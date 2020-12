Das neue Jahr 2021 steht in den Startlöchern und mit dem Übergang in eine neue Zukunft, wird die Zeit des großen Wandels eingeläutet – Wagen wir den Blick ins neue Jahr 2021.

Wir sind stille Zeugen einer weltweiten Revolution. Auf einzigartige, bisher völlig unbekannte Weise. Einige mögen gedacht haben, dass sich die Uhren noch einmal rückwärts drehen.

Dass dies nicht passiert, wird nun immer klarer. Alle Bücher werden neu geschrieben. Die der Menschheit und unsere persönlichen. Die Welt hält den Atem an.

Richte deinen Blick ins neue Jahr 2021 – Es passiert so viel mehr, als das an der Oberfläche sichtbare!

Blick ins neue Jahr 2021: Übergang in eine neue Zukunft – Die Zeit ist reif für den großen Wandel

Blick ins neue Jahr 2021: Übergang in eine neue Zukunft – Die Zeit ist reif für den großen Wandel

Der Übergang in eine neue Zukunft lädt dazu ein, sich auf die wesentlichen Dinge zu besinnen. Die aufgeblähten Mühlen zu hinterfragen und sich damit zu beschäftigen, was hier wirklich passiert.

Die Wahrheit ist zur Zeit im Außen fast gar nicht zu finden ist. Die winzigen Körnchen der Wahrheit zu suchen erscheint mühevoll. Zu seiner Zeit wird sich alles offenbaren.

Nehmen wir also unsere persönliche Wahrheit in den Blick. Die Zeit ist überreif für die großen Fragen des Lebens. Wer bin ich wirklich? Welche Lebensaufgabe habe ich? Wie setze ich sie um? Wie verfeinere ich mein Bewusstsein? Kann ich meinen heiligen Seelenkern fühlen?

Wie bringe ich diese Schwingung in meinen Alltag? Wie steht es um meine Anbindung zu meiner inneren Führung? Fühle ich meine Schöpferkraft?

Ist mein Geist weit und bereit, neue Visionen zu kreieren? Ist mein Herz offen? Tue ich alles aus Liebe? Was hat größte Priorität in meinem Leben?

Blick ins neue Jahr 2021: Wer bin ich, wenn im Außen alles wegfällt?

Blick ins neue Jahr 2021: Wer bin ich, wenn im Außen alles wegfällt?

Die großen Menschheitsthemen werden sichtbar. Jahrtausende alte Hypnosen, die den Menschen davon ablenken, wofür er eigentlich da ist, verlieren ihre Macht. Fast alles, was Du siehst, wurde dazu gemacht, um Dich davon abzuhalten, Deine eigene Größe zu erfassen.

Dieser Zyklus findet nun ein Ende. Wenn Du Dich mit diesem Thema beschäftigen möchtest, findest Du im Kali Yuga und in den vedischen Schriften einiges dazu.

Aber auch ohne Wissen um die alten mystischen Lehren kann jedem auffallen, dass diese Welt auf dem Kopf steht. Es bedarf des Willens zur Erkenntnis, denn sonst weben die hypnotischen Mantren immer weiter ihre Wolken der Illusionen in unsere menschlichen Daseinsebenen hinein.

Bitte reflektiere einmal und nimm Dir ausreichend Zeit, um zu erfassen, wer das künstliche Konstrukt Schuld eingeführt und wie weit es seinen Eingang in unser aller Leben gefunden hat. Darüber lassen sich ganze Bücher füllen, weil sich fast das ganze Leben darum dreht. Diese Schuld ist fundamental und trägt dazu bei, dass wir kollektiv und persönlich nicht in unsere Kraft kommen.

Es verdreht unsere Manifestationskraft hinein in ein Opfer-Täter-Denken. Nur wer für sich selbst Verantwortung übernimmt, kann aus den hohen Ebenen heraus schöpfen. Wir laden Dich dazu ein, Deine Zeit dazu zu nutzen, um alle Gedanken und Muster der Schuld abzulegen und durch das universelle Prinzip der Resonanz zu ersetzen.

Werden wir wieder zu einem vollständigen Schöpfer unseres Lebens!

Blick ins neue Jahr 2021: Der globale Bewusstseinssprung ist bereits in vollem Gange.

Je eher wir ihn selbst durchleben, desto freudvoller und zuversichtlicher können wir die Zeit des Wandels erleben.

Die energetischen Strukturen der alten Welt sind bereits so schwach, dass wir es leicht wahrnehmen können. Bewusstseinsprozesse jeder Art können in einem atemberaubenden Tempo passieren.

Widerstände auflösen, Karma bereinigen bis in die Ahnenlinien hinein, Ängste loslassen, Konstrukte demontieren und die Verbindung in die göttliche Ebene stärken: Das alles können wir erleben, wenn wir uns auf die neue Zeitqualität einschwingen.

Lernen durch Leiden ist einer der Kernglaubenssätze der alten Zeit. Mache Dir ein Liebesgeschenk zu Neujahr, indem Du diesen und ähnliche Sätze aus Deinem Körper-Seele-Geist-Feld entfernst.

Lassen wir Leichtigkeit, Freude und neue Zuversicht unsere Begleiter im Neuen Jahr 2021 sein!

Nutzen wir diesen Übergang in eine neue Zeit auch, um Bilanz zu ziehen, was uns im Jahr 2020 alles bewegt, getriggert, erfreut und verändert hat.

Die Zeit beschleunigt sich. Sie hat einen neuen Takt. Schieben wir nichts mehr auf, denn die Kraft liegt immer im Jetzt!

Nimm Deine Herzenswünsche fest in den Blick und gehe auf sie zu!

Die Zeit des Wartens ist vorüber und der Übergang in eine neue Zeit ist nicht mehr aufzuhalten.

Folge der Zeit des Wandels in eine bessere Zukunft!

Quelle: Djamila Metiche – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau wünscht allen Lesern einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2021 erfüllt mit Glück und Gesundheit – Wir bedanken uns herzlich für die Treue zu unserer Seite!

