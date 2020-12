Ein neuer Coronavirus-Stamm hat sich in mehreren Ländern rund um den Globus bereits ausgebreitet.

Viele fühlen sich durch die Horror-Meldungen in den Medien über den angeblich höchst ansteckenden und mutierten Coronavirus verunsichert.

Doch was ist anders an diesem neuen Erreger? Und sollten sich die Menschen schon auf eine totale Apokalypse vorbereiten?

.

Diese Pandemie kam nicht zufällig zustande. Es war ein sorgfältig inszeniertes und geplantes Ereignis – eine Plandemie. Was man uns über die Covid-19-Pandemie erzählt, ist unsinnig und unfasslich falsch! – hier weiterlesen >>>.

Ansteckender und mutierter Coronavirus: Was wir über den NEUEN Coronavirus-Stamm wissen

Über den neuen Stamm, der den einprägsamen Namen „SARS-CoV-2 VOC 202012/01“ trägt, ist noch wenig bekannt.

Aber obwohl er eventuell ein Problem darstellt, scheint er nicht so apokalyptisch zu sein, wie einige Medien es darstellen.

Irland bestätigte am vergangenen Freitag das Auftreten eines neuen und hochinfektiösen Coronavirus-Stammes, auch im Libanon und in Japan meldeten die Behörden erste Fälle, die auf diese Variante zurückzuführen sind.

In Europa bestätigten Deutschland und Dänemark das Auftreten des Stammes, ebenso wie die Niederlande und Italien. In Deutschland sei gar schon nachgewiesenermaßen eine ältere Frau am mutierten Virus erkrankt.

.

.

Woher kommt der mutierte Coronavirus?

Es wird angenommen, dass der neue Coronavirus-Stamm aus Großbritannien kommt und dort erstmals im September entdeckt wurde.

Er verbreitete sich schnell, und Testdaten aus britischen Labors zeigen, dass er in bestimmten Gebieten inzwischen mehr als zwei Drittel aller Fälle von Covid-19 ausmacht.

Die rasante Ausbreitung des neuen Erregerstammes veranlasste den britischen Premierminister Boris Johnson, für weite Teile des Landes strenge Restriktionen zu verhängen und damit das Weihnachtsfest für Millionen Londoner und andere Menschen im Südosten des Landes abzusagen.

Mehr als 50 Länder haben Reisen nach und aus Großbritannien verboten, aber da Virologen in den kommenden Tagen einen Anstieg der Entdeckungen in neuen Ländern vorhersagen, hat die EU ihre Mitglieder aufgefordert, ihre Reisebeschränkungen für Großbritannien aufzuheben.

Was ist das Neue am mutierten Coronavirus?

Der Hauptfaktor, durch den sich der neue Coronavirus-Stamm von seinem Vorgänger unterscheidet, ist seine Ansteckungsfähigkeit.

Obwohl es schwierig ist, den genauen Grad der Übertragbarkeit zu bestimmen, hat Premierminister Johnson wiederholt behauptet, der Stamm sei 70 Prozent infektiöser als der bisherige Stamm.

Dabei berief er sich offenbar auf Ärzte des Imperial College London und die regierungseigene New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG).

Nachdem die Regierung solch ominöse Zahlen in Umlauf gebracht hatte, überschlugen sich die Medien. Die Sun beschrieb den neuen Stamm als „Alptraum vor Weihnachten“, während Metro ihn „Mutant Covid“ nannte.

Selbst die ansonsten eher zurückhaltende Financial Times schrieb, dass Wissenschaftler „alarmiert“ seien über die Ausbreitung des „Covid-Mutanten“.

Allerdings sind die Beweise für eine erhöhte Übertragbarkeit immer noch spärlich, und einige abweichende Ärzte meinen, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass sich der neue Stamm überhaupt schneller ausbreitet.

„Wir haben keine Beweise gesehen, die diese Behauptung stützen“, sagte der Professor für Mikrobiologie Hugh Pennington diese Woche der Scottish Sun.

Andere, darunter der deutsche Virologe Christian Drosten, sagten, dass es immer noch nicht genug Daten gibt, um festzustellen, ob der neue Coronavirus-Stamm tatsächlich übertragbarer ist.

Es sind auch einige spezifische Behauptungen über den neuen Coronavirus-Stamm aufgetaucht, zum Beispiel, dass er sich leichter zwischen Kindern überträgt.

Professor Neil Ferguson von NERVTAG stellte diese Behauptung Anfang der Woche auf, fügte aber hinzu, dass „mehr Forschung zu diesem Thema durchgeführt werden müsste, bevor irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen werden sollten.“

.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – Der Corona-Krise-Plan >>>.

.

Welche Bedrohung stellt der neue Coronavirus-Stamm dar?

Oberflächlich betrachtet mag der Gedanke an ein mutiertes Virus Alarm auslösen.

Allerdings war die vor diesem neuen Stamm vorherrschende Coronavirus-Variante selbst eine Mutation des ursprünglichen Erregers, der vor einem Jahr in Wuhan, China, auftauchte.

Als das Virus im Februar Europa erreichte, mutierte es zu einem Stamm mit der Bezeichnung „D614G“, der dann zum weltweit dominierenden Stamm wurde. Ein weiterer Stamm, A222V, brach kurz darauf in Spanien aus und macht nun bis zu sieben Prozent der Proben in Europa aus.

Als „D614G“ auftauchte, warnten Wissenschaftler, dass er neunmal so ansteckend sein könnte wie der Wuhan-Stamm. Zum Glück hat sich diese Warnung nie bewahrheitet.

Alle Viren mutieren und werden dabei meist milder. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation für Notfälle, Mike Ryan, sagte diese Woche bei einem virtuellen Briefing, dass solche Mutationen „ein normaler Teil der Virus-Evolution“ sind.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass die neue Variante tödlicher ist als die bisherige.

In Großbritannien zum Beispiel wurden am Donnerstag knapp über 39.000 neue Fälle von Covid-19 gemeldet, mehr als fünfmal so viele wie am schlimmsten Tag der ersten Welle im April. Allerdings wurden auch 574 Todesfälle registriert, etwa halb so viele wie an mehreren Tagen im April.

Werden Impfstoffe vor dem neuen Coronavirs-Stamm schützen?

Im Moment sagt der Konsens ja. Wenn das Virus jedoch weiter mutiert, besteht die Gefahr, dass es lernt, sich den drei derzeit im Westen verfügbaren Impfstoffen zu entziehen.

Das Grippevirus mutiert so regelmäßig, dass jedes Jahr neue Grippeimpfstoffe auf den Markt kommen, um den neuesten Anpassungen des Virus zu begegnen.

Bisher ist das Coronavirus noch nicht so schnell mutiert, dass sich die Impfbefürworter Sorgen um die Wirksamkeit des Impfstoffs machen müssten.

Die Arzneimittelhersteller Pfizer und Moderna testen derzeit ihre Impfstoffe gegen den neuen Stamm, während die deutsche Firma BioNTech, die zusammen mit Pfizer einen Impfstoff entwickelt hat, diese Woche sagte, dass eine neue Formel innerhalb von sechs Wochen entwickelt werden könnte, falls nötig.

Allerdings könnte das Virus theoretisch weiter mutieren und den Impfstoffentwicklern einen Schritt voraus sein.

„Dieses Virus ist potenziell auf einem Weg der Impfstoff-Flucht, es hat die ersten paar Schritte in diese Richtung bereits gemacht,“ sagte Cambridge University Professor Ravi Gupta der BBC. „Wenn wir es mehr Mutationen hinzufügen lassen, dann fängt man an, sich Sorgen zu machen.“

.

.

Trotz der Gefahr weiterer Mutationen testen Wissenschaftler in Großbritannien einen experimentellen Antikörper-Cocktail, der angeblich verhindern könnte, dass jeder, der dem Coronavirus ausgesetzt ist, an Covid-19 erkrankt.

Die von den Krankenhäusern des University College London und der britisch-schwedischen Pharmafirma AstraZeneca entwickelte Behandlung verspricht, jedem, der dem Erreger ausgesetzt ist, eine sofortige Immunität zu verleihen.

Impfstoffe hingegen können bis zu einem Monat brauchen, um eine vollständige Immunität gegen den neuen Coronavirus-Stamm zu verleihen.

Quelle: CONTAGIOUS AND MUTATED, gefunden bei Uncut-News – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen liefern überwältigende Argumente dafür, was viele Ärzte außerhalb der Mainstream-Medizin schon seit Langem wissen und immer wieder bestätigen: Der regelmäßige Konsum von Milchprodukten und Calciumpräparaten fördert alle bekannten chronisch degenerativen Erkrankungen und verkürzt die Lebenserwartung deutlich – hier weiter.

Brillant recherchierte Enthüllungen – Für genetisch veränderte Lebensmittel wurde die Wissenschaft manipuliert, die Regierung korrumpiert und die Öffentlichkeit systematisch hinters Licht geführt. Seit über 3 Jahrzehnten haben hunderte prominente Wissenschaftler und renommierte Institute systematisch die Wahrheit verdreht, um die Risiken ihrer Produkte zu verheimlichen – und dafür zu sorgen, dass auf unseren Tellern keine Lebensmittel, sondern eine Art von Sondermüll landen – hier mehr dazu.

Was war der Unterschied zwischen denen, die starben, und denen, die überlebten? Brigitte Hamann erklärt, was die Basis für eine stabile Gesundheit ist und welche Heilmittel potenter sind als jedes Medikament. Dabei entlarvt sie die wahren Ursachen für die Anfälligkeit für Infektionen aller Art und enthüllt die Faktoren, die uns schaden und dafür sorgen, dass wir krank werden – hier weiter.

Es gab einmal ein Gedankengebäude, das nannte man Evolutionstheorie. Erdacht von klugen Menschen und bestätigt durch unzählige Wissenschaftler. Dann entdeckten die Menschen das Elektronenmikroskop. Damit ließen sich die Moleküle innerhalb der Zelle sichtbar machen, und plötzlich tauchten Fragen zur Evolution auf, die vorher nicht möglich waren – Alles Evolution – Oder was?

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Die Handyhülle schützt vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Deutschland muss nicht erwachen, sondern endlich erwachsen werden. Die Gängelei durch die Medien ist erwachsener Menschen einfach unwürdig – hier weiter.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden. Wir sind aufgerufen, diese Vorhersagen ernst zu nehmen. Vielleicht können wir das Schlimmste dann doch noch verhindern? – hier weiter.

Dieses Paket bietet Lebensmittel für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet und mindestens 5 Jahre haltbar. Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken! Legen Sie sich rechtzeitig einen Notvorrat zu – hier weiter.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Gabe Brown ist zur Stimme und zum Gesicht der regenerativen Landwirtschaft auf der ganzen Welt geworden. Er bietet eine Fülle an revolutionären Lösungen an, wie man Boden aufbauen, unsere Ökosysteme heilen und gewinnbringend einen Familienbetrieb führen kann – hier weiter.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Der Autor des Weltbestsellers Der Schwarze Schwan zeigt, wie »Skin in the Game«, ein fundamentales Konzept des Risikomanagements, auf alle Bereiche des Lebens übertragen werden kann. Ein augenöffnendes, provozierendes Buch über Risiko und Verantwortung – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...