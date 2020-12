Dritter Lockdown: Testpflicht und Impfpflicht – Demokratie-Skandal der Sonderklasse

Ein dritter Lockdown kommt – Hand in Hand mit der Testpflicht und der Impfpflicht.

Dieser erneute harte Lockdown soll bis zum 18. Januar gelten, doch in Wirklichkeit endet er nicht für alle!

Herzlich willkommen in der totalen Corona-Diktatur!

Geheime Dokumente aus dem Innenministerium belegen, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise gezielt die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hat, um so massive Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können – Vorsicht Diktatur! >>>

Dritter Lockdown – Testpflicht und Impfpflicht

Kurz nach dem zweiten Lockdown kommt in Österreich nun der dritte. Dieser hat es in sich: Er beginnt am 26. Dezember und dauert einen Monat.

Am Freitagabend verkündete die türkis-grüne Regierung ihre äußerst scharfen neuen Maßnahmen einschließlich eines dritten Lockdowns, der mindestens bis 17. Januar dauern soll.

Alles wird wieder schließen und auch die Ausgangsbeschränkungen gelten erneut rund um die Uhr. Aber damit noch nicht genug. Danach kann man sich „freitesten“ oder muss noch eine Woche zuhause bleiben – Ein Demokratie-Skandal ohnegleichen.

Medien aus dem Ausland schreiben von einem „Corona-Hammer“ in Österreich.

Freitesten aus dem Lockdown

Kurz vor dem Ende des dritten Lockdowns soll die zweite Runde der Massentestungen starten.

Und da an den ersten Tests weniger Österreicher teilnahmen, als von der Politik erhofft, soll nun Zwang nachhelfen, die gekauften Antigen-Schnelltests unters Volk zu bringen.

Dieser „Testzwang“ bedeutet konkret: Wer sich nicht „freiwillig“ auf das Corona-Virus testen lässt, muss nach dem 18. Januar eine weitere Woche in Quarantäne bleiben – allerdings dann nicht freiwillig.

Diese Möglichkeit des „Freitestens“ nutzte bereits die Slowakei bei ihren Massentests und schaffte es damit innerhalb kurzer Zeit drei Millionen Bürger zu einem Test zu bewegen.

Die Impfpflicht wird sicher kommen

Ebenso werden Pläne für eine Impfpflicht immer wahrscheinlicher. Wie ServusTV in einem Beitrag berichtete, soll der Elektronische Impfpass in zehn Tagen für alle Österreicher verpflichtend werden.

Denn zeitgleich mit der Corona-Impfung startet auch der elektronische Impfpass. Die Corona-Impfung wird bei allen Österreichern, die sich impfen lassen, somit elektronisch erfasst.

Pünktlich mit dem Beginn der Corona-Impfungen kann somit auch die Durchimpfungsrate der Bevölkerung kontrolliert und zudem dafür gesorgt werden, dass sich die Bürger „freiwillig“ einer Impfung unterziehen.

Der E-Impfpass könnte auch dazu genutzt werden eine „Impfpflicht“ einzuführen, da Bürger nur mit ihm als Nachweis reisen können oder an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen können, wie z.B. Theater und Konzerte.

Dritter Lockdown: Volksbegehren gegen Impfpflicht nur mit Pflicht-Test?

Besonders brisant: nach dem freigetesteten Lockdown ist auch die Eintragungswoche des Volksbegehrens für Impf-Freiheit.

Dieses konnte, obwohl Mainstream-Medien es konsequent totschwiegen, bereits im Vorfeld mehr als 60.000 Bürger zu einer Unterschrift bewegen.

Weil der Impfstoff ab dem 27. Dezember zugelassen sein dürfte und gerade eine Debatte über Impfpflichten stattfindet, galt als gesichert, dass hunderttausende Bürger das direktdemokratische Instrument nützen würden, um der Regierung für ihre Verschärfungs-Spirale die rote Karte zu zeigen.

Dies ist besonders vor dem Hintergrund pikant, dass die Initiatoren des Volksbegehrens rund um Ex-CPÖ-Präsidentschaftskandidat Rudolf Gehring eine Änderung der Verfassung anstreben, die eine Diskriminierung gegenüber Menschen, die keine chemischen, biologischen oder hormonelle Veränderung an ihrem Körper vornehmen lassen wollen, verbietet.

Nun könnte die demokratiepolitisch bedenkliche Situation entstehen, dass ausgerechnet eine Diskriminierung gegenüber Menschen, die den Zwangsmaßnahmen der Regierung nicht Folge leisten wollen, den Ausschlag geben könnte, wer sich und seine Mitmenschen vor späteren Zwängen derselben Regierung feien könnte.

Es ist anzunehmen, dass viele Menschen, die eine Impfpflicht kritisch sehen, auch eine Quasi-Testpflicht für problematisch halten.

Dritter Lockdown: Werden „nicht freigetestet“ Bürger von der Unterschrift ausgeschlossen?

Offiziell zählen Amtsgänge zwar nicht zu jenen Bereichen, für die eine Freitestung nach dem 17. Januar nötig sein wird.

Andererseits definieren die Corona-Verordnungen das Unterschreiben eines Volksbegehrens auch nicht als triftigen Grund, um das Haus zu verlassen.

Doch wenn der dritte Lockdown für Test-Verweigerer eine Woche länger dauern soll, ist es gut möglich, dass übereifrige Beamte ungetestete Bürger am Eingang zum Gemeindeamt davon abhalten, das Volksbegehren gegen die Impfpflicht zu unterzeichnen.

Einen geringen Zuspruch könnte die Regierung dann als vermeintliches Indiz interpretieren, dass die Österreicher mit einem Impfzwang kein Problem haben.

Schon die ersten beiden Lockdowns zeigten, dass in rechtlichen Graubereichen der behördlichen Willkür Tür und Tor geöffnet wurden.

