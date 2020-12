Weihnachten 2020 – Die etwas andere Weihnachtsgeschichte: Der Corona Engel

Heute ist Weihnachten – doch für viele von uns ist es kein Fest der Liebe und Freude.

Seit Anfang des Jahres ist nichts mehr so wie es mal war. Unser alltägliches Leben richtet sich nach Vorschriften, Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen.

Gerade heute an Weihnachten können in dieser schwierigen Zeit viele nicht zusammen mit ihren Lieben das Weihnachtsfest feiern – und sind einsam.

Versprich Dir, dass es das letzte einsame Weihnachten ist. Glaube fest daran, dass Du schon das nächste Weihnachten wieder zusammen sein wirst mit Menschen, die Dir wichtig sind und denen Du wichtig bist.

.

Das Venusorakel ist ein Wegweiser in bewegten Zeiten. Es ist all jenen Menschen gewidmet, die den Mut haben, durch diese bewegten Zeiten zu reisen. Es berührt mit seinen Antworten dein Herz und eröffnet mit seinen Antworten deinen Geist – hier weiter.

Die etwas andere Weihnachtsgeschichte: Der Corona Engel

Es war kurz vor Weihnachten. Corona war ausgebrochen und die Menschen stöhnten unter der Last der Krankheit. Viele waren krank, hatten hohes Fieber und Atembeschwerden. Die Menschen mussten zu Hause bleiben und durften Freunde nicht mehr besuchen.

So waren viele Menschen sehr einsam. Die Kinder durften nicht mehr in die Schule. Gott schaute auf die Erde herab und sah die Menschen, wie sie litten und sich Sorgen machten, viele bangten, wo das alles hinführen sollte.

Da sandte Gott seine Engel auf die Erde, um den Menschen beizustehen. Die Engel taten, was sie konnten, sie trösteten, sie heilten, sie gaben wieder Hoffnung und versprachen, dass Gott alles sehen würde.

Nur wenige Menschen bemerkten, dass ein Engel bei ihnen gewesen war. Nach einer Weile kehrten die Engel wieder in den Himmel zurück und berichteten Gott, dass sie den Menschen zwar geholfen hatten.

Die Menschen hätten sie aber nicht erkannt, da sie nicht damit rechnen würden, dass ihnen jemand beisteht. Nun, meinte Gott zu den Engeln, dann müsst ihr eine andere Strategie anwenden, vielleicht hilft sie, dass die Menschen merken, dass Gott sich um sie kümmert.

Fast waren die Engel mürrisch, da sie noch einmal auf die Erde sollten. Die Menschen waren aber auch so was von begriffsstutzig. So gingen die Engel durch die Städte und Dörfer.

Sie suchten Menschen, die ein großes Herz hatten. Diese Menschen überraschten gerne andere Menschen und hatten Freude daran, andere Menschen zu erfreuen.

Von den Engeln bekamen sie gute Ideen, wie sie ihre Mitmenschen erfreuen konnten. Auch wurden sie erinnert, wen sie erfreuen könnten.

Durch eine Karte, einen Brief, einen Telefonanruf, durch ein kleines Geschenk, das sie vor die Tür legten, waren sie echte Freudenbringer. Der eine und andere Mensch dachte, wie komme ich zu dieser Karte, oder zu diesem Telefonanruf? Hat Gott an mich gedacht?

Die Engel merkten, dass diese Idee ganz gut funktionierte und steckten immer mehr Menschen an, anderen Menschen Freude zu bringen.

Es muss nicht bleiben, wie es ist.

Schmerz wird größer, wenn er endlos erscheint. Schmerz wird kleiner, wenn er endlich erscheint.

Das Leben ist ein Geschenk!

Dieses Weihnachten überstehst Du schon, auch wenn es schwer ist.

Das nächste Weihnachten wird besser.

Bis dahin sind wir in Gedanken bei Dir und viele unserer Leser sind es sicherlich auch – denn niemand hat es verdient gerade heute einsam zu sein!

Dieser besondere und wunderschöne Song, der gerade heute um die ganze Welt geht,

soll allen Trost und Zuversicht schenken!



Die Alpenschau wünscht allen Lesern ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest!

Zu besonderen Zeiten des Jahres wird der Schleier, der uns von der spirituellen Welt trennt, durchlässiger, und wir erkennen mehr von den Dingen, die nur dem Herzen sichtbar sind. Wie wir die uralten Feste mit neuem Sinn erfüllen können – hier weiter >>>.

Entzünde das Licht der Lebensenergie! Stärke und Vitalität von Löwenzahn, Birke und Brennnessel sind in dieser Heilkräuter-Kerze enthalten und bringen dich mit deiner Lebenskraft in Verbindung – hier weiter >>>.

»Man muss nicht immer einen Grund haben, um glücklich zu sein. Man kann es auch einfach so sein.« Christina von Dreien. Nach den beiden ersten Bänden der Christina-Buchreihe, die zu Bestsellern wurden, liegt nun der lang ersehnte dritte Band vor. Christina schenkt sie Zuversicht und Hoffnung auf eine Zukunft des inneren und äußeren Friedens und nährt unsere Ahnung, dass sämtlichen düsteren Prognosen zum Trotz letzten Endes alles gut sein wird – hier weiter.

Intuition ist die Verbindung mit dem höheren Selbst. Sie zeigt, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Mit diesem Kartenset von Martin Zoller lernen wir, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Jede der Karten ist ein Schlüssel zu einer verschlossenen Türe deines höheren Selbst.

Erkenne deinen Lebensweg! >>>.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Mit einer ebenso einfachen wie genialen Botschaft gelingt es ihr, die Herzen der Menschen zu erreichen und zu berühren.

Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht >>>.

Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.. hier weiter >>>

Wie und wann du am besten wünschst, verrät dir auch für das kommende Jahr 2021 wieder der Wunschkalender. Das Besondere an ihm: Speziell nach den Regeln der Astronomie, des Maya-Kalenders und von Zeitverwirbelungen wurden die besten Zeiten zum Wünschen ermittelt – hier weiter >>>.

Nutzen wir die Kraft der Heilkräuterkerzen, die uns durch abgestimmte Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und/oder Tinkturen in allen Lebensbereichen eine wertvolle Unterstützung bieten.

Heilkräuterkerzen für alle Lebensthemen >>>

Wie man die einzelnen Mondphasen für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden nutzen kann, und welch großen Einfluss der Mond auf Körper, Ernährung und Psyche ausübt, erfährst du in

>>> Allgeiers Astrologischem Jahresbuch für das Mondjahr 2021 >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...