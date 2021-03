Ernst Wolff: Die vorsätzliche Zerstörung des Finanzsystems (Video)

Das Finanzsystem gleicht derzeit einem Patienten, der nach zwei lebensbedrohlichen Krisen auf der Intensivstation liegt und nur noch durch Medikamente am Leben erhalten wird, von denen die Ärzte wissen: Die Langzeitfolgen sind tödlich.

Es handelt sich hierbei offenbar um eine Agenda, die darauf abzielt, eine große Anzahl von Menschen in höchste Not zu bringen.

Wer meint, dies sei eine realitätsferne, apokalyptische Zukunftsvision, der wird ein böses Erwachen erleben.

.

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Ernst Wolff: Die vorsätzliche Zerstörung des Finanzsystems

Ein Gastbeitrag von Ernst Wolff, gefunden bei TKP – Die Alpenschau bedankt sich!

Viele Menschen warten zurzeit sehnsüchtig auf das endgültige Ende der Lockdowns.

Sie hoffen darauf, dass die Geschäfte wieder öffnen, die Arbeitslosigkeit zurückgeht, die Wirtschaft erneut in Gang kommt und sie endlich in ihr altes Leben zurückkehren können.

Doch das wird nicht geschehen, und zwar aus folgendem Grund: Die Lockdowns sind nicht die Ursache der gegenwärtigen Probleme, sondern nur ein Brandbeschleuniger, der den wirtschaftlichen Zerfall auf dramatische Weise verschärft.

Der Mittelstand, der bereits vor den Lockdowns in Schwierigkeiten steckte, ist schon zu einem erheblichen Teil in den Ruin getrieben worden, kleine und mittlere Banken stehen vor einer Welle von nicht verkraftbaren Kreditausfällen und die Staatshaushalte weisen riesige Löcher auf.

Vor uns liegt eine nie dagewesene Flut an Insolvenzen kleiner und mittlerer Betriebe. Banken werden gerettet werden müssen, die Arbeitslosigkeit wird explodieren, Preise werden steigen, die Steuern werden erhöht und Sozialleistungen gekürzt werden. Der Lebensstandard der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung wird einbrechen. Wir werden in den vor uns liegenden Monaten eine Verödung der Innenstädte und eine seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gekannte Ausbreitung von Armut und Obdachlosigkeit erleben.

Zugleich werden wir eine weitere Zunahme der bereits gigantischen Spekulation an den Finanzmärkten sehen. Sie wird die die soziale Ungleichheit, die jetzt schon einen historischen Rekordstand erreicht hat, weiter verschärfen.

Wir werden auch erleben, dass man uns die Grundrechte, die uns in den vergangenen zwölf Monaten genommen wurden, nicht wieder zurückgibt und dass die Zensur, die seit einigen Monaten ausgeübt wird, nicht etwa abgeschafft, sondern weiter verschärft wird.

.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

All das lässt sich voraussagen, wenn man nicht, wie die meisten Menschen, in Schockstarre auf Inzidenzen und Mutationen schaut, sondern sich ganz nüchtern den Zahlen in der Wirtschaft und im Finanzsektor widmet.

Sie zeigen, dass das globale Finanzsystem, das seit der Krise von 2007/08 künstlich über Wasser gehalten wurde, mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr aufrecht zu erhalten ist.

Da die Zinsen weltweit bei null angekommen sind, lässt sich der Zusammenbruch des Systems nur noch durch unbegrenzte Geldschöpfung zeitlich hinausschieben.

.

.

Der Preis dafür ist die unerbittlich fortschreitende Entwertung des Geldes.

Das wissen die Verantwortlichen, und deswegen bereiten sie im Hintergrund bereits ein neues Geldsystem vor.

Es wird das Bankensystem, wie wir es kennen, beenden und die Geldschöpfung ausschließlich in die Hand der Zentralbanken legen. Auf diese Weise wird man die Geldmenge kontrollieren, Negativzinsen erheben und die wirtschaftliche Nachfrage gezielt steuern können.

Allerdings birgt dieses neue Geldsystem ein Problem. Es wird sich bei der vorgesehenen Währung zwar um digitales Geld handeln, aber im Gegensatz zu den existierenden Kryptowährungen wie Bitcoin wird es keinesfalls dezentral, sondern im Gegenteil zu einhundert Prozent zentralisiert sein.

Das heißt, dass alle Transaktionen sowohl vom Staat als auch von den an der Ausgabe des Geldes beteiligten Digitalkonzernen überwacht, kontrolliert und unterbunden werden können.

Digitales Zentralgeld bedeutet damit nichts anderes als die komplette Unterwerfung der Kontoinhaber unter die Aufsicht des Staates und der Digitalwirtschaft.

Das aber würde die Bevölkerung unter normalen Umständen wohl kaum unwidersprochen hinnehmen. Wie also kann man sie dazu bringen, die neue Knechtschaft zu akzeptieren? Auch dafür gibt es ganz offensichtlich einen Plan:

Indem man das bestehende System systematisch plündert und auf diese Weise sozial unhaltbare Zustände schafft, die einen Großteil der Menschen in existenzielle Not treiben, um anschließend als Retter auftreten zu können.

Wie sonst lässt es sich erklären, dass wir mittlerweile in einem Endlos-Lockdown leben, der die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Betroffenen tagtäglich weiter verschlimmert?

Der dafür sorgt, dass die, die um einen Rettungsring kämpfen, absichtlich unter Wasser gedrückt werden?

Es handelt sich hier ganz offenbar um eine Agenda, die darauf abzielt, eine große Anzahl von Menschen in höchste Not zu bringen, um ihnen dann – gewissermaßen als humanitäre Maßnahme – das digitale Zentralbankgeld zur Rettung vor der Verelendung anzubieten.

Wer meint, dies sei eine realitätsferne, apokalyptische Zukunftsvision, der sollte sich dringend darüber informieren, wie weit die Vorbereitungen der Zentralbanken für die Einführung digitaler Zentralbankwährungen bereits vorangeschritten sind.

Ernst Wolff: Die vorsätzliche Zerstörung des Finanzsystems

Was steckt hinter den aktuellen Maßnahmen?

Gibt es einen Plan? Wo endet es?



Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Im kommenden Crash geht es nur noch darum, wer überlebt. Den renommierte Geldanlage- und Sicherheitsexperten Günter Hannich sieht eindeutige Signale, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Crash hindeuten. Doch was uns erwartet, ist kein »normaler« Absturz, sondern der komplette Zusammenbruch des Wirtschafts- und Finanzsystems. Das Finanzsystem wird kollabieren! Wie Sie Ihre Ersparnisse jetzt in Sicherheit bringen können, erfahren Sie hier >>>.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>



Der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz setzt sich mit einem Problem auseinander, das in der Flut von Informationen über Corona kaum zur Sprache kommt: Mit der Frage, was macht die Pandemie mit Kindern und Jugendlichen? Hockertz beschäftigen insbesondere die Folgen der nicht mehr nachvollziehbaren Maßnahmen der Regierung und der einseitigen medialen Berichterstattung, bei der Fakten manipuliert und Gefahren aufgebauscht werden.

Wie unsere Kinder unter den Corona-Maßnahmen leiden und was wir dagegen tun können >>>

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, mit dem Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen empfangen können. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar. Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen – Freeplay Kurbelradio >>>

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Die Laterne bietet ein Bündel von 9 weißen 5 mm-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden. Wahlweise steht aber auch eine 10 mm-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Eine altbekannte Allianz aus Seuchenwächtern, Medien, Ärzten und Pharmalobby ist auch zu Corona-Zeiten wieder am Werk man trifft auf erstaunliche personelle Kontinuitäten über fast zwanzig Jahre hinweg. Zum Beispiel Prof.Dr.Christian Drosten von der Berliner Charité – hier weiter.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen. Hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...