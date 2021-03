Wunderbrot – so nennt sich dieses besondere Brot ohne Mehl, Hefe und Backpulver.

Es ist vegan, glutenfrei, low-carb und das Beste: Mit diesem Brot kannst du sogar abnehmen.

Das Wunderbrot schmeckt lecker saftig und nussig und du kannst es ganz leicht selber backen. Hier zeigen wir dir, wie du genau vorgehst.

.

In diesem wertvollen Hildegard-Buch entdecken wir vergessene Lebensmittel, die eine enorme Heilkraft haben und erfahren die Ursachen für zahlreiche Zivilisationskrankheiten von heute. Es ist unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind – Die Hildegard-Medizin >>>.

Wunderbrot – Gesundes Brot ohne Mehl, Hefe, Backpulver (Rezept)

Glutenfreie Brote finden immer mehr Zuspruch. Die Menschen wollen weg von industrieller Hefe und Gluten, da es immer mehr Stoffwechselerkrankungen gibt.

Das Wunderbrot geht auf die Kanadierin Sarah Britton zurück, die das Brotrezept unter dem Namen Life Changing Bread veröffentlicht hat und ist sehr einfach herzustellen.

Es besteht aus Haferflocken, Wasser, Flohsamenschalen, Chiasamen, Salz, Nüssen und Saaten. Hefe oder Sauerteig brauchst du für den Teig nicht.

Welche Nüsse und Saaten du verwendest, kannst du selbst entscheiden. Geeignet sind beispielsweise Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkerne.

Achte bei den Zutaten möglichst auf Bio-Qualität und auf eine regionale Herkunft. Du unterstützt damit eine ökologische Landwirtschaft, die auf synthetisch-chemische Pestizide und Düngemittel verzichtet und schonend mit natürlichen Ressourcen umgeht.

Regionale Zutaten haben zudem keine CO2-intensiven Transportweg hinter sich. Wir empfehlen deshalb, keine Mandeln zu verwenden, da diese in der Regel aus den USA importiert werden.

Achtung: Hafer ist an sich glutenfrei, wird aber oft durch Anbau, Ernte, Transport und Verarbeitung verunreinigt. Menschen mit Zöliakie sollten also unbedingt auf glutenfreien Hafer zurückgreifen.

.



55 Rezepte, die aus Zutaten bestehen, die den meisten Menschen seit jeher zur Verfügung standen. Zusätzlich werden die in den Rezepten verwendeten Gewürze, Gemüse, Getreide, Obst, Wildpflanzen aus dem Blick Hildegard von Bingens beschrieben – hier weiter.

.

Wunderbrot: Glutenfreies Rezept mit regionalen Nüssen und Saaten

Wer keine Nüsse verträgt, kann diese gegen etwas anderes austauschen oder auch einfach weg lassen. Ihr braucht das Wasser deshalb nicht zu reduzieren!

Zutaten:

150g Haferflocken (100 g kernig, 50 g zart)

130 g Sonnenblumenkerne

100 g Leinsamen ( 50% davon geschrotete Leinsamen)

60g gehackte Haselnüsse

20g Kürbiskerne (oder nach belieben mehr)

20g Chiasamen

20g Flohsamenschalen

1 TL Salz

3 EL Pflanzenöl (geschmacksneutral)

350ml warmes Wasser

Zubereitung

Halbiere zunächst mit einem scharfen Messer die Haselnüsse. Gib dann alle trockenen Zutaten in eine Schüssel und vermische sie gründlich.

Gib nun alle feuchten Zutaten in eine andere Schüssel und verrühre sie ebenfalls. Gieße die Wasser-Öl-Sirup-Mischung zu den trockenen Zutaten und vermische alles zu einem dicken Brei.

Lasse den Teig mindestens zwei Stunden lang quellen. Gib den Teig nach zwei Stunden in eine eingefettete Kastenform (25 cm Länge). Optional kannst du noch ein paar Kerne auf das Brot legen.

Gebacken wird das Wunderbrot 30 Minuten bei 180 Grad. Nimm das Brot dann vorsichtig aus der Form und backe es für weitere 30 Minuten auf dem Backblech oder Rost.

Das Brot ist fertig, sobald es beim Klopftest auf der Unterseite hohl klingt. Lasse es vollständig abkühlen, bevor du es anschneidest.

Wunderbrot – Gesundes Brot ohne Mehl, Hefe, Backpulver (Rezept)

Die Alpenschau wünscht viel Erfolg beim Nachbacken – bleibt gesund!

Weitere gesunde und besondere Rezepte findest du auch

in unserer Kategorie Alpen-Kulinarik >>>

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

100 Prozent reines Kollagenpulver – hier >>>

Es gibt heute sehr viele Anwendungsbereiche, wo Cannabis eine effektive und nebenwirkungsarme Medizin darstellt. Chronische Schmerzen, Übelkeit infolge von Chemotherapien, Migräne, Multiple Sklerose, Alzheimer, Fibromyalgie und Morbus Parkinson sind nur einige Erkrankungen, wo Cannabis zum Einsatz kommt – hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Anleitung für die richtige Anwendung! >>>.

Natron im Sparpack hier bestellen >>>

…und die Erde ist eine Scheibe! Neben der Beschreibung von über 100 Therapieformen und Substanzen zur Behandlung von Krebs, klärt der Autor auch darüber auf, welche Therapien bei welchen Krebsarten in der Schulmedizin angewandt werden und was man als Patient unbedingt wissen muss, bevor man sich ihnen unterzieht.

Zukünftig wird es nur noch zwei Gruppen von Krebskranken geben. Solche, die dieses Buch gelesen haben … und die Nichtwissenden – hier weiter.

Adaptogene sind der perfekte Ausdruck eines Lebensgrundprinzips. Sie eignen sich daher besonders dazu, wieder zu ordnen, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mächtig und geduldig wie die Natur selbst entfalten sie ihre Wirkung und sorgen für Harmonie in Körper, Geist und Seele. Auf diese Weise fördern sie die Kraft und die Fähigkeit, mit den Dingen umzugehen, die wir erleben. Sie helfen, die Gesundheit wieder zu erlangen oder zu bewahren.

Nutze die Heilkraft der Adaptogene >>>

Es gibt viele gute Gründe, den Zuckerbedarf teilweise durch Xylit zu ersetzen und die für die Gesundheit und die Zahngesundheit günstigen Effekte zu nutzen – Hier weiter >>>.

Heilpflanzen haben eine erstaunliche Wirkung – ob wir körperlich leiden oder ob es unsere Seele ist, die Hilfe braucht. Sie heilen dort, wo etwas nicht heil ist. Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde – hier weiter.

Dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung. Die Gulaschkanone ist die ideale »Outdoor-Küche«. Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte und Suppen sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Gulaschkanone mit reichhaltigem Zubehör >>> 77 leckere Rezeptideen für den Eintopfofen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Eine Ernährung, die heilt, fit & jung macht: bitter, basisch, vitamin- , mineralstoff- und antioxidantienreich.

Gesunde Ernährung statt Medikamente >>>

Vitamin K2 fördert eine normale Blutgerinnung und trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei – hier weiter.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Ein Krebspatient, dessen Tumor verschwindet, ein Mädchen im Rollstuhl, das plötzlich wieder laufen kann: Spontanheilungen gibt es immer wieder, und doch weiß die Medizin fast nichts über sie. Ein sträflich ungenutztes Potenzial, meint Dr. Jeffrey Rediger, denn diese medizinischen »Wunder« bergen den Schlüssel zu einem fundamental neuen Verständnis menschlicher Selbstheilungskräfte – hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...