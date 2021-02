„Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage wovor.“ – Frank Thiess, deutscher Schriftsteller.

Die weltweite Corona-Pandemie hat bei aufgewachten Menschen längst ein Umdenken ausgelöst und sie aus der Spirale der Angst befreit.

Sie haben keine echte ernst zu nehmende gesundheitliche Gefahr für Leib und Leben gesehen und deshalb ihre Sozialstrukturen und den Lebensstil nicht auf den Kopf gestellt.

.

Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger – hier mehr dazu.

Angst führt auch zu Depressionen – hier.

Wenn wir ANGST haben, setzt das LOGISCHE DENKEN aus!

Wie bei des Kaisers neuen Kleidern wird das Possenspiel von Politik und Medien aufrechterhalten und sogar noch verschärft. Was uns als Maßnahmen alles aufgebürdet wird, ist nur noch als absurd zu bezeichnen.

Leider halten jene, die sich von den Lügen der Politik einfangen lassen, die Orwellschen Strukturen à la 1984 durch Obrigkeitsgehorsam am Leben und fördern sie sogar mit ihrer Angst, an dem Virus zu sterben.

Wir wollen jedoch klarstellen, dass diese Angst durchaus real ist und sollte deshalb nicht lächerlich gemacht werden. Die Auslöser von Angst sind für ihr Erleben psychologisch betrachtet nämlich sekundär.

Ein Beispiel: Rein statistisch betrachtet, wäre es rationaler, mehr Angst vor dem Autofahren zu haben als Angst vor dem Fliegen. Letztere ist allerdings gar nicht mal so selten verbreitet, erstere so gut wie gar nicht.

Bei Angst spielt Logik nicht unbedingt eine Rolle. Beim obigen Beispiel werden beide Ängste gleichermaßen als eindrücklich und somit als ganz real empfunden, ob sie nun real sind oder nicht.

Trotzdem kann es helfen, Angstquellen und ihre reale Qualität zu analysieren, um von irrationalen Ängsten nicht überwältigt zu werden.

.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich.

Erfahren Sie, wer dahintersteckt und wie sich unser Leben drastisch verändern wird! – Hier weiter.

.

Der Angst zur entrinnen ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, denn hirnbiologisch entstehen Ängste in einer Region (Amygdala), die situativ quasi automatisch aktiviert wird noch bevor das bewusste Handeln einsetzen kann.

Das ist von der Evolution auch recht klug eingerichtet, denn Angst kommt einem unbewussten Alarmsystem gleich, das uns in überlebensrelevanten Gefahrensituationen handeln lässt, ohne dass wir lange nachdenken müssen, ob, warum und wie wir handeln wollen.

Genau an diesem Punkt wird das Corona-Thema interessant. Das Virus ist keine manifeste, mit den Sinnen wahrnehmbare Angstquelle (im Gegensatz z.B. zu einer Giftschlange). Man kann diese Angstquelle also aktiv selbst nicht beseitigen, weil sie abstrakt ist.

Diesen Umstand nutzt die offizielle Seite propagandistisch ganz gezielt für ihre Zwecke. Eine „allgegenwärtige“ und „heimtückische“, aber im Grunde unsichtbare Angstquelle ist diffus und damit kaum zu bewältigen.

Deswegen lassen die meisten Menschen alle möglichen und unmöglichen Schutzmaßnahmen über sich ergehen, in der Hoffnung, vor dem Damokles-Schwert verschont zu bleiben.

.

.

In der Psychologie nennt man den Zustand, eine Gefahr weder kontrollieren noch vermeiden zu können, erlernte Hilflosigkeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass erlernte Hilflosigkeit in ihrer chronifizierten Form (wenn sie dauerhalft wirkt) in Depression und Angstzuständen mündet.

DAS sind unserer Meinung nach die wahren Corona-Risiken. Und das sagen auch die offiziellen Zahlen. Denn die Corona-Angst betrifft alle Lager der sich leider in puncto Pandemie immer weiter spaltenden Gesellschaft.

.

Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Weltordnung geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite – hauptsächlich Privatbankiers – die Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist nun ein geschickt genutztes Werkzeug, um die perfiden Pläne in die Tat umzusetzen – hier weiter.

.

Die Einschränkungen unserer Freiheit sind ausgesprochen real und damit hoch angstauslösend.

Untersuchungen aus der Psychoneuroimmunologie zeigen, dass Angst als chronischer emotionaler Zustand in Stresszustände führt, die große gesundheitliche Schädigungen nach sich ziehen können.

Unsicherheit – als Vorstufe von Angst – ist ebenfalls kein minder großer Stressor. Sie ist verbunden mit der Unmöglichkeit, gezielt zu planen und zu handeln. Mundmasken und sozialer Abstand sind in diesem Sinne keine wirklich verlässlichen Handlungsmaßnahmen, wie inzwischen immer mehr Corona-Gläubige erfahren mussten.

Die Angst mag zwar gemildert werden, aber sie schwelt weiter.

Angst wird nicht nur subjektiv als Stressreaktion erlebt, sondern ist objektiv gesehen einer solchen auch sehr ähnlich. Es kann daher nicht verwundern, dass Menschen, die in ständiger, nicht kontrollierbar erlebter Angst leben, dazu neigen, in chronische Stresszustände zu geraten. Psychologen wissen, dass hinter vielen Stresssymptomen Angstzustände stecken.

Beide bedingen sich und schaukeln sich auf. Physiologisch gesehen führt angstbedingter Dauerstress in die sogenannte Sympathikotonie. In diesem Zustand ist man in Daueralarmbereitschaft, stellt sich auf Angriff oder Flucht ein und fährt sozusagen alle Geschütze auf, um auf die Angstsituation zu reagieren.

Da die Verhaltensreaktion aber ausbleibt (weil die Angstquelle nicht beseitigt oder vermieden werden kann), kommt der Organismus nicht mehr oder nicht ausreichend in die für die körperliche und geistige Regeneration so wichtige Vagotonie. Typischerweise raubt einem dies den Schlaf und die Fähigkeit abzuschalten, was den Stresszustand teufelskreisartig verschärft.

Dass Corona bereits nach wenigen Monaten seiner Existenz äußerst nachhaltige negative Wirkungen auf unser Leben hat, zeigen epidemiologische Statistiken. Laut der renommierten US-amerikanischen Mayo Clinic in Rochester ist das Risiko von Symptomen der Hilflosigkeit, der Traurigkeit, des Alleinseins und der Zukunftsangst seit COVID-19 deutlich angestiegen.

Man drückt sich freilich wohlweislich vorsichtig aus, doch um den Verweis auf den Zusammenhang mit erhöhten Suizidraten kommt man nicht herum.

Dieser Zusammenhang findet sich in nahezu allen Staaten, die die COVID-Maßnahmen umsetzen.

.

Hirnforscher Dr. Gerald Hüther hat sich ausführlich dem Thema Angst gewidmet und zeigt Wege aus der Angst auf. Angst, davon ist Hüther jedoch überzeugt, kommt nicht von Corona – hier weiterlesen >>>.

Die Betroffenen beklagen:

– Angst, dass Familienangehörige mit COVID-19 angesteckt werden.

-Angst, dass man ernsthaft erkrankte Familienangehörige nicht besuchen oder pflegen darf.

– Angst vor persönlichen Konflikten mit Partnern und Familie aufgrund der sozialen Isolation.

– Angst vor Süchten durch z.B. vermehrten Alkoholkonsum.

– Angst vor psychischen Erkrankungen wie Depression und Stressreaktionen.

– Angst vor erhöhter Exposition in Berufen mit menschlichem Kontakt.

– Angst vor beruflicher Überforderung aufgrund verschärfter und belastender Maßnahmen.

– Angst vor Berufsverlust, finanziellen Einbußen oder Insolvenz.

– Angst vor sozialem Abstieg und Armut.

Es bedarf kaum einer Erklärung, dass diese Ängste überaus real sind, angesichts der Tatsache, dass tausende Menschen den Freitod einer Corona-Katastrophe vorziehen.

.

.

Das Perfide an der erzeugten Pandemie-Angst ist also, dass sie physiologisch wirkt, auch wenn man sie als Instrument erkannt hat.

Ja, noch mehr: Ihre tatsächlich stressmachenden Komponenten sind paradoxerweise gerade umso stärker, wenn man die Machenschaften dahinter erkannt hat.

So macht viele Menschen das Wissen um den COVID-Hoax nicht nur hilfloser (Kann ich nicht mal mehr der eigenen Regierung glauben?), sondern auch ängstlicher (Wie weit gehen die noch und was führen sie wirklich im Schilde?)

Aus diesem Grund ist es wichtig, den eigenen Stresslevel trotz bzw. gerade wegen der Angst regelmäßig herunterzufahren. Dass geht bis zu einem gewissen Grad mit psychologischen Methoden und Anti-Stress-Verfahren mehr oder weniger gut.

.

.

Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, auf einer ganz fundamentalen körperlichen Ebene Stress bereits auf Zellebene abzufangen, vor allem wenn dieser dauerhaft wirkt und sich zu chronifizieren droht.

So wird insbesondere in Ruhephasen und in der Nacht die Sympathikotonie in Richtung Vagotonie verschoben und Balance im vegetativen Nervensystem hergestellt.

Unser Tipp: Alles, was wir auf der materiellen Ebene mit unseren fünf Sinnen bewusst und unbewusst erfahren, trägt eine elektromagnetische beziehungsweise eine feinstoffliche Information.

Um der Angst zu entrinnen, ist Achtsamkeit und das Umfeld, in dem wir leben, deshalb immens wichtig.

Angst spaltet die Gesellschaft – Zerbrechen wir an Corona?

Hirnforscher und Autor Gerald Hüther legt eindrücklich dar, wie die Politik Angst als bewusstes Instrument einsetzt und dabei der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet wird.

Der Mediziner Prof. Richard Greil vom Uniklinikum Salzburg warnt hingegen mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen vor einer Überlastung der Spitalskapazitäten und hält eine gesunde Vorsicht vor dem Virus für angebracht.

Der Schauspieler und Kabarettist Gernot Haas kritisiert die Corona-Politik als Angstmacherei mit fatalen Folgen für die Wirtschaft und befürchtet eine tiefe gesellschaftliche Spaltung.

Die Biologin Barbara Schweder empfindet hingegen die grassierenden Ängste der Masken- und Maßnahmengegner als irrational. Nicht Panik, sondern Zusammenhalt lasse uns auch diese Krise meistern.

Der Linzer Gastronom Günter Hager ist von den Maßnahmen schwer getroffen. Vor Corona hat er keine Angst, aber vor dem Ruin als Unternehmer.

..

Quelle: Peter Andres, gefunden auf legitim.ch – Die Alpenschau bedankt sich!

