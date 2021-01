Virus der Aufklärung: Die Offenlegung der Akte Drosten

Die Akte Drosten bringt kaum bekannte, aber folgenschwere Hintergründe ans Licht – Der Virus der Aufklärung greift um sich.

Fatale Fehlprognosen, zahlreiche unaufgeklärte Ungereimtheiten in Bezug auf seine Doktorarbeit, ein eiligst entwickelter „Corona-PCR-Test“ mit fundamentalen wissenschaftlichen Mängeln und ein ungeahnter Sumpf finanzieller Verflechtungen, nehmen Christian Drosten jede Glaubwürdigkeit!

.

.

Eine altbekannte Allianz aus Seuchenwächtern, Medien, Ärzten und Pharmalobby ist auch zu Corona-Zeiten wieder am Werk.

Das beste Beispiel ist Prof. Dr. Christian Drosten von der Berliner Charité, der fast immer zur Stelle war, wenn im 21. Jahrhundert eine Pandemie aus der Taufe gehoben wurde, und dessen Warnungen manchmal bis aufs Komma gleichlautend sich zuverlässig als falsch erwiesen – hier weiterlesen >>>

Die Dokumentation über Christian Drosten deckt auf, wie unglaubwürdig tatsächlich diese zentrale Schlüsselperson der aktuellen Coronakrise ist.

Die Offenlegung der Akte Drosten

Die Offenlegung der Akte Drosten

Dies alles wirft auch schwerwiegende Fragen auf:

1. Muss aufgrund dieses unwissenschaftlichen Fundamentes nicht das gesamte Coronageschehen mit dem unausweichlich drohenden wirtschaftlichen und finanziellen Kollaps ganzer Völker endlich nach Drahtziehern und Profiteuren im Hintergrund untersucht werden?

2. Könnte es daher nicht auf eine inszenierte Machtübernahme hinauslaufen und unter dem Vorwand einer Pandemiebekämpfung sogar zur Einführung einer digitalen Überwachung ganzer Völker führen?

3. Warum decken die für eine kritische Berichterstattung verantwortlichen Massenmedien die „Akte Drosten“ nicht auf, sondern halten diese vielmehr sogar unter Verschluss?

.

Mit Pandemien lässt sich das ganz große Geld verdienen sowie weltweiten Einfluss und Macht erlangen. Umso mehr stellt sich die Frage: Was macht uns denn nun wirklich krank, und was brauchen wir, um aus der Krankheitsfalle herauszukommen, in der wir gefangen sind? Hier die Antworten >>>.

Die Offenlegung der Akte Drosten

Immer mehr Menschen werden von einem völlig neuartigen, gesund nüchtern machenden Virus ergriffen: Dem Virus der „Aufklärung und Weiterverbreitung“!

Die „Infektionszahlen“ dieses Virus` übertreffen die Infektionszahlen des Coronavirus exponentiell! Die Menschen haben offensichtlich den „Einheitsbrei“ und die ständigen Wiederholungen der Monopolmedien satt!

Seit Monaten zeigt sich 1 dicker roter Faden in der gesamten Coronakrise:

Die Unterdrückung und Diskreditierung sämtlicher Gegenstimmen durch die Massenmedien!

.

.

Eine regierungskritische Berichterstattung findet de facto quer durch alle Printmedien, TV- und Radiosender seit Monaten nicht mehr statt. Dies legt den Schluss nahe, dass diese Monopolmedien gleichgeschaltet sein müssen. Damit wird jeder seriöse öffentliche Dialog im Keim erstickt.

Da diese die Akte Drosten noch immer unter Verschluss halten, hat nun das Volk durch die aktive Weiterverbreitung diese Aufgabe selbst in die Hand genommen!

Den entscheidenden Aspekt dieser Weiterverbreitung erklärt Ivo Sasek – der Gründer von kla.tv – wie folgt:

„Ich gebe jetzt zum Schluss noch einige unentbehrliche Lösungsansätze an alle weiter, denen es tatsächlich ein Anliegen ist, dass die noch immer unwissende Mehrheit erreicht und aufgeweckt wird. Was ich im Hinblick auf Kla.TV vorschlage, kann natürlich auch auf alle übrigen freien Aufklärer angewandt werden: Der erste Lösungsansatz ist mir dabei der wichtigste:

Bitte fokussiert euren Aufklärungsdienst unbedingt auf all jene Menschen, die noch nicht aufgeklärt oder noch nicht erwacht sind. Verschwendet bitte nicht weiter eure Zeit unter eures gleichen. Bevor ihr zur bloßen Unterhaltung irgendwo herumchattet, verbreitet auf jede Weise und auf allen noch verfügbaren Wegen eigenständig dieses Video, und zwar an noch Unkundige, das ist das Hauptstichwort.

Bei der Verbreitung unterstützen euch all diese Knöpfe unterhalb von diesem Video. Gerade als ich z.B. diese Rede vorbereitete, hörte ich in den Mainstream-Nachrichten, wie nun auch Twitter verschärft gegen freie Aufklärer vorgehen wird, künftig. Ihr seht also, der Countdown läuft, und ich sag nur eines, gebt Gas wie ihr nur könnt und solange ihr noch könnt. Unsere Verbreitungs-Knöpfe helfen euch dabei.“

.

.

Sind auch Sie der Meinung, dass diese Hintergründe jedem bekannt sein sollten? Dann helfen Sie mit, die „Akte Drosten“ unverzüglich an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

Nur eine Bewegung vom Volk selbst kann dafür sorgen, dass das Schweigen gleichgeschalteter Monopolmedien durchbrochen wird und es zu einer öffentlichen Diskussion kommt!

Dazu können Sie einen Beitrag leisten, indem Sie diese verheimlichten Zusammenhänge publik machen! Verbreiten Sie deshalb dieses aufklärende Video! Informieren Sie möglichst viele Ihrer Bekannten per Mail, über WhatsApp, Twitter, Vimeo oder posten Sie das Video auf Facebook.

Lassen Sie sich von diesem neuartigen Virus der „Aufklärung und Weiterverbreitung“ infizieren!

Quelle: kla-TV – Die Alpenschau bedankt sich!

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag will das Coronavirus nicht verharmlosen. Für eine sachliche Auseinandersetzung mit der Problematik müssen jedoch auch gegenteilige Meinungen zu Wort kommen.

