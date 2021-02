Die WHO ist die einflussreichste Organisation der Welt und für globale Gesundheits- und Seuchenfragen zuständig.

Obwohl die WHO ein unabhängiger Führer für die Bewältigung der aktuellen Corona-Pandemie sein sollte, erschüttern Korruption und Skandale die Glaubwürdigkeit.

Die tatsächlichen Mechanismen ihrer politischen Kontrolle, die schockierenden Interessenkonflikte und der Mangel an Transparenz, werden ans Licht gebracht.

Dies ist nicht die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn.

F. William Engdahl bringt Licht ins Dunkel: Kann man der WHO vertrauen?

Bereits am 30. Januar 2020 erklärte Tedros Adhanom, Generaldirektor der UN-Weltgesundheitsorganisation, einen „Public Health Emergency of International Concern“ oder PHIEC.

Dies geschah zwei Tage nach einem Treffen von Tedros mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Peking, bei dem es um den dramatischen Anstieg schwerer Fälle eines neuartigen Coronavirus in Wuhan und Umgebung ging, der dramatische Ausmaße angenommen hatte.

Bei der Bekanntgabe seiner PHIEC-Notfallerklärung lobte Tedros die chinesischen Quarantänemaßnahmen, Maßnahmen, die in der öffentlichen Gesundheit höchst umstritten sind und noch nie zuvor in der Neuzeit bei ganzen Städten, geschweige denn Ländern, versucht wurden.

Gleichzeitig kritisierte Tedros merkwürdigerweise andere Länder, die Flüge nach China blockierten, um die seltsame neue Krankheit einzudämmen, was zu Vorwürfen führte, er würde China übermäßig verteidigen.

Die ersten drei Fälle in Wuhan wurden offiziell am 27. Dezember 2019 gemeldet, also einen ganzen Monat früher. Die Fälle wurden alle mit einer Lungenentzündung durch eine „neuartige“ oder neue Form des SARS-Coronavirus diagnostiziert.

Wichtig zu wissen ist, dass die größte Menschenbewegung des Jahres, das chinesische Mondneujahrs- und Frühlingsfest, bei dem etwa 400 Millionen Bürger im ganzen Land zu ihren Familien ziehen, vom 17. Januar bis zum 8. Februar stattfand.

Am 23. Januar, um 2 Uhr morgens, zwei Tage vor Beginn der eigentlichen Neujahrsfeierlichkeiten, erklärten die Behörden von Wuhan eine beispiellose Abriegelung der gesamten 11-Millionen-Stadt ab 10 Uhr an diesem Tag.

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Hunderttausende, wenn nicht sogar mehrere Millionen Einwohner in Panik geflohen, um die Quarantäne zu umgehen.

Als die WHO am 30. Januar den „Public Health Emergency of International Concern“ ausrief, waren bereits wertvolle Wochen verloren, um die Krankheit einzudämmen.

Dennoch lobte Tedros überschwänglich die „beispiellosen“ chinesischen Maßnahmen und kritisierte andere Länder dafür, dass sie den Chinesen ein „Stigma“ auferlegten, indem sie Reisen einschränkten.

In Bezug auf die Ausbreitung von COVID-19 in Wuhan und warum die WHO sie nicht als Pandemie bezeichnete, erklärte der WHO-Sprecher Tarik Jasarevic:

„Es gibt keine offizielle Kategorie (für eine Pandemie)… Die WHO verwendet nicht das alte System von 6 Phasen – die von Phase 1 (keine Berichte über Tiergrippe, die menschliche Infektionen verursacht) bis zu Phase 6 (eine Pandemie) reichten – das einige Leute vielleicht von H1N1 im Jahr 2009 kennen.“

Dann, in einer Kehrtwende, gab Tedros Adhanom am 11. März zum ersten Mal bekannt, dass die WHO die neuartige Coronavirus-Erkrankung, die jetzt in COVID-19 umbenannt wurde, als „globale Pandemie“ bezeichnet.

Zu diesem Zeitpunkt gab die WHO an, dass es mehr als 118.000 Fälle von COVID-19 in 114 Ländern gab, mit 4.291 Todesfällen.

WHO – H1N1-Schweinegrippe Fake-Pandemie 2009

Seit einem früheren Fiasko und Skandal der WHO im Jahr 2009 über ihre Erklärung einer globalen Pandemie rund um die „Schweinegrippe“ oder H1N1, wie sie genannt wurde, hat die WHO beschlossen, den Begriff Pandemie nicht mehr zu verwenden. Der Grund dafür ist bezeichnend für die Korruption, die in der WHO-Institution vorherrscht.

Nur wenige Wochen vor den ersten Berichten im Jahr 2009, dass ein junges mexikanisches Kind in Veracruz mit dem neuartigen H1N1-„Schweinegrippe“-Virus infiziert wurde, hatte die WHO im Stillen die traditionelle Definition von Pandemie geändert.

Es war nicht mehr notwendig, dass eine gemeldete Krankheit in vielen Ländern extrem weit verbreitet und extrem tödlich oder schwächend ist. Sie musste nur noch weit verbreitet sein, wie die saisonale Grippe, wenn die WHO-„Experten“ eine Pandemie ausrufen wollten.

Die H1N1-Symptome der WHO waren die gleichen wie bei einer schweren Erkältung.

Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich?

Coronavirus-Epidemie: WHO erklärt einen „unechten“ globalen Gesundheitsnotstand

Als die damalige WHO-Generaldirektorin Dr. Margaret Chan offiziell den globalen Pandemie-Notstand der Phase 6 ausrief, löste das nationale Notfallprogramme aus, darunter milliardenschwere staatliche Käufe von angeblichen H1N1-Impfstoffen.

Am Ende der Grippesaison 2009 stellte sich heraus, dass die Todesfälle aufgrund von H1N1 im Vergleich zur normalen saisonalen Grippe winzig waren. Dr. Wolfgang Wodarg, ein deutscher Facharzt für Lungenheilkunde, war damals Vorsitzender der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.

Im Jahr 2009 forderte Dr. Wodarg er eine Untersuchung über angebliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Reaktion der EU auf die Schweinegrippe-Pandemie.

Auch das niederländische Parlament entdeckte, dass Professor Albert Osterhaus von der Erasmus-Universität in Rotterdam, der als Hauptberater der WHO für die weltweite Schweinegrippe-Pandemie H1N1 im Jahr 2009 im Mittelpunkt stand, persönlich von den milliardenschweren Impfstoffen profitierte, die angeblich gegen H1N1 eingesetzt wurden.

Viele der anderen wissenschaftlichen Experten der WHO, die Dr. Chan rieten, die Pandemie auszurufen, erhielten direkt oder indirekt Geld von Big Pharma, darunter GlaxoSmithKline, Novartis und andere große Impfstoffhersteller.

Die WHO-Schweinegrippe-Pandemie-Erklärung war eine Fälschung. 2009-2010 gab es weltweit die mildeste Grippe, seit die Medizin sie zu erfassen begann. Die Pharmariesen nahmen dabei Milliarden ein.

Es war nach dem Pandemieskandal 2009, dass die WHO aufhörte, die 6-Phasen-Pandemie-Erklärung zu verwenden und zu dem völlig vagen und verwirrenden „Public Health Emergency of International Concern“ überging.

Aber jetzt haben Tedros und die WHO willkürlich beschlossen, den Begriff Pandemie wieder einzuführen, wobei sie allerdings zugeben, dass sie noch dabei sind, eine neue Definition des Begriffs zu erstellen.

„Pandemie“ löst mehr Angst aus als „Public Health Emergency of International Concern“.

WHO: Die „SAGE“ ist immer noch konfliktbehaftet

Trotz der riesigen Interessenkonflikt-Skandale von 2009 und 2010, die Big Pharma mit der WHO verbanden, hat die WHO unter Tedros bis heute wenig getan, um Korruption und Interessenskonflikte auszuräumen.

Die derzeitige WHO Scientific Advisory Group of Experts (SAGE) ist durchsetzt mit Mitgliedern, die entweder von großen Impfstoffherstellern, der Bill and Melinda Gates Foundation (BGMF) oder dem Wellcome Trust „finanziell signifikante“ Gelder erhalten.

In der letzten Veröffentlichung der WHO hatten von den 15 wissenschaftlichen Mitgliedern der SAGE nicht weniger als 8 potenzielle Interessenkonflikte erklärt.

In fast allen Fällen gehörten zu den bedeutenden Geldgebern dieser 8 SAGE-Mitglieder die Bill and Melinda Gates Foundation, Merck & Co. (MSD), Gavi, die Vaccine Alliance (eine von Gates finanzierte Impfstoffgruppe), das BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead und andere führende Pharma-Impfstoffunternehmen.

So viel zu unabhängiger wissenschaftlicher Objektivität bei der WHO.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Bill Gates und die WHO

Die Tatsache, dass viele der Mitglieder der SAGE der WHO finanzielle Verbindungen zur Gates Foundation haben, ist höchst aufschlussreich, wenn auch nicht überraschend.

Die WHO wird heute in erster Linie nicht von den Regierungen der UN-Mitglieder finanziert, sondern von einer so genannten „öffentlich-privaten Partnerschaft“, in der private Impfstofffirmen und die von Bill Gates gesponserte Gruppe dominieren.

Im letzten verfügbaren Finanzbericht der WHO zum 31. Dezember 2017 stammte etwas mehr als die Hälfte des über 2 Milliarden Dollar schweren General Fund Budgets der WHO von privaten Gebern oder externen Agenturen wie der Weltbank oder der EU.

Die mit Abstand größten privaten oder nicht-staatlichen Geldgeber der WHO sind die Bill and Melinda Gates Foundation zusammen mit der Gates-finanzierten GAVI Vaccine Alliance und dem von Gates initiierten Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM).

Diese drei haben mehr als 474 Millionen Dollar für die WHO bereitgestellt. Allein die Bill and Melinda Gates Foundation gab der WHO satte 324.654.317 Dollar. Im Vergleich dazu gab der größte staatliche Geber der WHO, die US-Regierung, 401 Millionen Dollar an die WHO.

Unter den anderen privaten Spendern finden wir die weltweit führenden Impfstoff- und Medikamentenhersteller, darunter Gilead Science (die derzeit darauf drängen, ihr Medikament zur Behandlung von COVID-19 einzusetzen), GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp and Dohme Chibret und die Bayer AG.

Die Arzneimittelhersteller spendeten 2017 zweistellige Millionenbeträge an die WHO.

Diese private Pro-Impfstoff-Industrie-Unterstützung für die WHO-Agenda durch die Gates-Stiftung und Big Pharma ist mehr als ein einfacher Interessenkonflikt. Es ist ein de facto High-Jacking der UN-Agentur, die für die Koordination der weltweiten Antworten auf Epidemien und Krankheiten verantwortlich ist.

Darüber hinaus investiert die Gates-Stiftung, die mit rund 50 Milliarden Dollar die größte der Welt ist, ihre steuerbefreiten Gelder in dieselben Impfstoffhersteller wie Merck, Novartis, Pfizer und GlaxoSmithKline.

Vor diesem Hintergrund sollte es nicht überraschen, dass der äthiopische Politiker Tedros Adhanom im Jahr 2017 Chef der WHO wurde. Tedros ist der erste WHO-Direktor, der kein Mediziner ist, obwohl er darauf besteht, den Titel Dr. zu führen.

Er hat einen Doktortitel in Community Health für „Forschungen, die die Auswirkungen von Dämmen auf die Übertragung von Malaria in der Region Tigray in Äthiopien untersuchen.“

Tedros, der bis 2016 auch Außenminister Äthiopiens war, lernte Bill Gates kennen, als dieser äthiopischer Gesundheitsminister war und wurde Vorstandsvorsitzender des mit Gates verbundenen.

Interessenkonflikte WHO: Global Fund Against HIV/AIDS, TB and Malaria.

Unter Tedros haben sich die berüchtigte Korruption und Interessenkonflikte bei der WHO fortgesetzt, ja sogar vergrößert.

Laut einem aktuellen Bericht der Australian Broadcasting Corporation wurde 2018 und 2019 unter Tedros das WHO Health Emergencies Program, die Abteilung, die für die globale Reaktion auf COVID-19 verantwortlich ist, mit der höchsten Risikoeinstufung zitiert, da „die unzureichende Finanzierung des Programms und der Notfalleinsätze [das Risiko] einer unzureichenden Lieferung von Ergebnissen auf Länderebene darstellt.“

Der ABC-Bericht stellte außerdem fest, dass es einen „Anstieg der internen Korruptionsvorwürfe in der gesamten Organisation gab, wobei mehrere Pläne aufgedeckt wurden, die darauf abzielten, große Geldsummen von der internationalen Organisation zu betrügen.“

Anfang März stoppte die Universität Oxford die Verwendung der WHO-Daten zu COVID-19 wegen wiederholter Fehler und Ungereimtheiten, die die WHO nicht korrigieren wollte.

Die WHO-Testprotokolle für Coronavirus-Tests wurden wiederholt von verschiedenen Ländern, einschließlich Finnland, wegen Fehlern und falsch positiven Ergebnissen und anderen Mängeln zitiert.

Dies ist also die WHO, der wir jetzt vertrauen!

Und diese soll uns durch die schlimmste Gesundheitskrise des letzten Jahrhunderts führen!?

Quelle: F. William Engdahl, gefunden bei Laufpass – Die Alpenschau bedankt sich!



