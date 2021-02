Hörprobleme? Den richtigen Hörakustiker in Ihrer Nähe finden

Haben Sie in letzter Zeit das Gefühl, nicht mehr alles richtig zu hören und zu verstehen? Oder hatten Sie vielleicht schon immer Hörprobleme?

In Deutschland sind etwa 12 Millionen Menschen von Schwerhörigkeit betroffen. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, da viele die Symptome erst spät oder gar nicht wahrnehmen. Erfolgt der Entschluss, etwas gegen die Schwerhörigkeit zu unternehmen, hilft meist ein Hörgerät weiter.

Dabei ist es wichtig, den richtigen Hörakustiker zu finden, der zum einen kompetente Beratung und auf der anderen Seite die beste Hörlösung bieten kann.

Phonak arbeitet mit erstklassigen, qualifizierten Hörakustik-Fachgeschäften in aller Welt zusammen. Bei den Phonak-Partnern können Sie sich zu Hörgesundheit allgemein beraten lassen, einen Hörtest machen und die neuesten Hörgeräte und Zubehöre ausprobieren.

Phonak-Einen Hörakustiker in Ihrer Nähe finden >>>

Der ausgewählte Hörakustiker analysiert akribisch, welche Hörgeräte-Modelle für Ihren Hörverlust geeignet sind und am besten zu Ihren persönlichen Anforderungen passen.

.

So hilft Ihnen der Hörakustiker ihrer Wahl

Hörtest machen – Der Weg zum besseren Verstehen beginnt mit einem ausführlichen Beratungsgespräch. Zunächst wird eine professionelle Hörmessung durchgeführt. Diese dauert ca. 20 Minuten

Besprechung Ihres Ergebnisses – Der Hörakustiker bespricht anschließend mit Ihnen das Ergebnis der Hörmessung. Dieses sogenannte Audiogramm zeigt jene Bereiche auf, die nicht mehr gehört bzw. verstanden werden.

Bedarfsermittlung: Machen Sie sich bewusst, in welchen Lebenssituationen, Sie besser hören möchten – Bei der Bedarfsermittlung findet der Hörakustiker heraus, welche Anforderungen eine zukünftige Hörlösung erfüllen muss.

Bei der Beurteilung und Auswahl der Funktionen von Hörgeräten sollten Sie sich die vielen Aspekte Ihres Lebensstils bewusst machen, damit bestimmt werden kann, welche Funktionen Ihren Bedürfnissen bezüglich Kommunikation und Tätigkeiten entsprechen.

Ein Hörgerät ist nicht nur ein technisch ausgefeiltes Produkt, sondern eine genaue Maßanfertigung für Ihr Ohr. Gerade am Anfang brauchen die meisten Betroffenen etwas Zeit, um sich an das Gerät zu gewöhnen.

Ein weiterer Grund ist, dass das Gehirn in den Monaten der Schwerhörigkeit verlernt hat, mit einer normalen Geräuschkulisse umzugehen. Da es weitaus weniger Reize als früher bekommt, vergisst es nach und nach, wie sich leise Geräusche wie Vogelgezwitscher oder Blätterrauschen anhören und wie es seine Filterfunktion anwendet.

Diese dient beim normal Hörenden dazu, bei den einströmenden Reizen Unwichtiges auszublenden. Wird das Gehirn nun durch ein Hörgerät wieder einem nahezu normalen Geräuschpegel ausgesetzt, empfindet es diesen als laut und störend, auch wenn moderne Hörgeräte in geräuschintensiven Situationen den Störschall unterdrücken und den Nutzschall unterstützen.

Deshalb: Geben Sie Ihrem Gehirn Zeit, seinen Aufgaben wieder gerecht zu werden. Es kann durchaus einige Wochen dauern, bis Sie sich an das neue Hörgefühl gewöhnt haben.

.

.

Hier finden Sie sechs hilfreiche Tipps, die Ihnen die Anfangszeit mit Ihrem Hörgerat vom ersten Tag an erleichtern:

Sprechen Sie mit Ihrem HNO-Arzt und dem Hörakustiker ihrer Wahl. In der Regel können Sie das neue Gerät Praxistests im Alltag unterziehen, sodass sein Profil genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden kann. Lassen Sie sich das Einsetzen, die Handhabung und Pflege genau erklären – auch mehrmals.

Tragen Sie Ihr neues Gerät regelmäßig – sollten Sie die akustischen Eindrücke überfordern, tragen Sie das Hörgerät zunächst nur einige Stunden und erhöhen Sie dann die Tragedauer Schritt für Schritt. Ziel sollte es sein, das Hörgerät dauerhaft zu tragen.

Setzen Sie sich gerade am Anfang eher ruhigen Situationen aus, in denen wenige Menschen gleichzeitig sprechen und keine lauten oder zahlreichen Hintergrundgeräusche vorhanden sind. In einer vollen Kneipe, in der Musik dröhnt, überfordern Sie Ihr Gehirn.

Halten Sie auch den Geräuschpegel in Ihrem Alltag gering: Benutzen Sie leise elektrische Geräte, sperren Sie den Straßenlärm aus, lassen Sie nicht Radio, Fernseher und Geschirrspüler im Hintergrund (oder sogar gleichzeitig) laufen.

.

.

Hörgerät reinigen und pflegen

Hörgeräte sind robust und für den täglichen Gebrauch konzipiert. Trotzdem sollten Sie ein paar Punkte bei der Pflege beachten, um deren Lebensdauer zu erhöhen:

Reinigen Sie das Hörgerät täglich: Entfernen Sie Ohrenschmalz mit einem trockenen Tuch vom Gerät. Das Ohrpassstück sollte regelmäßig über Nacht mit einer Reinigungsflüssigkeit gereinigt werden. Achten Sie darauf, es danach gründlich abzutrocknen. Spezielle Produkte dafür erhalten Sie beim Hörakustiker Ihrer Wahl.

Vermeiden Sie, das Gerät Feuchtigkeit auszusetzen (Duschen, Schwimmen, Regen). Lagern Sie es über Nacht in einem „Trockenbeutel“ (dieser entzieht Feuchtigkeit).

Lassen Sie das Hörgerät nicht fallen und setzen Sie es nicht großer Hitze (pralle Sonne, hohe Temperaturen im Auto), starkem Schmutz oder Haarspray oder Puder aus.

Benutzen Sie für die Ablage und den Transport ein Etui und bewahren Sie dieses unzugänglich für Kinder und Haustiere auf.

Für den Urlaub: Lassen Sie vorher die Funktion des Gerätes prüfen und denken Sie an Pflegemittel und Ersatzbatterien.

Und nicht vergessen: Mit einem Hörakustiker in Ihrer Nähe und mit dessen Hilfe können Sie entdecken, was gutes Hören für Sie und Ihre Familie bedeuten kann – Mehr Lebensqualität und die Freude an der Kommunikation.

Phonak Einen Hörakustiker in Ihrer Nähe finden

