Joe Biden steht kurz vor seiner Amtseinführung als 46. US-Präsident – doch die Ära Trump ist noch nicht vorbei.

Trump wird das Präsidentenamt trotz massiver Wahlfälschungsvorwürfe an Biden übergeben und seine Abschiedsrede halten.

In den letzten Tagen der Trump-Administration machten sich jedoch erste Brüche bemerkbar – Bricht Trump das US-Zweiparteiensystem auf?

.

Nach Ansicht vieler haben die USA den stärksten destabilisierenden Einfluss auf das Weltgeschehen und stellen somit die größte Bedrohung für den Weltfrieden dar. Keine andere Nation hat seit 1945 so viele andere Länder bombardiert und so viele Regierungen gestürzt wie die USA.

Daniele Ganser beschreibt eindrücklich, wie die USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt – hier weiter.

Amtseinführung Biden – Der Amtseid des US-Präsidenten

Joe Biden wird heute am 20. Januar 2021 als US-Präsident vereidigt. Dabei handelt es sich um eine Formalie. Biden steht seit Wochen entgegen der Wahlbetrugsvermutungen als Gewinner der US-Wahl 2020 fest.

Am heutigen Mittwoch legen Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris einen Amtseid ab. Der Wortlaut lautet wie folgt:

„I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.“

Übersetzt bedeutet das:

„Ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des US-Präsidenten treu ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika nach besten Kräften bewahren, beschützen und verteidigen werde.“

.

Amtseinführung Biden – Ist die Ära Trump vorbei?

Die ganze Welt blickt heute auf die Amtseinführung von Biden – gespannt in der Erwartung, ob es zu den angekündigten Ausschreitungen kommen wird.

Normalerweise strömen tausende Menschen nach Washington D.C. um der Eidesleistung und der Rede des neuen US-Präsidenten zu lauschen. Der sogenannte „Inauguration Day“ ist in den USA etwas Besonderes.

Diese Amtseinführung ist jedoch vom Sturm auf das Kapitol überschattet, der Washington in den Ausnahmezustand versetzt hat. Zudem werden auch heute massive Unruhen erwartet, um die Vereidigung zu verhindern.

Die Hauptstadt ist bis nach der Amtseinführung offiziell Gefahrenzone. Rund um die Vereidigung des künftigen Präsidenten Joe Biden könnte es nach Einschätzung des FBI in ganz Amerika zu bewaffneten Protesten kommen.

Donald Trump wird jedenfalls nicht vor Ort sein – er hat andere Pläne. Dass ein scheidender US-Präsident die Amtseinführung seines Nachfolgers verpasste, war das letzte Mal im Jahr 1974 der Fall.

Damals war Richard Nixon nicht anwesend, als Gerald Ford vereidigt wurde. Nixon war kurz zuvor infolge der „Watergate-Affäre“ und ihm Rahmen eines Impeachment-Verfahren angeklagt worden und zurückgetreten.

.

Bisher unveröffentlichte Geschichten und Exklusivbericht, sowie exklusive Interviews mit dem Präsidenten und Insidern aus dem Weißen Haus und Mitgliedern der Familie zeichnen ein anderes Bild von Trump – Was die Massenmedien über Trump verschweigen >>>.

Bricht Trump das US-Zweiparteiensystem auf?

Für „The Donald“ ist die Wahlniederlage noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.

Während sich einige republikanische Politiker – darunter auch Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo – vom scheidenden Präsidenten abwenden, scharen sich andere um ihn.

Auch getragen von den Umfragen, wonach ein Großteil der republikanischen Wähler von ihrer Partei wünschen, mehr wie Trump zu werden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass er eine „America First“-Bewegung gründen wird, die eventuell sogar in Form einer eigenen Partei bei den Wahlen (den sogenannten Midterm Elections) in zwei Jahren antreten könnte.

Damit würden dann insgesamt drei Parteien Abgeordnete und Senatoren in den Kongress entsenden. Doch das ist noch nicht alles. Ein solcher Schritt könnte den Weg zur Fragmentierung der US-Parteienlandschaft ebnen.

Immerhin ist die Parteilinke um Bernie Sanders und Tulsi Gabbard mit den Mainstream-Demokraten um Biden und dessen Technokraten ebenfalls nicht zufrieden.

Damit könnten bereits vier Parteien im Kongress sitzen und es Biden (und dessen Administration) schwer machen, überhaupt Mehrheiten zu finden.

Aber: die Macht des Zwei-Parteien-Apparates von Demokraten und Republikanern wäre damit deutlich geschwächt. Vielleicht wäre dies sogar der Anfang vom Ende des politischen Systems der Vereinigten Staaten wie wir es seit Jahrzehnten kennen.

Insofern hätte die Wahlniederlage Trumps sogar etwas Gutes – weil sie den Zerfall des oligarchisch-plutokratischen Systems in den USA durch ein kreatives Chaos massivst beschleunigen könnte.

Wichtig wäre es nur, dass Trump möglichst viele gleichgesinnte Politiker um sich schart, die ähnliche Ziele haben.

Also nicht solche Deep State-Figuren wie Pence, Pompeo, Bolton, Mnuchin & Co, sondern welche, die nicht aus dem Polit-Establishment stammen.

Und wer weiß, vielleicht werden wir nach der Amtseinführung Bidens dies alles noch erleben.

.

.

Abschiedsrede – Trump wünscht der neuen Regierung Erfolg

Nach 4 Jahren im Amt (in denen keine neuen ausländischen Verstrickungen eingeleitet wurden) veröffentlichte nun Präsident Trump seine Abschiedsrede, während er sich auf die Machtübergabe an Joe Biden vorbereitet.

Trump hat sich entschieden, nicht an der Einweihungszeremonie teilzunehmen, und anstelle des üblichen Prunks plant Joe Biden Berichten zufolge, eine etwa 20-30 Minuten lange Rede zu halten, die sich auf das Thema der Einigkeit konzentriert.

Trump weist in seiner Rede darauf hin, dass er der erste Präsident seit „Jahrzehnten“ ist, der keine neuen Kriege begonnen hat, während er auch verkündet, dass die „America First“-Bewegung, die er gestartet hat, erst am Anfang steht.

„In dieser Woche weihen wir eine neue Regierung ein und beten für ihren Erfolg, Amerika sicher und wohlhabend zu halten“, wird Trump sagen, laut Auszügen, die vom Weißen Haus veröffentlicht wurden.

Es wird auch erwartet, dass er den Ausbruch von Gewalt im Kapitol Anfang des Monats anprangern wird, der zur Rechtfertigung eines massiven Quasi-Lockdowns vor der Amtseinführung in Washington DC genutzt wurde.

„Alle Amerikaner waren entsetzt über den Angriff auf unser Kapitol“, wird er laut den Auszügen sagen. „Politische Gewalt ist ein Angriff auf alles, was wir als Amerikaner wertschätzen. Es kann niemals toleriert werden.“

Berichte behaupten, dass Vizepräsident Mike Pence der wachsende Liste der Abtrünnigen Republikaner beigetreten ist, die nicht an Trumps Abschiedsveranstaltung an Joint Base Andrews anwesend sein wird.

Trump will für die neue Regierung beten – und kündigt an, dass seine Bewegung erst am Anfang stehe.

.



Quellen: The White House, Contra-Magazin und Tagesspiegel

