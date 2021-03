Das 5-Minuten-Brot: Brot ohne Kneten – Rezept und Anleitung (Video)

Für das 5-Minuten-Brot brauchst du nur 1 Tasse, 1 Topf und 1 Rezept.

Wer behauptet, Brotbacken ist aufwändig und kompliziert, der kennt dieses Brotrezept noch nicht. Zutaten abwiegen, durchrühren, stehen lassen und backen.

Fertig ist das einfachste Brot der Welt – 5 Minuten Arbeit für Geschmack und Qualität auf höchstem Niveau.

.

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt. Über siebzig Klassiker wie Baguettes, Brötchen, Hörnchen, Körner- und Mischbrote, Pizza und Focaccia lassen sich auch für allerhöchste Ansprüche einfach und sicher selbst backen – hier weiter.

5-Minuten-Brot: Brot ohne Kneten – Rezept und Anleitung

Das Bort schmeckt wie frisch aus der Landbäckerei. Dies dank zweier Dinge: Erstens wird die Teigmischung nicht geknetet, sondern so lange sich selber überlassen, bis sie quasi aus schierer Langeweile in Eigenregie jene Glutenstränge bildet, die sonst der Bäcker durch Kneten herstellt und welche den Brotteig elastisch machen.

Und zweitens wird das Brot nicht auf dem Blech, sondern in einem geschlossenen Topf gebacken. Dieser wirkt wie ein Dampfofen und sorgt dafür, dass der Teig wunderschön aufgeht und die Kruste perfekt knusprig wird.

Das Originalrezept stammt von Jim Lahey von der Sullivan Street Bakery in New York und erschien 2006 in der «New York Times».

.

50 BROTREZEPTE für Selberbacker: mit und ohne Sauerteig, für Blitzschnelle, Vollkornliebhaber, Knetmuffel und alle, die ihrem Brot gern besonders viel Zeit geben- ALLE BROT-BASICS, die man wissen muss.

Brot backen mit Christina >>>

Dieses Brot ist so schnell und einfach gebacken, du brauchst nicht mal eine Küchenmaschine. Alles war du brauchst ist das Rezept und eine feuerfeste Form oder einen Topf.

Wir haben die Zutaten leicht abgeändert, da dadurch ein noch besseres Ergebnis erzielt wird.

5-Minuten-Brot – Zutaten:

500 g Weizenmehl oder Dinkelmehl

10 g Salz

2 g frischer Germ / Hefe

420 g Wasser

Optional: Brotgewürze, Fleur de Sel, oder andere Aromen nach persönlichem Geschmack.



.

5 Minuten Brot – Zubereitung

Das Mehl mit der Hefe und dem Salz vermengen und in eine Schüssel geben.

Das Wasser dazugeben und alles kurz verrühren. Kein Kneten nötig, die Komponenten müssen nur verrührt werden.

Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und für 12 bis 18 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen. Der Teig bekommt zahlreiche kleine Luftbläschen und wird ziemlich flüssig. Das soll so sein.

Den Backofen auf 250°C Ober-/Unterhitze vorheizen und dabei einen Gusseisen-, Emaille- oder Tontopf mit erhitzen.

Den Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche stürzen und grob zu seiner Kugel formen (das geht am besten mit einer Teigkarte).

Die weiche Teigkugel auf ein Backpapier legen und mit dessen Hilfe in den heißen Topf heben.

Den Deckel drauf legen und die Temperatur direkt auf 210°C zurücknehmen. Das Brot bei geschlossenem Deckel 30 Minuten backen.

Anschließend den Deckel abnehmen und das Brot weiter 15 bis 20 Minuten goldgelb backen bis es die gewünschte Krustenfarbe bekommen hat.

Tipps für das 5-Minuten-Brot

Dies ist der unkomplizierteste Teig der Welt. Wie lange du ihn gehen lässt und bei welcher Temperatur ist ihm völlig egal. 12 Stunden sind gut, 15 Stunden auch, und selbst 18 Stunden sind kein Problem.

Wir stellen den Topf mit dem Teig über Nacht an einen nicht zu kühlen Ort ohne Luftzug. Das Einzige, was dieser Teig nicht mag, ist zu warmes Wasser. Alles über 45 Grad geht den Hefepilzen an den Kragen. Kaltes bis handwarmes Wasser (circa 30 Grad) direkt aus der Leitung funktioniert bestens.

Es ist unerlässlich, dass der Topf absolut dicht schließt. Sonst nimmt das Brot die Form eines Maulwurfhügels an, und die Krume wird plump und klebrig.

Das Brot hält sich am besten in ein Baumwoll- oder Leinentuch gewickelt – So kann man es auch verschenken!

5-Minuten-Brot: Brot ohne Kneten

Die Alpenschau wünscht viel Erfolg beim Nachbacken – bleibt gesund!

Weitere besondere Rezepte findest du auch

in unserer Kategorie Alpen-Kulinarik >>>

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Brot backen mit der Kraft von wilden Hefen



Brot backen mit wilden Hefen ist eine natürliche Alternative zu industriell hergestellter Backhefe. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Ihre eigene Hefe ganz einfach aus Früchten, Kräutern und Blüten selbst herstellen können. Nutzen Sie das ganze Jahr über saisonale Zutaten, um mit dem daraus gewonnenen Hefewasser höchst bekömmliche und aromatische Brote zu backen.

Über 25 Brot- und Brötchenrezepte zeigen, wie natürlich und unverfälscht Brotgenuss sein kann – hier weiter.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

100 Prozent reines Kollagenpulver – hier >>>

Es gibt heute sehr viele Anwendungsbereiche, wo Cannabis eine effektive und nebenwirkungsarme Medizin darstellt. Chronische Schmerzen, Übelkeit infolge von Chemotherapien, Migräne, Multiple Sklerose, Alzheimer, Fibromyalgie und Morbus Parkinson sind nur einige Erkrankungen, wo Cannabis zum Einsatz kommt – hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Anleitung für die richtige Anwendung! >>>.

Natron im Sparpack hier bestellen >>>

…und die Erde ist eine Scheibe! Neben der Beschreibung von über 100 Therapieformen und Substanzen zur Behandlung von Krebs, klärt der Autor auch darüber auf, welche Therapien bei welchen Krebsarten in der Schulmedizin angewandt werden und was man als Patient unbedingt wissen muss, bevor man sich ihnen unterzieht.

Zukünftig wird es nur noch zwei Gruppen von Krebskranken geben. Solche, die dieses Buch gelesen haben … und die Nichtwissenden – hier weiter.

Adaptogene sind der perfekte Ausdruck eines Lebensgrundprinzips. Sie eignen sich daher besonders dazu, wieder zu ordnen, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mächtig und geduldig wie die Natur selbst entfalten sie ihre Wirkung und sorgen für Harmonie in Körper, Geist und Seele. Auf diese Weise fördern sie die Kraft und die Fähigkeit, mit den Dingen umzugehen, die wir erleben. Sie helfen, die Gesundheit wieder zu erlangen oder zu bewahren.

Nutze die Heilkraft der Adaptogene >>>

Es gibt viele gute Gründe, den Zuckerbedarf teilweise durch Xylit zu ersetzen und die für die Gesundheit und die Zahngesundheit günstigen Effekte zu nutzen – Hier weiter >>>.

Heilpflanzen haben eine erstaunliche Wirkung – ob wir körperlich leiden oder ob es unsere Seele ist, die Hilfe braucht. Sie heilen dort, wo etwas nicht heil ist. Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde – hier weiter.

Dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung. Die Gulaschkanone ist die ideale »Outdoor-Küche«. Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte und Suppen sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Gulaschkanone mit reichhaltigem Zubehör >>> 77 leckere Rezeptideen für den Eintopfofen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Eine Ernährung, die heilt, fit & jung macht: bitter, basisch, vitamin- , mineralstoff- und antioxidantienreich.

Gesunde Ernährung statt Medikamente >>>

Vitamin K2 fördert eine normale Blutgerinnung und trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei – hier weiter.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Ein Krebspatient, dessen Tumor verschwindet, ein Mädchen im Rollstuhl, das plötzlich wieder laufen kann: Spontanheilungen gibt es immer wieder, und doch weiß die Medizin fast nichts über sie. Ein sträflich ungenutztes Potenzial, meint Dr. Jeffrey Rediger, denn diese medizinischen »Wunder« bergen den Schlüssel zu einem fundamental neuen Verständnis menschlicher Selbstheilungskräfte – hier weiter.

„Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.“ Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! Hier weiter >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...