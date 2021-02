Wollen Sie Ihre Unternehmung wachsen sehen? Dann bringen Sie Ihr Charisma zum Wachsen!

Heutzutage gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmungen.

Während die meisten davon behaupten mit einer besonders innovativen Idee überzeugen zu können, schaffen es jedoch nur die wenigsten in der Praxis auch langfristig zu bestehen.

Der Weg dorthin mag sich von Unternehmung zu Unternehmung unterscheiden und einmal möglicherweise aus Freebies, wie Free Spins für Book of Dead, im Falle von Online-Casinos, bestehen, während es das andere Mal eine besonders aggressive Marketingkampagne, wie beispielsweise die Videos von Airbnb, sein kann.

Aber was die meisten erfolgreichen Unternehmungen vereint, ist weniger durch Freebies und Marketing zu begründen, sondern heißt Charisma.

Der Grund hierfür ist eigentlich relativ simpel. Unternehmer sind nicht alleine, um ihre Vorhaben umzusetzen. Es braucht ein Team. Und wie baut man am besten und effektivsten ein Team auf?

Indem man die einzelnen Mitglieder von der Idee überzeugt, hinter der man steht. Man überzeugt die Mitglieder, dass sie an die eigene Vision glauben und hierfür arbeiten.

Wie Unternehmens-Coaches sagen: „Als Anführer oder Unternehmer braucht es Manpower. Erst die Mitarbeiter machen die Kunden glücklich und sorgen für zufriedenstellende Produkte und Services.“

Um es ganz unverblümt zu sagen: Charismatische Leader haben die Fähigkeit, Menschen für ihren Zweck gewinnen zu können. Aber das alleine ist noch nicht alles, denn Charisma hilft auch dabei Investoren für die eigenen Ziele zu gewinnen, eine enge Verbindung zu den Kunden aufzubauen und eine überzeugende Vision für das Unternehmen zu formulieren.

.

Was Charisma hierbei eigentlich ist?

Charisma ist die Fähigkeit, Selbstbewusstsein mit Empathie zu verbinden und damit Menschen für sich und seine Zwecke zu gewinnen. Dabei geht es nicht nur darum charmant zu sein, sondern authentische Beziehungen zu den Menschen aufzubauen.

Dabei mag es zunächst behindernd wirken, sich auf Menschen anstatt auf Zahlen zu fokussieren, aber viele Experten sind sich sicher, dass insbesondere die Beziehungen und Kontakte einen großen Anteil am Erfolg erfolgreicher Unternehmungen haben.

Das Beste an all dem ist außerdem, dass die meisten Forscher daran glauben, dass Charisma nur zu 50% angeboren ist. Die anderen 50% sind erlernbar und können durch Training und den richtigen Fokus aufgebaut werden.

Um eben diese 50% anzusprechen und weiter bei Ihnen auszubilden, haben wir Ihnen nachfolgend drei Tipps aufgelistet.

.

.

1. Pflegen Sie Ihre Beziehungen

Der erste und wichtigste Schritt in Sachen Charisma ist, dass Sie sich um Menschen kümmern. Ihre Mitmenschen können durch falsche Intentionen hindurchsehen und merken sofort, ob sie sich auf Sie verlassen können oder doch lieber an einen anderen Leader halten sollen.

Es nutzt nichts es nur zu wollen, sondern Sie müssen zeigen, dass Sie sich für die Menschen interessieren. Hören Sie hierfür am besten hin, was andere sagen wollen und welchen Anteil Sie am Wachstum der anderen haben können.

2. Seien Sie selbstbewusst

Sie werden niemanden für sich gewinnen können, wenn Sie nicht von Ihrer eigenen Idee überzeugt sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie auch nach außen hin Ihr Selbstbewusstsein projizieren. Selbstbewusstsein bedeutet hierbei keinesfalls Perfektion, sondern vielmehr die Überzeugung, dass Sie die Fehler, die aktuell noch auftreten, in Zukunft geregelt bekommen.

3. Finden Sie die goldene Mitte

Zu viel Charisma ist auch nicht der richtige Weg. Denn wie Forscher herausfanden, ist zu viel Charisma hinderlich in Sachen Effektivität, weil Ihre Mitarbeiter dann denken, dass Sie sich nur um sie und nicht um die eigentliche Aufgaben kümmern. Sie sollten eine goldene Mitte anstreben, um damit letztendlich die besten Resultate erzielen zu können.

Wohl dosiert und strategisch eingesetzt, ist Charisma eine hervorragende Möglichkeit, wie Sie Ihr Unternehmen vorantreiben und die richtigen Menschen für Ihre Ideen gewinnen können.

Achten Sie deshalb darauf, dass Sie selbst vor Enthusiasmus sprühen und Selbstbewusstsein ausstrahlen, um auch andere Menschen auf Ihre Seite ziehen zu können.

