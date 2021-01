Die Angst vor der Virus-Mutation macht ein Lockdown-Ende auf längere Sicht unwahrscheinlich – Merkel plant bereits die Lockdown-Verlängerung und will alle Bürger bis Ostern einsperren.

Schon länger mehrten sich die Gerüchte, dass das geplante Lockdown-Ende in Deutschland am 31. Januar nicht halten würde. Teilweise wurden sogar Politiker-Stimmen laut, die überhaupt eine Entfristung der Maßnahmen forderten.

Immer weiter überboten sich Vertreter der Altparteien mit scharfen Aussagen und noch strengeren Maßnahmen-Ideen. Nun ließ Merkel den Satz fallen, dass sie noch „acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen“ empfehle.

.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm!

Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zur alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? – hier weiterlesen >>>.

Angst vor Virus-Mutation: Kein Lockdown-Ende – Merkel will alle Bürger bis Ostern einsperren

Mit der Andeutung Merkels zu einer Verlängerung des Lockdowns bis Ostern, wäre das Ende der Maßnahmen frühestens im März möglich.

Im Ernstfall könnte dies sogar bedeuten, dass viele Branchen vor Ostern gar nicht mehr aufsperren – der Ostersonntag ist diesmal am 4. April. Zur Erinnerung: Einige Teile des öffentlichen Lebens, wie etwa die Gastronomie, sind bereits seit Anfang November geschlossen.

Begründet wird dieser wahrscheinliche Schritt mit dem Auftauchen der britischen Virus-Mutation, die angeblich ansteckender sei als die bisher bekannten Varianten und sich bereits in Deutschland auszubreiten drohe.

.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Virus-Mutation: Merkel betreibt Schwarzmalerei statt „Wir schaffen das“

In einer internen Arbeitsgruppe sagte die Bundeskanzlerin: „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus aufzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine zehnfache Inzidenz“. Damit ist bereits klar, in welche Richtung alles gehen wird.

Erst vergangene Woche einigte man sich darauf, den Ländern zu erlauben, bei einer Inzidenz von über 200 Testpositiven pro 100.000 Einwohnern in einem Wahlkreis den Bewegungsradius seiner Bürger auf 15 Kilometer vom Heimatort einzuschränken. Nicht einmal Einkäufe gelten dabei als Ausnahme – Diese Einschränkung könnte bald allen Deutschen drohen.

In Deutschland kämpfen zudem unzählige Betriebe bereits jetzt ums Überleben, was sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Im Jahresdurchschnitt waren knapp 2,7 Millionen Deutsche ohne Arbeit – über 400.000 mehr als noch im Jahr davor.

Dabei ist unklar, was nach einer drohenden Pleitewelle infolge des Lockdowns noch droht. Ein Lockdown-Ende erst zu Ostern würde allerdings einen wirtschaftlichen Crash auslösen, der nicht mehr zu reparieren sein wird.

Deshalb warnen Industrievertreter eindringlich vor einer Fortsetzung des Herunterfahrens der Wirtschaft. Laut Siegfried Russwurm, Chef des Industrie-Bundesverbands (BDI), gibt es keine Evidenz für ein erhöhtes Infektionsgeschehen in Produktionsbetrieben.

.

.

Angst vor britischer Virus-Mutation

Merkel tätigte die Aussagen offenbar auch in Hinblick auf die Entwicklungen in Irland. Dort hatten sich die Infektionen zuletzt innerhalb kürzester Zeit verzehnfacht. Als weitere einschneidende Maßnahme kommt außerdem eine verpflichtende FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln – zumindest in Bayern.

Gültig ist die Regelung ab kommendem Montag. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Er sprach nach einem Ministerratstreffen zwar von ersten – langsamen – Erfolgen der bisherigen Maßnahmen, Geduld brauche man dennoch: „Wann Corona endet, kann keiner sagen“, so Söder. Ein Schelm wer Böses dabei denkt!

.



.

Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz will sich aber nicht festlegen, ob der Lockdown in Deutschland über den 31. Januar hinaus verlängert werden könnte. „An dieser Stelle macht es keinen Sinn, über ein Lockdown-Ende erst an Ostern zu spekulieren“, sagte der SPD-Politiker in einem Reuters-Interview beim Digitalforum „Reuters Next“.

Vergangene Woche hatte Kanzleramtsminister Helge Braun im Reuters-Interview jedoch eindringlich gewarnt, dass der mutierte Coronavirus bei einer Ausbreitung das deutsche Gesundheitssystem sehr schnell an den Rand seiner Kapazitäten bringen könnte.

Angst vor Virus-Mutation: Ramelow will den totalen Lockdown

Den Lockdown in seiner bisherigen Form verlängern – das reicht manchen Landespolitikern aber nicht einmal mehr aus. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist neuerdings an vorderster Front der Maßnahmen-Scharfmacher.

Gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ forderte er: „Wir müssen endlich in einen richtigen Lockdown gehen.“ Damit meint der Politiker der SED-Nachfolge-Partei konkret:

Die gesamte Wirtschaft – bis auf absolut systemrelevante Betriebe – soll zeitweise zusperren. Dass auch das nur eine Zwischenstufe zum totalen Zusperren sein kann, ist abzusehen. In manchen Ländern müssen jetzt nämlich sogar Supermärkte zusperren!

.

.

Die Angst vor der Virus-Mutation könnte unsere schlimmsten Befürchtungen vor härteren Maßnahmen noch übertreffen und uns in der Lockdown-Spirale gefangen halten.

Machen wir uns also darauf gefasst, dass das Lockdown-Ende noch lange nicht in Sicht ist und ein totaler Lockdown droht!

Quelle: Wochenblick, Kleine Zeitung und Die Presse – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Abnehmen beginnt im Unterbewusstsein >>>

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

„Du kannst mich mal!“ Lasse nie wieder zu, dass du dir vermeintliche Weisheiten einredest, die die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Macht bereithält. Löse dich von fremden Einflüssen und finde die Weisheiten, die für deine Entwicklung hilfreich sind – hier weiter

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten.

Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich. Nichts ist sicherer und einfacher, um selbst stark verschmutztes Wasser zu reinigen und sich vor Viren zu schützen. Dieser Wasserfilter hält extrem lange und ist selbstreinigend – hier weiter.

Mit Q10 Ubiquinol flüssig steht ein hochwertiges Produkt zur Verfügung, das ohne Alkohol und durch direkte Aufnahme schnell den Zellen zur Verfügung steht… Um die freien Radikale zu entschärfen und unsere Zellen zu schützen, braucht unser Körper eine Art Polizei. Diese Rolle übernehmen Antioxidantien wie beispielsweise Glutathion, Vitamin C oder Vitamin E. Daher übernimmt das Coenzym Q10 nicht nur eine wichtige Aufgabe für die Energieversorgung sondern auch für die gesamte Zellgesundheit… hier weiter.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

von Dr. Sucharit Bhakdi und Karina Reiss

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...