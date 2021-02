Putin-Bashing: Die Doppelmoral von Kanzler Kurz – Wer im Glashaus sitzt…

Bundeskanzler Kurz betreibt massives Putin-Bashing und beschwört durch seine Doppelmoral gar eine diplomatische Krise herauf.

Er kritisiert Russlands Umgang mit Demonstranten, während er in Österreich Proteste gleich ganz verbieten lässt.

Mit grenzenlosem Pathos mahnte er den bösen Putin. „Ich fordere ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten, Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung.“

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!

Diplomatische Krise? Die Doppelmoral von Kanzler Kurz

Nach dem Verbot der regierungskritischen Demonstrationen in Wien, kritisierte Bundeskanzler Sebastian Kurz – zum Spott vieler – Russlands angebliches Vorgehen gegen Demonstranten im eigenen Land.

Daraufhin kritisierte Russland die fehlende Versammlungsfreiheit in Österreich. Am Donnerstag versuchte der russische Botschafter die Wogen im Gespräch mit Österreichs Außenministerium zu glätten – ohne Erfolg.

Sebastian Kurz verurteilte – nur zwei Tage nach dem Demo-Verbot in Wien – in einem Tweet, dass Russland „Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung“ nicht gewährleiste. Die russische OSZE-Vertretung kündigte daraufhin gegenüber der EU-Delegation in der Organisation an, eine entsprechende Erklärung am Donnerstag einbringen zu wollen.

Wer im Glashaus sitzt? So ätzte Sebastian Kurz über Putins Russland:

Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021

Diese Aussage kommt vom selben Kanzler, dessen radikaler Innenminister Nehammer seit Wochen gegen friedliche, regierungskritische Proteste wettert, deren Teilnehmer als „Gegner“ bezeichnet.

In einem Land, in dem am vergangenen Wochenende völlig willkürlich so ziemlich alles an Kundgebungen verboten wurde, was sich gegen seine Politik richtet.

Und zwar völlig egal, ob dies die große Freiheitsdemo war oder ein linker Protest gegen das neue Unterrichtsgesetz.

Die Doppelmoral von Kanzler Kurz – Gegen eigene Kritiker ist jedes Mittel billig

Unter den zwei nicht untersagten Versammlungen war pikanterweise auch eine, die sich gegen Putin richtete. Dort hatte man offenbar keine Sorge, dass die heiligen Maßnahmen missachtet würden. Man schritt auch nicht ein, als die Menschen dort zwar mit Maske, aber ohne Abstand beisammen standen.

Weil, für Meinungsfreiheit und Rechtsstaat einstehen, das ist halt einfach wichtig. Wenn es um einen anderen Staat geht.

In Österreich werden alle Kritiker indes als „Extremisten“ und „Corona-Leugner“ diffamiert. Man erfindet sogar ein Märchen vom vermeintlich geplanten Sturm auf die Parlamentsbaustelle, um diese verächtlich zu machen.

In der Woche vor dem Protest karrt man der Sondereinheit Cobra dann sogar noch Löschfahrzeuge an. Plante man etwa, im Ernstfall völlig „gewaltfrei“ und „rechtsstaatlich“ die freie Meinungsäußerung auf der Straße mit Wasserwerfern vom Heldenplatz zu spritzen?

Diplomatische Krise?

Am Donnerstag stattete nun Dmitri Ljubinski, der russische Botschafter in Wien, Österreichs Außenministerium am Donnerstag einen Besuch ab. Er wurde zuvor dorthin eingeladen, um über den Fall Alexei Navalny zu sprechen.

Doch ihm zufolge änderte das diplomatische Gespräch nichts: Die Positionen der beiden Parteien bleiben zu dem Thema unverändert, wie die russische Zeitung „Tass“ berichtet.

„Offensichtliche Dualität bei Einschätzungen zu Protestfreiheit“

„Das Gespräch über die Umstände des Falles Navalny mit dem österreichischen Außenministerium auf Arbeitsebene hat dem gestrigen ‚Austausch von Höflichkeiten‘ durch die Medien im großen und ganzen nichts neues hinzugefügt.

Es ist zu erwähnen, dass eine Reihe unserer Fragen zur offensichtlichen Dualität bei Einschätzungen zu Protestaktionen einerseits in Russland und andererseits in den EU-Ländern selbst, leider rhetorischer Natur blieben.“, kommentierte Ljubinski das Treffen im österreichischen Außenministerium.

„Einmischung in innere Angelegenheiten unzulässig“

Dennoch erklärte der russische Botschafter gegenüber Tass, die Russische Föderation sei offen für den Dialog. Doch das Thema Navalny stehe dabei nicht zur Diskussion.

Der Botschafter betont: „Eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Russischen Föderation, auch im Zusammenhang mit dem Fall Navalny, ist unter keinen Umständen zulässig.“

Kurz-Partei erodiert den Rechtsstaat zusehends

Wer im Glashaus sitzt…

Bald dürfen nicht einmal mehr Kinder in die Schule gehen, wenn sie sich nicht angeblich „freiwilligen“ Corona-Tests unterwerfen. Ohne einen Nasenbohrer-Test darf man dann auch nicht mehr zum Friseur (obwohl, wer weiß, wofür das gut ist – ich vermisse die wallende Mähne meiner Jugend eh manchmal…)

Freiheitsbeschränkende Gesetzesvorlagen bekommen eine dreitägige Begutachtungsfrist von Silvester über Neujahr bis zu einem Sonntagmittag. Wenn sich die Opposition quer stellt, peitscht man dasselbe einfach unter anderem Namen durch.

Verfassungsbrüche lacht er damit hinweg, dass die Mühlen der Justiz zu langsam mahlen, um sie rechtzeitig aufzuheben.

Rücktrittsreifer Kanzler ohne jede Selbstreflexion

Nach all den Schweinereien gegenüber dem eigenen Volk traut sich Kurz also ernsthaft, sich hinzustellen, und in einem anderen Land die Einhaltung der Grundrechte zu fordern.

Den Balken im eigenen Auge sieht er nicht. Und wären nicht seit Wochen die Geschäfte auf sein Geheiß geschlossen, könnte man ihm raten, sich einen Besen zu kaufen, um zuerst vor der eigenen Tür zu kehren.

Wenn sie dann kommende Woche öffnen, kann es aber sein, dass sich so mancher Bürger bemüßigt fühlt, sich Fetzen zu kaufen und diese nass zu machen, um den immer despotischer auftretenden Kanzler, seine türkisen Handlanger und grünen Beiwagerl tatsächlich unter „Kurz muss weg“-Rufen aus dem Amt zu jagen.

Wäre sein Anstand so groß wie seine Selbstverliebtheit, hätte er seinen Hut ohnehin schon längst selbst genommen.

Quelle: Wochenblick – Die Alpenschau bedankt sich!

.

