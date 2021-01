Tagesenergie heute am 27. Januar 2021 – Das EGO überwinden!

Die Tagesenergie heute hilft uns dabei, das EGO überwinden zu können. Steigen wir aus dem negativen Gedankenkarussell aus und lösen wir unsere Selbstzweifel auf!

„Wo immer ich gehe, folgt mir ein Hund namens Ego.“ (Nietzsche)

Das Ego ist die vertraute Stimme in unserem Kopf. Fast jeder von uns ist sehr stark mit seinem Ego, also dieser Stimme, identifiziert. Es gibt jedoch immer Momente, in denen das EGO zu laut wird, das Wesentliche übertönt und uns nicht das machen lässt, was wir eigentlich machen wollen. Wir möchten machen wonach unser Herz schreit, doch nimmt uns die Stimme im Kopf das Vertrauen in uns selbst.

Was ist wenn du etwas willst, deine Stimme im Kopf dir aber sagt, dass du es nicht kannst, nicht verdient hast oder nicht gut genug dafür bist? Dann mach dir bewusst, dass dein EGO die Macht über dich hat. In dem Moment, in dem du dich dazu entscheidest, dass du deinem Ego soviel Macht gibst, hast du die Macht über deine Gedanken verloren.

Höre nicht auf die Stimme in deinem Kopf und beachte die Ansagen deines EGO nicht!

Erst fühlen wir es, dann denken wir es, dann sagen wir es und schliesslich tun wir es. 96% der Gedanken sind unbewusst. Sie steuern aber unser Reden und Handeln. Sie beeinflussen unser Glück. So machen wir uns unfreiwillig zu Opfern unserer unbewussten Gedanken und Gefühle. Immer, wenn wir grundlos grübeln, fühlen wir uns schlecht.

Das wirkt sich nachweislich negativ auf unser Wohlbefinden aus. Doch es gibt einen Ausweg, denn wir können uns aus dem Gedankenkarussell lösen und das EGO zum Schweigen bringen.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Das EGO überwinden

Wenn man gewisse Dinge meidet, die Mut erfordern, dann bleibt man – gelenkt von seinem EGO – schön in der Komfortzone. Du weißt nämlich ganz genau, wenn du dein EGO überwindest, dass viel Neues auf dich wartet. Denn all die Dinge, die du vorher durch dein EGO gemieden hast, stehen dir nun offen.

Das bedeutet, dass sich dein ganzes Leben dadurch verändern kann!

Sobald du dich von deinen hinderlichen Gedanken nicht mehr leiten lässt, verliert dein Ego immer mehr an Macht und du gewinnst mehr Bewusstsein über die Dinge, die du wirklich in deinem Leben haben willst. Dann kannst du endlich wieder auf deine Intuition hören, die leiser und sanfter ist als das übermächtige und laute Ego.

Das Ego ist die Maske, hinter der sich unser wahres Selbst verbirgt. Es ist der Teil von uns, der zweifelt und zögert, sobald wir etwas Neues wagen wollen, der dicht macht, wenn wir uns öffnen möchten.

Mithilfe zahlreicher Übungen können wir den Einfluss des Egos nach und nach reduzieren – und endlich ganz wir selbst sein…

Das bedeutet Freiheit, Selbstermächtigung und vollkommene Erfüllung!

EGO überwinden >>>

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

