Great Reset: Die Pläne der Kontroll-Eliten – Wie die Zukunft im Jahr 2021 aussehen MUSS!

Die Kontroll-Eliten, die den „Great Reset“ nach dem Coronavirus planen, wollen nicht zur Normalität zurückkehren.

Seit Lockdowns und Maskierungsauflagen zum Alltag wurden, fordern Politiker auf der ganzen Welt ihre Bürger auf, „The New Normal“, also die neue Normalität zu akzeptieren.

Als die Impfstoffe näher rückten, wurde diese Phrase durch eine neue ersetzt – „The Great Reset“. Dieser beschreibt monumentale Veränderungen der menschlichen Gesellschaft, die in einer Welt nach dem Coronavirus notwendig sind.

Die perfiden Pläne der Kontroll-Eliten, wie unsere Zukunft im Jahr 2021 durch den Great Reset ihrer Meinung nach aussehen muss, sollten alle kennen und verinnerlichen – Es ist Zeit aufzuwachen!

Von der Wahl des Virus über die Art, wie es gehandhabt und in den Medien vermarktet wurde, bis hin zu den Lösungsstrategien wurde alles so angelegt, dass sich eine ausgewählte Gruppe von Milliardären mit ihren Lakaien auf unsere Kosten bereichern kann. Während der größte Teil der Welt wegen des Missmanagements der Pandemie durch eine finanzielle Krise größten Ausmaßes taumelt, kassieren die Verursacher Milliarden.

Great Reset der Kontroll-Eliten – Wie die Zukunft im Jahr 2021 aussehen MUSS!

Der von Großbritanniens Prinz Charles und Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum vorgestellte „Great Reset“ ist ein ehrgeiziger Plan zur Schaffung einer gleichberechtigteren, bargeldlosen, integrierten und nachhaltigen globalen Gesellschaft.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben sich dem Plan scheinbar angeschlossen, denn das Schlagwort „Build Back Better“ ist in den Wahlkampfbotschaften des neuen US-Präsidenten Joe Biden prominent vertreten.

Die Meinungen über den Plan sind geteilt zwischen denen, die meinen, er sei der Schuss, den die Welt braucht, und denen, die meinen, er würde Cyberpunk 2077 wie eine utopische Traumwelt aussehen lassen.

Wie auch immer eure eigene Meinung sein mag, hier ist ein Blick auf die „Neue Normalität“, die uns im Jahr 2021 und danach erwartet. Es ist wichtig zu erkennen, was tatsächlich geplant ist und dass dies alles andere als eine Verschwörungstheorie ist.

Great Reset der Kontroll-Eliten – Impfpässe für alle

Sogar das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat eingeräumt, dass die Ausgabe von Immunitätspässen oder Impfbescheinigungen für Bürger „kontrovers“ sein könnte. Das hat die Regierungen jedoch nicht davon abgehalten, mit der Idee zu spielen.

Großbritannien „prüft“ die Idee, eine digitale Datenbank für einen „Freiheitspass“ einzurichten, der nur Personen Zutritt zu öffentlichen Plätzen gewährt, die einen negativen Covid-Test nachweisen können, während Irland und Israel darüber diskutiert haben, Ungeimpfte aus bestimmten Räumen zu verbannen. Frankreich könnte die Ungeimpften aus den öffentlichen Verkehrsmitteln verbannen.

Solche Maßnahmen wurden von Verfechtern der bürgerlichen Freiheiten heftig kritisiert, aber das ist den Eliten egal. „Bereiten Sie sich jetzt auf eine Art Gesundheitspass vor“, schrieb der ehemalige britische Premierminister Tony Blair. „Ich kenne alle Einwände, aber es wird passieren. Es ist die einzige Möglichkeit, dass die Welt funktioniert und dass Lockdowns nicht mehr der einzige Weg sind.“

Regierungen können die Bürger vielleicht nicht zwingen, eine überstürzte und mit Nebenwirkungen behaftete Maßnahme zu ergreifen, aber sie müssen es auch nicht. Die Luftfahrtindustrie hat bereits angekündigt, dass sie einen Nachweis der Impfung verlangen wird, um Flureisen zu ermöglichen, was Möchtegern-Reisende vor eine einfache Wahl stellt:

Die Impfung nehmen oder zu Hause bleiben. Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat die Idee auf einen stumpfen Slogan gebracht: „Jab & go!“

Great Reset der Kontroll-Eliten: Die digitalen IDs und die sozialen Bonitätsbewertungen

Der Impfpass ist nur eine Facette eurer Identität, auf die die Architekten des Great Reset zugreifen wollen.

In einem Beitrag an Heiligabend stellte das WEF einen ehrgeizigen Plan zur Schaffung einer digitalen Identitäts-App vor, die darauf abzielt, mehr als einer Milliarde Menschen weltweit eine offizielle Identität zu geben, die angeblich ohne eine solche ist.

Die Registrierung der Weltbevölkerung ist ein Ziel, das von den Vereinten Nationen geteilt wird, und die vom WEF vorgeschlagene App würde es den Nutzern ermöglichen, sich mit „intelligenten Städten“, Gesundheits- und Finanzdienstleistungen, Reise- und Einkaufsanbietern und Regierungsbehörden zu verbinden.

Eine Milliarde Menschen haben keine legale Identität.

Zusammen mit der Idee des Gesundheitspasses kann man sich leicht eine Welt vorstellen, in der Ungeimpfte von diesen lebenswichtigen Dienstleistungen ausgeschlossen werden könnten.

Der Internationale Währungsfonds ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und hat vorgeschlagen, dass KI-Algorithmen verwendet werden könnten, um die Social-Media-Posts einer Person zu scannen, um ihre Kreditwürdigkeit zu bestimmen.

Zu viele Anti-Impf-Posts auf Facebook gemacht? Sorry! Kredit verweigert.

Great Reset der Kontroll-Eliten: Ungleichheit

Die Befürworter des „Great Reset“ sprechen davon, nach Covid eine gerechtere Wirtschaft aufzubauen.

Aber wenn es nach den aktuellen Trends geht, sieht diese Wirtschaft eher aus wie mittelalterlicher Feudalismus, mit einer winzigen Gruppe von Milliardären an der Spitze und dem Rest von uns am Boden.

Die Schließungen sind katastrophal für kleine Geschäftsinhaber. In San Francisco zum Beispiel musste die Hälfte der kleinen Unternehmen schließen, während New Orleans, das stark vom Tourismus und dem Gastgewerbe abhängig ist, 45 Prozent seiner kleinen Unternehmen verloren hat.

Die Situation ist auf der ganzen Welt die gleiche, denn in allen Ländern mussten Unternehmen für immer schließen.

Den Milliardären der Welt hingegen geht es spektakulär gut. Amerikas Milliardäre haben ihr Vermögen seit Beginn der Pandemie um fast eine Billion Dollar gesteigert. Amazon erzielte im zweiten Quartal 2020 ein hervorragendes Ergebnis und verdiente in diesem Zeitraum 89 Milliarden Dollar, wodurch das Vermögen von CEO Jeff Bezos auf 200 Milliarden Dollar anstieg.

Das kombinierte Vermögen der 12 reichsten Amerikaner – darunter Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Microsoft-CEO und Impfstoff-Evangelist Bill Gates – wuchs um atemberaubende 40 Prozent.

Da die Sperrungen bis heute andauern, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend in absehbarer Zeit umkehren wird.

All dies verheißt nichts Gutes für die Welt, die sich das WEF vorstellt. Laut dem berüchtigten Werbevideo der Organisation wird der Durchschnittsmensch im Jahr 2030 „nichts besitzen und glücklich sein“.

Waren und Dienstleistungen werden stattdessen von Unternehmen gemietet und per Drohne ausgeliefert – eine Einrichtung, die nur Amazon anbieten kann.

Great Reset der Kontroll-Eliten: Ein neuer Schub für den Umweltgedanken

Bevor die Corona-Krise ausbrach, war der Klimawandel das Lieblingsthema der Regierungen auf der ganzen Welt, da die Staats- und Regierungschefs übereinander herfielen, um engere Termine für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu verkünden.

Die Befürworter des Great Reset sind nicht anders und sehen ein globales Kohlenstoffsteuersystem bis 2030 vor, bei dem die Bürger Fleisch als „gelegentlichen Genuss, nicht als Grundnahrungsmittel“ essen. Zum Wohle der Umwelt.“

Die Staats- und Regierungschefs der Welt werden das Jahr 2021 dazu nutzen, ihr Bekenntnis zu einer kohlenstofffreien Zukunft zu erneuern, koste es, was es wolle. Joe Biden zum Beispiel hat versprochen, die USA sofort nach seinem Amtsantritt wieder in das Pariser Klimaabkommen einzubinden.

Während der Durchschnittsbürger in den kommenden Monaten und Jahren vielleicht ein wenig mehr für das Privileg bezahlen wird, ein Auto zu fahren oder ein Steak zu essen, wird die wirkliche Veränderung laut WEF bis 2030 spürbar sein, wenn der Klimawandel eine Milliarde Menschen verdrängt und eine beispiellose Flüchtlingswelle auslöst.

Unter den Bedingungen des Great Reset „werden wir einen besseren Job bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen machen müssen.“

Für den Westen bedeutet eine Welle von Klimaflüchtlingen mehr Konkurrenz um Arbeitsplätze und eine wachsende Unterschicht in den Ländern, die sie aufnehmen. Allerdings werden sie auch die Möglichkeit bekommen, „nichts zu besitzen und glücklich zu sein“, genau wie der Rest von uns.

Und das WEF kann auf Legionen von “ Basisaktivisten “ zählen, um diese Politik den Massen aufzudrängen. Sein Jugendflügel – die Global Shapers Community – war an den letztjährigen Klimamärschen beteiligt, und die Führer der Gemeinschaft wurden vom Climate Reality Project ausgebildet, einer Aktivistenorganisation, die vom WEF-Treuhänder Al Gore geleitet wird.

Erwarten wir also, dass diese Aktivisten Klimaaktionen fordern, wenn sich das WEF im Januar in Davos, Schweiz, trifft.

Das Reale und das Irreale verschwimmen – die Diskussion wird zensiert

Mit WEF-Mitgliedern, die buchstäblich ihre eigenen Aktivistenbewegungen finanzieren, wird es schwierig sein, eine Veränderung von oben nach unten von einer Veränderung an der Basis zu unterscheiden. I

Im Fall des WEF-Vorstoßes für einen neuen Umweltschutz sind Greta Thunberg und British Petroleum im selben Team. Wenn es darum geht, den Kapitalismus neu zu gestalten, arbeiten Papst Franziskus und Mastercard zusammen, um Konzernen mehr Mitspracherecht in kulturellen und politischen Fragen zu geben.

In Bezug auf die Gesundheitspolitik scheint das WEF und in der Tat ein Großteil der Weltmedien damit einverstanden zu sein, Bill Gates über die Zukunft der Medizin und der Krankheitsvorsorge entscheiden zu lassen.

Diskutiert man jedoch die Widersprüche und Probleme, die in diesen Post-Covid-Vorhersagen enthalten sind, wird man als Verschwörungstheoretiker abgestempelt.

Da alle Social-Media-Giganten der Welt gegen Verschwörungsinhalte vorgehen, bleibt abzuwarten, wo die Grenze zwischen „gefährlicher“ Fehlinformation und legitimer Kritik im Jahr 2021 gezogen werden wird.

Es ist jedoch nicht abwegig zu sagen, dass das Silicon Valley im Jahr 2021 mehr Einfluss darauf haben wird, was nicht diskutiert werden darf.

Allein im Jahr 2020 zensierte Twitter den Präsidenten der Vereinigten Staaten und verbot eine nationale Zeitung, weil sie schädliche Informationen über seinen Gegenkandidaten berichtete.

Wenn es um Inhalte geht, die als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt werden, wird die Diskussion aller Wahrscheinlichkeit nach von nun an mehr, nicht weniger, eingeschränkt werden.

Inmitten der globalen Umwälzungen, die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurden, ist es leicht vorstellbar, dass Weltpolitiker und Konzerne das Chaos nutzen, um mehr Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben.

Prinz Charles selbst beschrieb unsere turbulenten Zeiten sogar als „goldene Gelegenheit“, um „große Visionen der Veränderung“ zu verwirklichen.

Doch die Macher, die jedes Jahr zum Gipfel des Weltwirtschaftsforums in Davos reisen, haben sich schon früher mit ihren „großen“ Plänen gebrüstet, von „Shaping the Post-Crisis World“ im Jahr 2009 bis „The Great Transformation“ im Jahr 2012.

Die tatsächliche Umsetzung des „Great Reset“ wird von der Vorstellungskraft und dem Ehrgeiz der Regierungen und ihrer Unternehmenspartner abhängen und davon, wie gut sich dies mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und dem öffentlichen Widerstand vereinbaren lässt.

Das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass der Reset durch die Kontroll-Eliten stückweise umgesetzt wird. Unabhängig davon werden die Vorschläge des WEF sicherlich noch lange nach dem Abklingen der Bedrohung durch das Coronavirus die Diskussion bestimmen.

Die absurden Pläne zum Great Reset der Kontroll-Eliten sollte sich jeder verinnerlichen – Zeit aufzuwachen!

