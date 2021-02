Der internationale Fußball kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten

Die Ereignisse des letzten Jahres haben in vielen Bereichen der Wirtschaft eine Krise ausgelöst. Diese übertrifft sogar die Finanzkrise von 2008.

Davon betroffen sind natürlich auch die großen internationalen Vereine. Sie bekommen die Folgen nun deutlich zu spüren. Mittlerweile liegen bereits die ersten Zahlen vor.

Die internationale Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hat die größten Fußballvereine unter die Lupe genommen. Die Zahlen sind wie erwartet schlecht, doch nicht so schlimm wie befürchtet.

Absturz von hohem Niveau

Nach Angaben von Deloitte haben die 20 umsatzstärksten Fußballvereine der Welt in der Saison 2019/2020 einen Einbruch von zwölf Prozent hinnehmen müssen. Die Umsätze sanken von 9,3 Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden Euro. Trotz des Umsatzminus handelt es sich immer noch um das drittbeste Ergebnis in den letzten 24 Jahren.

Hauptverantwortlich für den starken Einbruch ist ein Rückgang der Medienerlöse, gefolgt von den fehlenden Spieltags-Einnahmen. Damit nicht genug hat sich auch das Geschäftsjahr der Vereine verschoben. Üblicherweise endet dieses im Mai oder Juni. Doch diesmal zogen sich nicht nur die Saison, sondern auch die europäischen Wettbewerbe in die Länge.

Das könnte eine Verzerrung der Zahlen nach sich ziehen. Ähnlich wie im Rest der Wirtschaft, steigen die Schulden aller weiter an.

Die Notenbanken drucken derzeit Geld wie nie zuvor, um die Situation zu beruhigen.

Vier deutsche Vereine in den Top 20

Dieses Durcheinander hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich erstmals gleich vier Vereine der Deutschen Fußball-Bundesliga unter den Top 20 wiederfinden. Der FC Bayern München machte einen Platz gut und liegt nun auf Rang drei hinter dem FC Barcelona und Real Madrid.

Borussia Dortmund konnte seinen zwölften Platz halten, Schalke 04 hingegen rutschte von Platz 15 auf Platz 16. Erstmals mit dabei ist Eintracht Frankfurt. Die Hessen konnten sich um ganze sieben Plätze verbessern und liegen nun auf Platz 20 der umsatzstärksten Fußballvereine.

Im Vergleich zu den internationalen Großklubs mussten die deutschen Vereine lediglich moderate Rückgänge hinnehmen. So verzeichnete der FC Bayern München nur einen Rückgang von vier Prozent. Hier ist allerdings der Sieg in der UEFA Champions League noch gar nicht eingerechnet worden.

Viel schlimmer erwischte es da schon die anderen Top-Klubs. Manchester United und FC Barcelona trifft es am härtesten Der FC Barcelona musste einen Einbruch von 15 Prozent verkraften. Das trifft die Katalanen in der derzeitigen Situation besonders hart. Schließlich steht ihr Superstar Lionel Messi kurz vor dem Abgang, wie Sport1 berichtet.

Er lernt sogar schon Französisch. Gleichzeitig stöhnt der Verein unter der erdrückenden Schuldenlast, die mittlerweile 1,17 Milliarden Euro betragen soll. Noch schlimmer erwischte es lediglich Manchester United. Der englische Klub verbuchte einen Umsatzrückgang von mehr als 18 Prozent.

Die schwierige finanzielle Situation, in die viele Fußballklubs geraten sind, macht ein gutes Ergebnis in der UEFA Champions League noch viel wichtiger als je zuvor. Schließlich finden deren Spiele weiterhin statt und sorgen für hohe Einschaltquoten im TV.

Gerade für jene Großklubs, die kaum mehr finanziellen Spielraum haben, wird dieses Turnier zur Überlebensfrage. So kämpft beispielsweise der FC Barcelona an mehreren Fronten. Die Neuwahl des Präsidenten steht an und Superstar Lionel Messi möchte den Klub am Saisonende verlassen.

Gleichzeitig drückt der finanzielle Schuh und erlaubt keine großen Sprünge. Da käme ein Erfolg in Europa ganz gelegen. Doch leider sieht die Situation für die Katalanen auch hier nicht besonders rosig aus. Die Experten geben Messi und Co. wenige Chancen auf den Sieg.

So bekommt die Mannschaft aktuell auf Betway Wetten eine Siegquote von 17,0 (Stand 26.1.). Damit befindet sich der ehemalige UEFA-Champions-League-Sieger nur auf Platz sechs der Favoritenliste. Diese wird vom Titelverteidiger FC Bayern München angeführt.

Für die Spitzenklubs geht es also auch in dieser Saison um alles.

Die Wirtschaftsexperten von Deloitte sehen in dem aktuellen Umsatzrückgang aber auch etwas Gutes. Die Krise gebe den Klubs nun die Möglichkeit, ihre finanziellen Probleme endlich aktiv anzupacken.

Jetzt sei die Zeit gekommen, um die Ziele neu auszurichten und das Geschäftsmodell an die Bedingungen anzupassen. Noch hält die EZB die Zinsen für Kredite gesenkt. Im Gegensatz zur amerikanischen FED hat sie diese nie erhöht.

Wer hier auf der Höhe der Zeit agiere, habe gute Chancen auf eine schnelle finanzielle Erholung. Es ist also gut möglich, dass sich in den nächsten Monaten zahlreiche Spieler auf dem freien Markt wiederfinden.

Die Karten im internationalen Fußballgeschäft werden neu gemischt.

.

