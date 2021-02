Internet statt TV: das Freizeitverhalten der Deutschen

YouTube und weitere Video-Plattformen, PC- und Mobile-Games, Social-Media, Chats, Gaming und Onlinecasinos mit Angeboten wie Roulette und Automatenspielen:

Mittlerweile gehört vieles zu den Freizeitaktivitäten, was erst in den letzten Jahrzehnten durch technische Innovationen möglich geworden ist. Solche Innovationen haben das Freizeitverhalten in Deutschland teils stark verändert. Das belegen verschiedene Studien.

Dieser Artikel stellt einige von ihnen vor. Sie zeigen unter anderem, dass der Fernseher mittlerweile nicht mehr das wichtigste Freizeitmedium ist. Und sie verraten, welche Freizeitaktivitäten 1957 beliebt waren.

.

.

Internetnutzung ist die häufigste Freizeitaktivität

Laut Freizeit-Monitor 2020 der Stiftung für Zukunftsfragen hat die Internetnutzung mittlerweile das Fernsehen als häufigste Freizeitbeschäftigung überflügelt. In der Befragung gaben 96 Prozent der Teilnehmenden an, mindestens einmal wöchentlich das Internet zu nutzen.

Dagegen sagten nur 86 Prozent von sich, dass sie mindestens einmal pro Woche fernsehen. Mit den Freizeitbeschäftigungen „Computer, Laptop, Tablet“ (83 Prozent) sowie „Private Mails lesen/schreiben“ (81 Prozent) befinden sich zwei weitere Tätigkeiten aus der digitalen Welt in den Top-5.

Die Internetnutzung ist in allen Alterssegmenten vom jungen Erwachsenen bis zum Ruheständler die Freizeitbeschäftigung Nummer 1. Insbesondere junge Erwachsene haben in ihrer Top-10 aber viele weitere digitale Aktivitäten. Die Smartphone-Nutzung (nicht zum Telefonieren) liegt auf Platz 2.

Social Media, E-Mails, Computer und Tablet, gestreamte Serien und Filme sowie YouTube-Videos liegen ebenfalls in den Top-10. Und auch das Hören von Musik – immerhin die drittbeliebteste Tätigkeit bei den jungen Erwachsenen – dürfte bei ihnen häufig in der digitalen Streaming-Variante erfolgen. Die einzige nichtmediale Tätigkeit in den Top-10 der jungen Erwachsenen ist übrigens „Ausschlafen“ auf Platz 10.

.

.

1957 schafften es nur wenige Medien in die Top-10

Der Freizeit-Monitor 2020 ermöglicht auch einen Blick auf die beliebtesten Freizeitaktivitäten früherer Zeiten. 1957 war das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften die beliebteste Freizeitbeschäftigung. Neben dem Lesen eines Buches war es damals zugleich die einzige mediale Tätigkeit in den Top-10.

Zu den anderen Top-10-Aktivitäten gehörten unter anderem Heimwerken, Gartenarbeit und Kinobesuche. Von 1986 bis 2010 dominierte das Fernsehen die Freizeit, ehe es 2020 auf den zweiten Platz verweisen wurde. Ebenfalls seit 1986 haben mindestens fünf der zehn Aktivitäten in den Top-10 mit Medien zu tun.

Vergleicht man 2015 und 2020, ist die Nutzung von Smartphones für Freizeitaktivitäten abseits des Telefonierens diejenige Tätigkeit, die am deutlichsten an Beliebtheit gewonnen hat. 2015 gaben erst 28 Prozent der Befragten an, das Smartphone mindestens einmal wöchentlich für ihre Freizeit zu nutzen. 2020 waren es bereits 72 Prozent.

Weitere deutliche Gewinner, die ohne moderne digitale Technologien nicht möglich wären, sind zum Beispiel Social-Media-Nutzung (41 zu 65 Prozent), Videospiele (10 zu 27 Prozent) und Onlineshopping (5 zu 22 Prozent). Allerdings gehören durchaus auch nichtdigitale Tätigkeiten wie Spazierengehen (40 zu 55 Prozent) und „sich mit der Familie treffen“ (15 zu 27 Prozent) zu den Gewinnern.

Deutlich seltener geworden sind dagegen Aktivitäten wie Telefonieren von Zuhause aus (89 zu 61 Prozent), Zeitungen oder Zeitschriften lesen (73 zu 45 Prozent) und „sich in Ruhe pflegen“ (59 zu 35 Prozent).

Studie „Schalt mal ab, Deutschland“

Weitere Informationen zur Nutzung digitaler Technologien in der Freizeit liefert die Digitalkompetenz-Studie 2021 der Techniker Krankenkasse (TK). Laut der Studie sind 83 Prozent der Männer mehrmals täglich bis „eigentlich immer“ zu privaten Zwecken im Internet. Dem stehen 69 Prozent der Frauen gegenüber, die dieselbe Aussage treffen.

Bei den 18 bis 33-Jährigen (Männer und Frauen) liegt der Anteil derer, die mehrmals täglich im Internet unterwegs sind, sogar bei 92 Prozent. Die Top-3-Beschäftigungen im Internet sind laut der TK-Studie die Kommunikation über Messenger wie WhatsApp (79 Prozent), Informieren über Nachrichten (65 Prozent) und Senden und Empfangen von Mails (61 Prozent), wobei die 18- bis 33-Jährigen statt der Mails Social Media in die Top-3 gehievt haben.

Jugendliche interessieren sich nur noch für Medien?

Die JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) 2020 des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest spricht dafür, dass trotz der Beliebtheit digitaler Medien auch Offline-Aktivitäten für Jugendliche wichtig sind und bleiben.

So trafen sich 2020 insgesamt 61 Prozent der befragten Zwölf- bis 19-Jährigen mindestens mehrfach in der Woche mit Freunden und anderen Leuten. 60 Prozent trieben Sport, 40 Prozent unternahmen etwas mit der Familie, 23 Prozent machten selbst Musik.

Eine gewisse Vielfalt bleibt

Zwar zeigt auch die JIM-Studie die Beliebtheit digitaler Medien bei der Jugend. 89 Prozent der Befragten sind täglich im Internet und sogar 93 Prozent nutzen täglich ihr Smartphone.

Allerdings lässt gerade die JIM-Studie weiterhin Vielfalt in den Freizeitbeschäftigungen erkennen. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht, dass die digitalen Medien die Freizeit bereichern, ohne alle anderen Aktivitäten komplett zu verdrängen.

Vielleicht sollte es genau so sein?

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Mit jedem Besuch einer Internetseite verraten Sie einen Teil Ihrer Identität. Dagegen können Sie sich wehren. Wenn Sie sich im Internet anonym bewegen möchten, müssen Sie wissen, welche Spuren Sie beim Surfen hinterlassen und wie Sie dadurch identifiziert werden können. Erst dann können Sie sich daranmachen, Ihre Schritte zu verschleiern – hier weiter.

Die Handyhülle schützt vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Es gibt heute sehr viele Anwendungsbereiche, wo Cannabis eine effektive und nebenwirkungsarme Medizin darstellt. Chronische Schmerzen, Übelkeit infolge von Chemotherapien, Migräne, Multiple Sklerose, Alzheimer, Fibromyalgie und Morbus Parkinson sind nur einige Erkrankungen, wo Cannabis zum Einsatz kommt – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – Freiheit in unfreien Zeiten >>>.

Dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung. Die Gulaschkanone ist die ideale »Outdoor-Küche«. Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte und Suppen sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Gulaschkanone mit reichhaltigem Zubehör >>> 77 leckere Rezeptideen für den Eintopfofen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten.

Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht.

Am Ende wird alles gut >>>

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Mit Q10 Ubiquinol flüssig steht ein hochwertiges Produkt zur Verfügung, das ohne Alkohol und durch direkte Aufnahme schnell den Zellen zur Verfügung steht. Um die freien Radikale zu entschärfen und unsere Zellen zu schützen, braucht unser Körper eine Art Polizei. Diese Rolle übernehmen Antioxidantien wie beispielsweise Glutathion, Vitamin C oder Vitamin E. Daher übernimmt das Coenzym Q10 nicht nur eine wichtige Aufgabe für die Energieversorgung sondern auch für die gesamte Zellgesundheit… hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Gabe Brown ist zur Stimme und zum Gesicht der regenerativen Landwirtschaft auf der ganzen Welt geworden. Er bietet eine Fülle an revolutionären Lösungen an, wie man Boden aufbauen, unsere Ökosysteme heilen und gewinnbringend einen Familienbetrieb führen kann – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen. Hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...