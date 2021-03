Finanzsystem: Globale Inflation durch die größte Geldschwemme der Weltgeschichte

Seit dem Beginn der Pandemie erleben eine zunehmende globale Inflation durch die größte Geldschwemme der Weltgeschichte.

Natürlich muss und wird das enorme Probleme verursachen. Natürlich muss und wird das eine alptraumhafte Inflation verursachen.

Jeder, der auch nur einen Funken gesunden Menschenverstand besitzt, hätte das erkennen müssen!

.

Finanzsystem: Es droht die globale Inflation

Wer dachte, dass die Staaten auf dem ganzen Planeten dauerhaft Geld drucken, leihen und ausgeben könnten, als gäbe es kein Morgen, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen hätte, der hat sich selbst etwas vorgemacht.

Wenn der Wert des Geldes an nichts gebunden ist, ist das “Pumpen von Geld ins System” immer eine verlockende Lösung für die Machthaber. Aber wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat, führt dieser Weg fast immer in eine Tragödie.

In unserem Fall werden es die ärmsten Menschen auf dem Planeten sein, die am meisten leiden.

Die globalen Lebensmittelpreise steigen, und der Zeitpunkt könnte nicht schlechter sein.

.

Laut Bloomberg steigen die Preise für Grundnahrungsmittel überall auf der Welt dramatisch an:

In Indonesien ist Tofu 30 % teurer als noch im Dezember. In Brasilien ist der Preis des Hauptnahrungsmittels Schildkrötenbohnen im Vergleich zum letzten Januar um 54 % gestiegen. In Russland zahlen die Verbraucher 61 % mehr für Zucker als vor einem Jahr.

Und wie Albert Edwards festgestellt hat, hat die jährliche Inflation bei Getreide 20 Prozent erreicht, was “den höchsten jährlichen Anstieg seit Mitte 2011 darstellt, als der Arabische Frühling in vollem Gange war.

Wenn die Preise weiter so steigen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir weit verbreitete Lebensmittelunruhen auf dem ganzen Globus sehen.

Bei der Erklärung, warum dies geschieht, hat Bloomberg jedoch nur eine halbe Antwort geliefert:

Die Schwellenländer bekommen den Schmerz des rasanten Anstiegs der Rohstoffpreise zu spüren, da Rohstoffe von Öl über Kupfer bis hin zu Getreide durch die Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie der “Roaring 20s” sowie durch die ultralockere Geldpolitik in die Höhe getrieben werden.

Nein, es wird definitiv keinen “Roaring 20s”-Aufschwung nach der Pandemie geben.

Das ist eine komplette und völlige Fantasie.

.

Es ist durchaus richtig, dass wir überall auf der Welt eine “ultralockere Geldpolitik” gesehen haben. So etwas haben wir in der industrialisierten Welt seit den Tagen der Weimarer Republik nicht mehr gesehen.

Da die globale Geldmenge weiterhin in einem erschreckenden Tempo expandiert, werden andere Faktoren die globale Nahrungsmittelproduktion sehr stark belasten.

Zum Beispiel gibt es Berichte über riesige Heuschreckenwanderungen, die derzeit in Ostafrika wüten, und nun hat es auch Saudi-Arabien hart getroffen:

Schreckliche Aufnahmen zeigen einen Schwarm von Heuschrecken, die den Himmel in der Stadt Mahayil in der Region Asir in Saudi-Arabien füllen.

In einem alptraumhaften Video, der von jemandem gefilmt wurde, der am 23. Februar auf der Straße stand, hängen die Heuschrecken wie eine wirbelnde schwarze Wolke über dem Himmel, während sie vor den Häusern der Menschen herumfliegen.

Als die Kamera um 360 Grad gedreht wird, wird deutlich, dass die nahegelegenen Gebäude alle komplett von den gefräßigen Insekten umgeben sind, soweit das Auge reicht.

Der Leiter des UN-Welternährungsprogramms hat öffentlich erklärt, dass es im Jahr 2021 “Hungersnöte biblischen Ausmaßes” geben wird, aber in Europa und den Vereinigten Staaten nehmen viele Menschen solche Warnungen nicht ernst, weil wir noch reichlich Lebensmittel in den Geschäften haben.

Und bisher war die Lebensmittelinflation nicht übermäßig dramatisch.

.

.

Aber auch im Westen findet eine Inflation statt, wenn aktuell noch auf eine andere Weise.

So wurde die Sammlerkarte des NBA-Spielers Luka Doncic gerade für 4,6 Millionen Dollar verkauft:

Mit 4,6 Millionen US-Dollar ist die teuerste jemals verkaufte Basketball-Karte eine signierte Rookie-Karte von Luka Doncic mit dem NBA-Logoman-Aufnäher von einem im Spiel getragenen Dallas Mavericks-Trikot.

Sammler Nick Fiorello kaufte die 1-of-1-Karte am 28. Februar. Sie ist die zweitteuerste Sportkarte aller Zeiten nach einer Topps Mickey Mantle-Karte von 1952, die für 5,2 Millionen Dollar verkauft wurde. Sie wurde erstmals im April 2018 für 2,8 Millionen US-Dollar verkauft. Es wurde dann der größte bekannte Verkauf aller Zeiten im Januar 2021, als Rob Gough sie für 5,2 Millionen kaufte, so actionnetwork.com.

Noch bizarrer ist, dass ein 10 Sekunden langer Videoclip gerade für satte 6,6 Millionen US-Dollar verkauft wurde:

Im Oktober 2020 gab der in Miami ansässige Kunstsammler Pablo Rodriguez-Fraile fast 67.000 Dollar für ein 10-sekündiges Videokunstwerk aus, das er sich kostenlos online hätte ansehen können. Letzte Woche hat er es für 6,6 Millionen Dollar verkauft.

Das Video des Digitalkünstlers Beeple, dessen richtiger Name Mike Winkelmann ist, wurde per Blockchain authentifiziert, die als digitale Signatur dient, um zu bestätigen, wem es gehört und dass es das Originalwerk ist.

Warum in aller Welt sollte jemand mehr als 6 Millionen US-Dollar für einen Videoclip ausgeben, den man sich online kostenlos ansehen kann?

Es macht überhaupt keinen rationalen Sinn, aber das ist genau das, was in einem hochinflationären Umfeld passieren kann.

All das Geld, das die Zentralbanken erschaffen haben, muss irgendwo hin, und einer der Orte, wo es sich sammelt, sind Kryptowährungen.

Zu Beginn dieses Jahres lag der Preis von Bitcoin knapp unter 30.000 US-Dollar, zwischenzeitlich lag er gar bei fast 47.000 US-Dollar.

Zu jeder Zeit können Regierungen auf der ganzen Welt einfach entscheiden, den Kryptos im wahrsten Sinne des Wortes “den Stecker zu ziehen”. Und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James erinnerte vor kurzem genau an diesen Fakt:

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James schickte am Montag eine scharfe Warnung an Investoren und Branchenmitglieder über die Gefahren von Kryptowährungen.

“Wir senden eine klare Botschaft an die gesamte Branche, dass Sie entweder nach den Regeln spielen oder wir werden Sie abschalten,” sagte sie in einer Pressemitteilung.

.

.

Der totale Wirtschafts-Crash kommt erst noch

In Deutschland und in der Wirtschaft geht es vermeintlich aufwärts. Doch wie fragil ist dieser Aufschwung? Jetzt hat man lediglich die Fallhöhe nach oben justiert, indem man noch mehr Geld reingepumpt hat – Die Maßnahmen sind historisch.

Die EU-Kommission erwartet wegen der Corona-Krise eine tiefe Rezession. Europa erlebt einen wirtschaftlichen Schock, der seit der Großen Depression ohne Beispiel ist.

Sicher ist, dass die Corona-Krise eine Reihe von Trends, die bereits seit längerem im Verborgenen wirken, zum Durchbruch bringen könnte. In atemberaubender Geschwindigkeit beeinflussen sich alle Entwicklungen gegenseitig.

Diese Komplexität deutet an, dass diese Krise tiefer gehen wird als die letzte Finanzkrise. Die Pandemie könnte die brennende Lunte am Pulverfass einer globalen Systemkrise sein.

Glaubt man der Politik und den Mainstream-Medien, wird die Welt 2021 wieder den Weg in die Rückkehr zur Normalität finden.

Die angeordneten Massenimpfungen werden dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen, wir alle werden wie früher arbeiten und uns frei bewegen dürfen.

Und auch die Wirtschaft wird sich nach der Jahrhundertrezession wieder erholen. Dieses optimistische Szenario ist allerdings nicht nur unwahrscheinlich, sondern leider auch unmöglich.

.

.

Wenn sich die Bedingungen weiter verschlechtern, wird es sehr schnell eine große Verschiebung bei der Nachfrage in allen Bereichen geben.

Wenn die Dinge wirklich hart werden, werden die Menschen nicht mehr an Sammlerstücken und spekulativen Anlagen interessiert sein. Stattdessen wird es eine enorme Nachfrage nach Lebensmitteln, Rohstoffen, Ackerland und anderen lebenswichtigen Vermögenswerten geben.

Die globale Inflation klopft an unsere Türen – Und scheint Teil des Plans zu sein.

Quelle: Konjunktion.info und Ernst Wolff

.

