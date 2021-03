Greensill Bank: BANKENPLEITEN kommen – Hält die Einlagensicherung? (Video)

Die Pleite der Greensill Bank ist eine der größten Bankenpleiten der letzten Jahre.

Kosten für die Einlagensicherungstöpfe sind ca. 3 Milliarden Euro. 500 Millionen Euro an Steuergeldern sind aber wohl ein für alle Mal verloren, da mehrere Kommunen das Geld aufgrund der Nullzinsphase bei der Risikobank angelegt hatten um Minuszinsen zu umgehen.

Und das obwohl die Einlagensicherung der privaten Banken seit 2017 explizit keine Kommunen mehr abgesichert hat. Wer haftet nun hierfür? Welche Banken sind sicher und was musst Du beachten?

Die Antworten darauf hat Finanzexperte Marc Friedrich in folgendem Video!

.

Die aktuelle Krise ist nicht wie die Finanzkrise 2008 oder die Weltwirtschaftskrise 1929. Die neue Depression, die aus der Covid-Pandemie entstanden ist, ist die schlimmste Krise in der Geschichte der Weltwirtschaft. Was Sie jetzt wissen müssen, um nach der Pandemie zu den Gewinnern zu gehören – hier weiter.

Bankenpleiten – Die Pleite der Greensill Bank

„Lass nie mehr Geld auf deinem Konto, als du bereit bist zu verlieren!“

Für Sparer hierzulande ist die Insolvenz der Greensill Bank insofern bedenklich, da die in Bremen angesiedelte Bank lange Zeit mit vergleichsweise hohen Tagesgeld- und Festgeldzinsen Einlagen für den Finanzkonzern einsammelte.

Die aus der Nordfinanz Bank AG (bis 2014) hervorgegangene Bank verzehnfachte ihre Bilanzsumme seit ihrer Übernahme durch den Greensill-Konzern auf ca. 3,8 Milliarden Euro.

Ein immenser Teil stammt von deutschen Privatanlegern. Mit diesem Geld wurden – davon gehen zahlreiche Spezialisten aus – die Geschäfte der Greensill Capital finanziert und Garantien abgesichert.

Schmerzhafte Verluste drohen jedoch vor allem den zahlreichen Kommunen wie Monheim, Osnabrück oder Wiesbaden, die bei der Greensill Bank Gelder angelegt haben. Deren Einlagen werden auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt, sind aber seit 2017 nicht mehr besonders geschützt.

Bislang ist bekannt, dass 26 Kommunen mindestens 250 Millionen Euro bei der Bremer Bank angelegt haben. Ob sie ihr Geld je wiedersehen, hängt davon ab, wie viel aus der Insolvenzmasse sichergestellt werden kann. Aus den Einlagensicherungssystemen bekommen sie nichts, diese sind ausschließlich Privatanlegern vorbehalten.

Mehrere Städte werfen der Finanzaufsicht vor, zu spät über die Probleme bei der Greensill Bank informiert zu haben. Sie prüfen Haftungsansprüche und wollen sich zusammentun, um aus der Insolvenzmasse einen Teil ihrer Einlagen zurückzuerhalten, wie Monheim in einer Pressemitteilung ankündigte.

Der BaFin zufolge seien die Stadtkämmerer in der Fachpresse mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Gelder von Kommunen nicht mehr geschützt seien.

Bankenpleiten – Wer zahlt für den Schaden?

Einschließlich der privaten Einlagen beläuft sich der vorläufige Schaden bei der Bremer Bank damit auf 3,5 Milliarden Euro. Am schwersten betroffen sind die an der Einlagensicherung teilnehmenden privaten Banken. Sie haben die beiden Sicherungstöpfe – gesetzlich wie privat – durch ihre Beiträge vorfinanziert und müssen sie jetzt auch wieder auffüllen.

„Für die deutschen Privatbanken, die voraussichtlich für die Verluste in Milliardenhöhe aufkommen müssen, ist dies zusätzlicher Stress in einer ohnehin angespannten Situation“, sagte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Paus der Nachrichtenagentur Reuters.

„Wer sich in Deutschland auf die Finanzaufsicht verlässt, der ist verlassen.“ Notwendig sei eine grundlegende Reform der Finanzaufsicht.

.



Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wir stehen vor großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Krisen sind aber auch Chancen: Jetzt werden Vermögen auf Generationen gemacht oder vernichtet – hier weiter.

.

Bankensterben kommt!

Weltweit bauen Banken Personal ab, schließen Filialen, fusionieren oder gehen bankrott.

Digitalisierung, Spardruck, Corona: Experten gehen davon aus, dass sehr bald jede zweite Bankfiliale wegfällt. An ihre Stelle rücken neue Konzepte: Filialen auf Rädern zum Beispiel, auf dem Land hat die Sparkasse bereits sogenannte Banken-Busse im Einsatz.

Außerdem gewinnen digitale Angebote wie Online-Banking weiter an Gewicht. Sicher: Das ist in gewisser Weise Fortschritt – aber es ist für viele Kunden auch ein Graus.

Wer nicht mehr als 100.000 Euro besitzt und dieses Geld auf einem Konto bei einer innerhalb der EU sitzenden Bank anlegt, braucht vor einer Bankenpleite keine Angst zu haben. Mit den Angeboten beispielsweise aus unserem Tagesgeld-Vergleich genießen Sparer praktisch hundertprozentigen Schutz.

Vor Abschluss eines neuen Kontos sollte trotzdem immer die Einlagensicherung geprüft werden, insbesondere bei Anbietern außerhalb der Europäischen Union.

Bei einer Pleite einer Großbank würden die Sicherungssysteme allerdings schnell an ihre Grenzen stoßen. Um kein Risiko einzugehen, empfiehlt es sich, das vorhandene Vermögen auf verschiedene Banken zu verteilen.

Wer Angst um sein Geld hat, entscheidet sich am besten für Geschäftsbanken, die als systemrelevant gelten. Geraten die Institute in eine wirtschaftliche Schieflage wird der Staat dafür sorgen, eine Pleite zu verhindern.

.

So viel One-World war noch nie – und nie war es unheimlicher.Die Welt lebt aktuell im Wartesaal der Apokalypse. Das ist kein Zufall. Denn es gibt eine lange Vorgeschichte, die eine Ahnung von der Offenbarung vermittelt, die uns noch bevorstehen soll – hier weiter.

.

2021 wird noch einiges an Ungemach für die Finanzbranche bringen. Die Zeitenwende ist in vollem Gange und die Karten werden neu gemischt.

Jeder muss muss sich darüber im klaren sein, dass wir nicht mehr in der alten Zeit aufwachen werden. Welche Banken sind noch sicher? Was müssen wir jetzt dringend machen, um unser Geld zu schützen?

BANKENPLEITEN kommen – Hält die Einlagensicherung?



Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Im kommenden Crash geht es nur noch darum, wer überlebt. Den renommierte Geldanlage- und Sicherheitsexperten Günter Hannich sieht eindeutige Signale, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Crash hindeuten. Doch was uns erwartet, ist kein »normaler« Absturz, sondern der komplette Zusammenbruch des Wirtschafts- und Finanzsystems. Das Finanzsystem wird kollabieren! Wie Sie Ihre Ersparnisse jetzt in Sicherheit bringen können, erfahren Sie hier >>>.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Mittlerweile sind täglich Eingriffe der Netzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität des Netzes erforderlich. Oft hatten wir einfach nur Glück, dass es bei kleineren Störungen blieb. Doch wir sind weder als Privatpersonen noch auf staatlicher Ebene für den Fall eines Blackouts vorbereitet sind – der in unserer Just-in-time-Gesellschaft fatale Auswirkungen hätte.

Es ist eine Katastrophe, die alle unterschätzen! – hier weiterlesen >>>.

Es gibt heute sehr viele Anwendungsbereiche, wo Cannabis eine effektive und nebenwirkungsarme Medizin darstellt. Chronische Schmerzen, Übelkeit infolge von Chemotherapien, Migräne, Multiple Sklerose, Alzheimer, Fibromyalgie und Morbus Parkinson sind nur einige Erkrankungen, wo Cannabis zum Einsatz kommt – hier weiter.

Dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung. Die Gulaschkanone ist die ideale »Outdoor-Küche«. Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte und Suppen sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Gulaschkanone mit reichhaltigem Zubehör >>> 77 leckere Rezeptideen für den Eintopfofen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>



Der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz setzt sich mit einem Problem auseinander, das in der Flut von Informationen über Corona kaum zur Sprache kommt: Mit der Frage, was macht die Pandemie mit Kindern und Jugendlichen? Hockertz beschäftigen insbesondere die Folgen der nicht mehr nachvollziehbaren Maßnahmen der Regierung und der einseitigen medialen Berichterstattung, bei der Fakten manipuliert und Gefahren aufgebauscht werden.

Wie unsere Kinder unter den Corona-Maßnahmen leiden und was wir dagegen tun können >>>

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Nichts wirft im Moment so viele Fragen auf wie die Corona-Impfung – Die neuen Erkenntnisse von Sucharit Bhakdi sind erschreckend! In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten.

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...