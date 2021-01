Ist es möglich, in Casinos ohne eigenes Geld zu spielen?

Ja und nein. Die Antwort auf diese Frage sollten wir ein wenig aufdröseln. Wenn Sie in ein landbasiertes Casino gehen und einen Croupier fragen, ob man ohne Geldeinsatz spielen kann, werden Sie ein müdes Schmunzeln ernten.

Womöglich wird man Sie nicht ernst nehmen. Höchstwahrscheinlich werden Sie schon beim Eingang abgewiesen, wenn Sie, ohne den Eintritt zu bezahlen, der eine gewisse Menge an Spielchips beinhaltet, zu den Spielen gehen wollen.

Anders ist die Situation in Online Casinos. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, ohne eigenes Geld zu spielen. Schlagworte gefällig? Wie wäre es mit einem Bonus, der 25 € ohne Einzahlung im Online Casino verspricht? Oder denken Sie an Demoversionen? Betrachten wir das Ganze aus nächster Nähe. Es lohnt sich.

Kostenlose Demoversionen just for Fun

Wer diverse Casinospiele ausprobieren möchte, ohne irgendein Risiko auf sich zu nehmen, kann der die kostenlosen Demoversionen diverser Spielautomaten in Anspruch nehmen. Diese finden Sie teils in Online Casinos selbst, bei den Herstellern der Spiele oder bei Partnerseiten. Dort können Sie alle Spiele ohne Anmeldung und völlig kostenlos kennenlernen.

In diesem Fall spielen Sie Roulette, Poker oder Slots wie Book of Ra oder wie sie alle heißen mit virtuellem Spielgeld. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, die vielen Spiele auszuprobieren, die Regeln zu verstehen und alle Features zu testen. Denn nur wer ein Spiel gut kennt, sollte es auch für Geldeinsätze spielen.

Die kleine Schattenseite des Ganzen: Weil Sie hier nur mit virtuellem Guthaben spielen, können Sie freilich kein Echtgeld gewinnen. Sie können nur simulieren, wie sich Ihr Spielerkonto verändern würde, wenn Sie beim einen oder anderen Spiel mit unterschiedlichen Einsätzen spielen würden.

.

.

Einen Bonus nutzen

Nehmen wir an, Sie wären schon einen Schritt weiter. Sie kennen die Spiele, die Ihnen Spaß bereiten, und wollen tatsächlich um bare Münze spielen. Nun liegt es an Ihnen, ein gutes und seriöses Online Casino zu finden, um sich dort anzumelden.

Achten Sie darauf, dass die Glücksspiellizenz vorhanden ist, lesen Sie die Kundenrezensionen und sehen Sie sich das Spieleportfolio an, damit Sie sicher sind, dass Sie hier Ihre Lieblingsspiele finden. Das Beste, was Ihnen jetzt noch passieren kann, ist ein Bonus, der Spielguthaben ohne Einzahlung nach sich zieht. Wir sprechen von einem Registrierungsbonus. Etwa den im Wert von 25 Euro. Damit kann man schon ein wenig spielen.

Wenn Sie sich bei diesem Portal registrieren, kommen Sie in den Genuss eines 25-Euro-Bonusguthabens. Sie müssen nichts einzahlen. Sie starten mit diesem kleinen aber feinen Guthaben. Es wird eine ganze Reihe von Spielen geben, die Sie mit diesem Geld probieren können. Mit Glück ist Ihr Lieblingsspiel mit dabei.

Nutzen Sie die Chance und versuchen Sie Ihr Glück. Sollten Sie mit diesen 25 Euro einen Gewinn erzielen, ist es wichtig zu wissen, dass Sie diesen nicht einfach auszahlen lassen können. Sie müssen diese Summe als Bonusgeld betrachten. Bonusgelder müssen erst in Echtgeld umgewandelt werden und das geschieht durch häufiges Umsetzen. Sie müssen diesen Betrag also mehrmals beim Spielen einsetzen. Wie oft genau, das steht in den Bonusbedingungen, den AGB oder den Umsatzbedingungen.

Ein kleines Rechenbeispiel

Nehmen wir an, Sie erzielen aus den 25 Euro Guthaben einen Gewinn von 20 Euro. Die Bonusbedingungen besagen, dass Sie etwaige Bonusgelder 25 Mal umsetzen müssen, um sie in Echtgeld umwandeln zu können. Das bedeutet dann in Ihrem Fall, dass Sie 20 x 25 = 500 Euro umsetzen müssen.

Sollten Sie Ihren liebsten Spielautomaten mit 1 Euro Einsatz spielen, bedeutet das, dass Sie nach 500 Spielen im grünen Bereich sind. Sollten Sie nach diesen 500 Spielen dank einer Glückssträhne 120 Euro Guthaben auf dem Spielerkonto haben, können Sie tatsächlich Geld ausbezahlen.

Aber Achtung. Meist ist klar definiert, wieviel Geld Sie maximal auszahlen können, wenn es von einem geschenkten Guthaben stammt. Sollte die Obergrenze mit 50 Euro definiert sein, können Sie „nur“ 50 Euro abbuchen. Mit dem Rest können Sie aber gerne weiterspielen.

Geschenkte Boni

Beim Bonus ohne Einzahlung müssen Sie an sich mit einer kleinen Summe rechnen. Dafür bedarf es keine Einzahlung, um diesen Bonus zu bekommen. Die Registrierung oder ein Gewinncode dank einer Aktion reichen, um den Bonus zu aktivieren.

Dieser Bonus kann entweder ein Geldguthaben darstellen oder es gibt Freispiele ohne Einzahlung. In beiden Fällen werden Sie eine Liste von Spielen finden, die Sie damit nutzen können.

Nicht jeder Bonus ist geschenkt

Wer sich in Online Casinos umgesehen hat, weiß, dass nicht jeder Bonus geschenkt ist. Diese sind, wie schon erwähnt, klein aber fein. Wesentlich größere Bonussummen winken beim Willkommensbonus oder Willkommenspaket. Das bedeutet, dass Sie für die erste Einzahlung auf dem Spielerkonto ein Bonusguthaben dazu bekommen.

Nicht selten bedeutet das eine Verdoppelung der ersten Einzahlung bis zu einem Höchstbetrag von beispielsweise 150 Euro. Wer in diesem Fall 150 Euro einzahlt, bekommt nochmals 150 Euro Bonusgeld vom Casino und startet mit 300 Euro. Wer 500 Euro einzahlt, bekommt trotzdem „nur“ 150 Euro dazu und startet demnach mit 650 Euro.

Das Willkommenspaket ist meist richtig groß. Hier müssen Sie genau hinsehen, denn die Vorgaben sind ziemlich strikt. Es bedarf in diesen Fällen immer mehrerer Einzahlungen. Und auch dort gibt es Limits. Wer sich an diese hält, kann bis zu 2.000 Euro und noch mehr an Bonusgeld lukrieren.

Das Problem ist: Diese Boni können nur fleißige Spieler oder High Roller in Echtgeld umwandeln. Denn auch diese Bonusgelder unterliegen den Umsatzbedingungen.

Ein Rechenbeispiel

Nehmen wir an, Sie haben innerhalb eines Monats 4 Einzahlungen so getätigt, dass Sie 2.500 Euro eingezahlt haben. Dazu hat Ihnen das Casino 2.000 Euro Bonusgeld spendiert. Die AGB besagen, dass die Umwandlung nur dann erfolgreich ist, wenn man die Summe aus Bonusgeld und Einzahlungsgelder 20-fach binnen 30 Tagen umsetzt.

Rechnen Sie mit. Sie müssten dann 20 x (2.500 + 2.000) = 90.000 Euro in 30 Tagen umsetzen. Das bedeutet 3.000 Euro täglich. Das müssen Sie erst einmal schaffen. Scheitern Sie, verfällt der Bonus und alles das, was Sie damit gewonnen haben.

Ob diese riesigen Bonuspakete somit wirklich ein Segen sind?

Wahrscheinlich nicht für jeden. Aber ein kleiner Registrierungsbonus lohnt sich immer – für alle.

