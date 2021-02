Trotz der Warnung Putins zum Great Reset, zeigte Globalist Klaus Schwab in seiner Rede am Weltwirtschaftsforum, wohin die Reise geht.

Der Mann hinter „The Great Reset“ plant, die Pandemie zu nutzen, um eine neue Ära einzuleiten, in der die globale Elite die totale Kontrolle über die Menschheit behält.

In seiner Rede auf der diesjährigen Davos Agenda erklärte Globalist Klaus Schwab außerdem, dass „niemand sicher sein wird“, bis „jeder geimpft ist“ – mit der COVID-19-Impfung.

Der Club der reichsten Menschen und der größten naturzerstörenden Konzerne will den “Great Reset”, den Großen Neustart. Statt Armut, Krankheiten, Übervölkerung und Naturzerstörung verheißen uns die Megareichen eine faire Welt in Einklang mit der Natur. Absurd? Ja. Zynisch? Natürlich. Zu ignorieren? Auf keinen Fall!

COVID-19: Der geplante Grosse Umbruch >>>

Globalist Klaus Schwab und die Pläne zum Great Reset: „Solange nicht alle geimpft sind…“

Ein Grund, warum Schwab und seinesgleichen so viele Menschen wie möglich impfen möchten, ist die Implementierung eines Überwachungssystems im Stil von Big Brother, das mit der neuesten Spionagetechnologie ausgestattet ist.

Schwabs Agenda: „Angesichts der tiefen Rezession erwägen Regierungen auf der ganzen Welt den Einsatz von Immunitätspässen, um ein gewisses Maß an Normalität zurückkehren zu lassen.“

Die Pandemie sei zudem eine einmalige Gelegenheit, diese Anstrengungen zu beschleunigen, meint der WEF-Frontmann. Es gelte die in der Pandemie gezeigte Opferbereitschaft der Bevölkerung für dieses Ziel zu nutzen.

Die Mischung aus Naivität und Zynismus ist atemberaubend. Kein Wunder, dass viele im Great Reset ein Komplott der Eliten sehen, wahlweise den Sozialismus oder ökonomischen Faschismus einzuführen.

Jetzt passt endlich alles zusammen. Covid-19 und der Lockdown sind alles nur Tricks, um die ahnungslosen Massen auf das wahre Ziel hinzusteuern.

Hört man den Davos-Vordenkern und ihren von der eigenen Grandiosität überzeugten Aussagen zu, muss man noch nicht einmal sonderlich paranoid sein, um die wahre Absicht hinter dem Great Reset zu erkennen.

Klaus Schwab: "As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe." pic.twitter.com/EtfyZFCqyl — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 29, 2021

Neben Putin warnt auch die libertäre Ikone Ron Paul vor dem Great Reset

„Der Great Reset wird den Überwachungsstaat durch Echtzeit-Tracking dramatisch ausweiten. Es wird auch vorschreiben, dass Menschen digitale Zertifikate erhalten, um zu reisen und sogar Technologie in ihre Körper implantiert wird, um sie zu überwachen.“

„Das System der Verfolgung und Überwachung könnte verwendet werden, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die „gefährliche“ politische Ansichten zum Ausdruck bringen, wie zum Beispiel, dass der Great Reset unsere gottgegebenen Rechte auf Leben, Freiheit, und das Streben nach Glück, verletzt.“

Wenig überraschend ist, dass auch Angela Merkel der Impf-Agenda von Schwab folgt.



Klaus Schwab zum Great Reset – Seine Rede zeigt, wohin der Weg geht

„Wir haben nur einen Planeten, und wir wissen, dass der Klimawandel die nächste globale Katastrophe mit noch dramatischeren Folgen für die Menschheit sein könnte. Wir müssen die Wirtschaft in dem kurzen noch verbleibenden Zeitfenster dekarbonisieren und unser Denken und Verhalten wieder in Einklang mit der Natur bringen“, sagte Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums,

„Um unsere Zukunft zu sichern und Wohlstand zu schaffen, müssen wir unser Wirtschaftsmodell weiterentwickeln und die Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt der globalen Wertschöpfung stellen. Wenn es eine entscheidende Lektion aus dieser Krise zu lernen gibt, dann die, dass wir die Natur in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen müssen.

„Ein „Great Reset“ ist notwendig, um einen neuen Gesellschaftsvertrag aufzubauen, der die Würde jedes Menschen ehrt“, fügte Schwab hinzu. „Die globale Gesundheitskrise hat die fehlende Nachhaltigkeit unseres alten Systems in Bezug auf den sozialen Zusammenhalt, den Mangel an Chancengleichheit und Inklusivität offengelegt.

Auch können wir den Missständen von Rassismus und Diskriminierung nicht den Rücken kehren. Wir müssen in diesen neuen Gesellschaftsvertrag unsere generationenübergreifende Verantwortung einbauen, um sicherzustellen, dass wir den Erwartungen der jungen Menschen gerecht werden“.

„COVID-19 hat unseren Übergang in das Zeitalter der Vierten Industriellen Revolution beschleunigt. Wir müssen sicherstellen, dass die neuen Technologien in der digitalen, biologischen und physischen Welt weiterhin den Menschen in den Mittelpunkt stellen und der Gesellschaft als Ganzes dienen, indem sie allen einen fairen Zugang ermöglichen“, sagte er.

„Diese globale Pandemie hat auch wieder gezeigt, wie sehr wir miteinander vernetzt sind. Wir müssen ein funktionierendes System intelligenter globaler Zusammenarbeit wiederherstellen, das strukturiert ist, um die Herausforderungen der nächsten 50 Jahre zu bewältigen.

Der „Great Reset“ wird von uns verlangen, alle Stakeholder der globalen Gesellschaft in eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen, Zielen und Handlungen zu integrieren“, sagte Schwab. „Wir brauchen ein Umdenken, den Übergang vom kurzfristigen zum langfristigen Denken, den Übergang vom Aktionärskapitalismus zur Verantwortung der Stakeholder.

Ökologische, soziale und Good Governance müssen ein angemessener Teil der Rechenschaftspflicht von Unternehmen und Regierungen darstellen“, fügte er hinzu.

Die Corona-Pandemie hat unser Leben dramatisch verändert, doch was ist tatsächlich dran an den unzähligen Medienberichten und den täglichen Statistiken? Welche Rolle nehmen vermögende Investoren und Stiftungen bei der Virusbekämpfung ein? Und vor allem stellt sich die Frage, welches Ziel verfolgt die WHO im Rahmen der Corona-Krise? – Die wahren Hintergründe der Corona-Pandemie >>>

Die Rede von Klaus Schwab lässt sich mit etwas Sachverstand ganz einfach deuten. Laut Schwab sollen die Regierungen künftig über das Schicksal bestimmen, ohne von lästigen freien Bürgern gestört zu werden.

Der Trend der letzten Jahrzehnte hin zum mündigen Bürger, der für sich selbst zu sorgen in der Lage ist und sein Schicksal in die eigenen Hände genommen hat, soll abgelöst werden vom staatsabhängigen Individuum, das brav den Anweisungen von oben folgt und vollkommen abhängig ist von den Wohltaten des Überstaates der Zukunft.

All das klingt extrem bedrückend und zeigt, dass die Finanzelite, also etwa 0,001 Prozent der Weltbevölkerung, dabei ist, den Rest der Menschheit in eine Art digitale Diktatur zu führen.

Wenn demnächst, auf den Trümmern unserer Welt, das Virus eine Atempause macht und plötzlich wie von Geisterhand allerorts radikale Gruppen aus ihren Höhlen kriechen und aggressiv gegen Rassismus, Ungleichheit und Klimawandel zu randalieren und brandschatzen beginnen, dann wissen wir:

Schönen Gruß vom Great Reset!

Besonders bedrückend ist, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen sich dieser Entwicklung bisher nicht widersetzt und wohl auch einer Impfpflicht nichts entgegensetzen wird.

Ziel ist und bleibt es, im Chaos der Corona-Krise die Welt von Grund auf neu aufzubauen und der digitalen Diktatur den Weg zu ebnen.

Die neue Weltordnung lässt grüßen!

Quelle: Connectiv-Events und Klaus Schwab „The Great Reset“ – Die Alpenschau bedankt sich!

