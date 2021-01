George Soros – der große Feind des Lebens und der Familie – erobert die Vereinigten Staaten.

Durch Gelder, Personalentscheidungen und Faktenprüfer wird George Soros in der US-Politik durch Präsident Joe Biden an Macht gewinnen.

Patrick Gaspard – ehemaliger Soros-Scherge – arbeitet jetzt für Biden und erst kürzlich ernannte George Soros Lord Malloch Brown zu seinem Nachfolger im Amt der Leitung der Open Society Foundation.

Mehrere Persönlichkeiten der Demokraten und der zukünftigen Biden-Regierung stehen zudem in direkter Beziehung zu George Soros.

.

Erschreckende Informationen über die unfassbaren Aktivitäten des gigantischen Soros-Netzes werden hier offengelegt, die in den etablierten Medien kaum Erwähnung finden. Was George Soros mit Europa vor hat… hier weiterlesen!

Mit Biden als Präsident erobert George Soros die USA

Laut Wikipedia ist George Soros ein US-amerikanischer Philanthrop und Investor. Er betreut viele Fonds und unterstützt mit seinem Vermögen unter anderem Bürgerrechtsbewegungen, Bildungseinrichtungen sowie politische Aktivisten.

Wir kennen die geschichtliche Vorgehensweise von Soros Open Society Foundations in Südosteuropa und den ehemaligen GUS-Republiken seit den 80-Jahren zur Genüge.

Wir wissen wie er mit seinen NGOs und Stiftungen unter der Tarnung der Wohltätigkeit und dem angeblichen „Aufbau der Demokratie“, in zig Länder Revolutionen und Umstürze organisiert und durchgeführt hat.

George Soros ist auch für die Zerstörung von Europa zuständig, indem er die Flüchtlings- und Migrantenflut aktiv fördert und Millionen von Menschen aus Nordafrika und Mittleren Osten reinlockt und einschleust, wieder unter dem Deckmantel der Humanität.

Die selbe subversive Tätigkeit führt er in den USA schon länger durch, in dem er die Schwarzen gegen die Weissen aufhetzt, „Black Lives Matter“, und die illegale Masseneinwanderung aus Lateinamerika fördert.

Es geht George Soros nicht um Frieden und Menschenrechte, das ist nur die Fassade, sondern um Hass zu schüren und um die Zerstörung der christlichen Kultur und Werte.

.

Die einflussreichsten und mächtigsten Familien dieser Welt, die den kommenden Eine-Welt-Sklavenstaat beherrschen wollen, gehören 13 exklusiven Blutlinien an. Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus – hier weiter.

Auch jetzt wird immer deutlicher, dass George Soros mit seinen Geldern Lebens- und Bürgerfeindliche Initiativen unterstützen wird. Man kann von einem „Soros-Biden“-Clan sprechen, argumentiert Luca Volontè auf iFamNews.

Zunächst spendete George Soros 70 Mio. US-Dollar für die Biden-Kampagne. In der Vergangenheit, hatte er bereits 22 Mio. Dollar für die Clintons eingesetzt.

Mehrere Persönlichkeiten der Demokraten und der potentiellen Biden-Regierung stehen in direkter Beziehung zu George Soros:

»Im „Soros-Biden-Clan“ gibt es z.B. Sarah Cross, ehemalige Direktorin der Abteilung für Rechtssponsoring von Open Society, die für die Evaluierung von Regierungsstellen zuständig ist.

Michael Pan, Sonderberater des Exekutivausschusses der Offenen Gesellschaft, wird dabei für die diplomatische Vertretung der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen zuständig sein.

Und während dem Team auch Diane Thompson, Leadership in Government Fellow of Open Society Foundations, angehört, arbeiten andere für Gruppen, die erhebliche Mittel des vom Imperium des George Soros erhalten haben.

Sharon Burke und Viv Graubard, die für Biden im Verteidigungs- und Arbeitsministerium arbeiten, sind außerdem Teil des Think Tank New America, dem die Open Society Foundations allein im letzten Jahr mehr als 1 Million Dollar gespendet haben.

Auch steht Soros im Kontakt mit John Podesta, dessen skandalöse E-Mails von Trump während seines Wahlkampfes gegen Hillary Clinton aufgegriffen wurden:

»Sechs sind die Mitarbeiter des Center for American Progress des Demokratiegurus John Podesta, ehemaliger Präsident des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 von Hillary Clinton, die für das Finanzministerium, das Arbeits- und Innenministerium, den Nationalen Sicherheitsrat, das Büro des Handelsbeauftragten (der im Namen des Präsidenten der Bundesrepublik in Fragen des internationalen Handels handelt) und die Federal Reserve (die US-Zentralbank) zuständig sind.

Allein 2018 haben die Soros-Stiftungen dem Podesta Center mehr als 1 Million Dollar gespendet. Und sogar die Präsidentin des Center for American Progress, Neera Tanden, wurde für das Bundesamt für Haushalt und Verwaltung gewählt, von dem die Verwaltung von Milliarden von Dollar pro Jahr abhängt.«

Der ehemalige Leiter der Open Society Foundation, der jüngst durch Lord Malloch Brown ersetzt wurde, arbeitet jetzt für Biden, so Volontè:

»Patrick Gaspard, ehemaliger politischer Berater von Barack Obama, ist zurückgetreten und hat sich für das Kabinett Bidens zur Verfügung gestellt.

Sein detailliertes Wissen über die Art und Weise, wie Soros‘ Netzwerk auf der ganzen Welt operiert, macht es zu einem strategischen Vorteil.«

.

.

Aber auch auf Giganten wie Facebook oder Twitter hat George Soros Einfluss:

»Durch Faktenprüfungskommissionen unter seiner Kontrolle nimmt Soros auf soziale Netzwerke Einfluss.

Nach den Angriffen auf Facebook-Eigentümer Mark Zuckerberg im Januar forderte und setzte Soros Expertenzensoren für die Nachrichten ein, insbesondere im Zusammenhang mit den US-Wahlen.

Soros hat auch bereits das „Übergangsteam“ besetzt, die Expertengruppe, die in den Vereinigten Staaten von Amerika die institutionelle Kontinuität zwischen der neuen und der scheidenden Regierung gewährleistet.«

Fakt ist: Mit Joe Biden als Präsident wird George Soros die Vereinigten Staaten im Sturm erobern.

Quelle: freiewelt.net, gefunden bei den Unbestechlichen

