelmäßiger Cannabiskonsum im Kindes- und Jugendalter werden. In der Phase der Pubertät ist das junge Gehirn noch nicht vollständig entwickelt. Deshalb ist die Annahme, dass unter Einfluss von Cannabis oder auch von Alkohol in dieser Lebensphase Psychosen zumindest gefördert werden könnten, nicht von der Hand zu weisen.

Insbesondere dann wird es laut Psychiater Rainer Thomasius vom Deutschen Zentrums für Suchtfragen im Kindes- und Jugendalter problematisch, wenn die Jugendlichen die Droge als Flucht vor ihren Alltagsproblemen einsetzen. In einer solchen Konstellation ist es zu vermuten, dass sich über Entwicklungsstörungen ernsthafte psychische Anomalien entwickeln können.

Bleiben Gehirnveränderungen bei Jugendlichen doch ein Leben lang erhalten. Wenn durch übermäßigen und regelmäßigen Missbrauch der Hippocampus und die Amygdala degeneriert bleiben, sind psychotische Erscheinungen nicht unwahrscheinlich. Beide sind Teile des limbischen Systems im Gehirn und regulieren wichtige Strukturen des Gedächtnisses, der Gefühlswelt und der Intelligenz.

So haben laut Thomasius fünf Prozent der Jugendlichen, die sein Zentrum aufsuchen, psychotische Symptome. Zwar werden die meisten ihre Wahnvorstellungen und Halluzinationen wieder los, aber bei manchen bleiben sie ein Dauerzustand.

Regelmäßiger Cannabiskonsum im Erwachsenenalter

Wer erst in einem Alter, in dem die Organe schon ausgewachsen sind, mit Cannabis in Berührung kommt, dessen Risiken sind dagegen begrenzter Natur. Im Normalverlauf verflüchtigen sich die psychoaktiven Effekte nach wenigen Stunden.

Allerdings herrscht weitgehende Übereinstimmung, dass bei bestimmten Veranlagungen Cannabis als Auslöser von Psychosen wie Schizophrenie wirken kann. Experten sprechen dabei vom sogenannten “Trigger-Effekt”. In diesem Falle ist Cannabis nur der Tropfen, welcher das Fass zum Überlaufen bringt.

Es wird vermutet, dass der Gebrauch von Cannabis den Verlauf von schon bestehenden psychischen Erkrankungen negativ beeinflussen kann. Gefährdet sind dabei vor allem Personen mit depressiven Gefühlsmomenten und Menschen mit übertrieben ausgeprägten Ängsten.

Zum Kreis der gefährdeten Erwachsenen gehören auch Patienten mit psychoseähnlichen Krankheitsbildern wie Gedankenrasen, fehlender Gedankenkontrolle und Verfolgungsängsten.

Cannabis heilt?

Die Entscheidung, ob Cannabis als Medizin eingesetzt wird, sollte immer in Absprache mit dem Arzt stattfinden. Allerdings gilt:

Insbesondere Patienten mit einem hohen Risiko für Psychosen oder Vorerkrankungen am Herzen müssen beim Cannabis-Konsum Vorsicht walten lassen. Generell ist eine ärztlich begleitete und gezielt durchgeführte Anwendung von Cannabis immer einer Selbst-Anwendung vorzuziehen.

Allerdings haben Studien belegt, dass Cannabis rauchen nicht die gleichen Folgen hat, wie das Rauchen von Tabak. Man kann somit durchaus annehmen, dass Cannabis eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Gesundheit der Lunge spielen kann.

Fazit

Der wissenschaftliche Erkenntnisstand bezüglich der Auswirkungen von Cannabis auf die menschliche Psyche ist noch nicht in allen Facetten beleuchtet. Das jahrzehntelang gültige Cannabisverbot hat hier sicherlich zu einer Tabuisierung beigetragen und tiefere Einblicke blockiert.

So kann selbst heute noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob Psychosen aufgrund von Cannabiskonsum entstehen oder ob psychisch kranke Personen auf Cannabis zurückgreifen, um eben mit ihren Psychosen besser umgehen zu können.

Naturgegeben ist ein Organismus im heranwachsenden Alter anfälliger für Deformationen, die das Gehirn und die Psyche betreffen. Zumal sie von Dauer bleiben.

Bei Erwachsenen mit Tendenz zu psychischen Krankheitsbildern kann Cannabis negative Folgen zeitigen, auch wenn sie nur durch den angesprochenen Trigger-Effekt ausgelöst werden.

In diesem Falle ist natürlich vom Gebrauch von Cannabis unbedingt abzuraten.

