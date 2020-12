Astrologisches Phänomen: Jupiter-Saturn-Konjunktion 2020 – Was die große Konjunktion bedeutet und wie sich unser Leben ändert

Die große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn am 21. Dezember 2020.

Ausgerechnet am selben Tag der Wintersonnenwende, am 21. Dezember, werden die beiden Riesen Jupiter und Saturn eine Konjunktion bilden.

Die Jupiter-Saturn-Konjunktion – die „Große Konjunktion“ – hat eine besondere astrologische Bedeutung und wird einen Einfluss auf unser zukünftiges Leben haben.

Astrologisches Phänomen: Jupiter-Saturn-Konjunktion 2020

Die „Große Konjunktion“ ist das Zusammentreffen der beiden himmlischen Schwergewichte Jupiter und Saturn. Diese, nur alle zwanzig Jahre wiederkehrende Konjunktion, wird am 21.12. um 19:22 Uhr exakt.

Sie bildet – nach der Saturn/Pluto-Konjunktion im Januar und der Jupiter/Pluto-Konjunktion im November – den krönenden Abschluss im Konjunktions-Reigen des Jahres 2020.

Nachdem nahezu das ganze Jahr über die drei Langsamläufer Jupiter, Saturn und Pluto ganz im Zeichen der Steinbock-Energien stand, treffen einander nun Saturn und Jupiter am 21.12.2020 – also genau zur Wintersonnenwende – bereits im Wassermann-Zeichen.

Jupiter wird dort ein Jahr lang, also bis Dezember 2021 verweilen und Saturn durchwandert den Wassermann ca. drei Jahre lang. Während dem Steinbock-Zeichen „das Alte“ zugeordnet wird, steht der Wassermann für „das Neue“ schlechthin.

Wer das einmalige Himmelereignis nicht verpassen will, kann bereits den gesamten Monat Dezember über beobachten, wie sich die beiden Planeten annähern. Sie sind jeweils am frühen Abend im Südwesten sichtbar.

Auch nach dem 21. Dezember bleibt das Schauspiel sehenswert. Allerdings gehen sie jeden Abend etwas früher unter, was die Beobachtung zunehmend erschwert.

Die Begegnung von Jupiter und Saturn ist ein Zeichen der Hoffnung.

Die beiden Planeten verströmen Weisheit, Zuversicht und versprechen geregeltes Wachstum.

Ausserdem markiert diese große Konjunktion im Luftzeichen Wassermann eine neue 200- jährige Ära und sie ist gleichzeitig auch der Abschluss des alten Erd- Zeitalters.

Auch diese Verbindung ist ein weiteres Zeichen dafür, dass alte Systeme zusammenbrechen und gleichzeitig viel Aufbruchsstimmung aufkommt.

Im persönlichen Erleben dürfen wir uns freuen, denn vieles zeigt sich leichter, unkomplizierter und innovativer. Wir erleben einen Epochenwechsel und dieses historische Ereignis sollte gebührend beachtet und gefeiert werden.

Gerade rund um den 21. Dezember lohnt es sich besonders inne zu halten und sich mit dem standhaften Licht der Sonne, welche schliesslich jeden Tag unermüdlich immer wieder aufgeht, zu verbinden.

Seien wir wie die Sonne, besonders an diesem wichtigen Tag:

Stark, standhaft und vertrauensvoll in allem was wir fühlen, denken und tun.

Das Wassermannzeitalter – das Zeitalter der Information und der Technologie.

Der Wechsel in die neue Epoche verläuft nicht von heute auf morgen, sondern ereignet sich in einem stetigen Prozess, im welchem wir uns seit gut 40 Jahren befinden.

Noch konkreter wird sich die neue Ära durchgesetzt haben, wenn auch Pluto und Uranus bis 2025 in Luftzeichen gewechselt haben. Das Wassermannzeitalter, auch Informationszeitalter oder Technologiezeitalter genannt, wird bis ins Jahr 2150 andauern.

Im Gegensatz zur Erde ist Luft leicht, verspielt, beweglich, auch stürmisch und flexibel, vermittelnd und verbindend, vernetzt, digital, technologisch und nicht fassbar.

Das Wassermannzeitalter zeichnet sich auch dadurch aus, dass die persönlichen Bedürfnisse des Individuums sich den Anforderungen des Kollektivs unterordnen müssen.

Wir sehen nun mit neuen Augen das an, was uns umgibt und sind viel sensitiver mit den Schwingungen um uns.

Es werden neue Zugänge, neue Sinne installiert mit denen wir gänzlich anderes nun wahrnehmen werden.

Die kosmischen Energien stehen auf Wandlung, die alten Strukturen werden untergehen.

Freuen wir uns auf eine Zeit der Leichtigkeit, Freiheit und Erneuerung!

Zu besonderen Zeiten des Jahres wird der Schleier, der uns von der spirituellen Welt trennt, durchlässiger, und wir erkennen mehr von den Dingen, die nur dem Herzen sichtbar sind – hier weiter.

Jupiter-Saturn-Konjunktion 2020 – Wie wirkt sich die große Konjunktion auf unser Leben aus?

Jupiter bleibt lediglich ein Jahr in einem Zeichen und wird schon im nächsten Jahr kurz in ein anderes Zeichen wechseln. Mit Jupiter in Wassermann ist unsere Verrücktheit gefragt, viel Mut, um Unberechenbares zu begrüßen, unsere Vorstellungsräume zu erweitern, um Unmögliches möglich zu machen.

Mit Saturn in Wassermann, bis 2023, geht die sogenannte Ordnung, die jede Art von System braucht, vor allem auf der digitalen Ebene vonstatten. Es kann auch zu neuen Bündnissen kommen.

Es ist tatsächlich vergleichbar mit einer Art Science-Fiction, Brave New World, in der natürlich jeder einzelne von uns weiterhin gefragt ist, aktiv mitzugestalten. Mit Saturn in Wassermann sind wir sehr auslesbar und lenkbar geworden. Egal was wir tun, es wird gesehen.

Unser Verhältnis zu Arbeit wird sich verändern. Arbeit überhaupt wird anders aussehen, vieles wird durch Technik ersetzt werden. Saturn bildet Spannungsaspekte zu Uranus, das sehe ich viel kritischer. Inwieweit bleibt uns der Zugang zur Natur, auch unserer eigenen erhalten?

Brauchen wir nur noch Apps, um zu wissen, was wir heute am besten machen sollten? Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wenn wir nur noch an Geräten angeschlossen sind?

Andererseits ermöglicht uns die digitale Welt auch viel Freiheit und den Zugang zu unfassbar reichhaltigem Wissen, um über viele Grenzen hinauszugehen.

Jede bewusste Lebensveränderung gibt uns die Chance, zu reifen und Mitschöpfer für ein erfülltes Leben zu werden. Das Licht des Neubeginns begleitet uns beim Erkennen des Weges, den es zu meistern gilt – hier weiter.

Jupiter-Saturn-Konjunktion 2020 – Bereite dich auf die gr0ße Konjunktion vor

Die große Konjunktion schenkt uns die Möglichkeit, die Grenzen unseres eigenen Bewusstseins zu erweitern.

Die meisten von uns wissen, dass wir oft unter unseren Möglichkeiten bleiben, unser Gehirn gar nicht ausgelastet ist. Oder sich eher in einer Art permanentem Stresszustand befindet. Deshalb ist es wichtig sich darüber zu informieren.

Was sind Gehirnfrequenzen, was passiert mit mir, wenn ich permanent im digitalen Feld zu tun habe, oder mich berieseln lassen und so weiter und so fort?

Wie funktioniert mein Gehirn? Es ist sehr wichtig, an dem eigenen Geist zu arbeiten, Achtsamkeit, selber zu lenken und zu schaffen. Um kein Spielball zu sein. Dies können wir auf verschiedenste Art und Weise.

Aktive Meditation, digitales Fasten, lernen auf vielfältigste Art und Weise, den Körper in einem guten Zustand zu behalten und vieles mehr.

Und nicht alles zu glauben, was man denkt und schon gar nicht, was ständig behauptet wird. Wir brauchen viel Distanz zu dem, was gerade passiert, um einen Überblick zu behalten. Und natürlich, die Pflege und Initiative guter Netzwerke!

Also zu unterstützen und aufzubauen, was Kraft gibt. Wir tragen die Verantwortung mit. Die Zeit, in der wir irgendwas auf andere schieben konnten, oder Sündenböcke brauchten, ist vorbei.

Wir sind jetzt aus den Vergangenheitsmustern herausgelöst. Unsere Nervensystem allerdings nicht. Und das braucht nun viel Pflege, damit sie nicht weiterhin im Alarmzustand agieren.

Eine alte Prophezeiung beschreibt die heute stattfindenden und die kommenden Veränderungen >>>

Die Entfaltung der eigenen Selbstliebe, die immer mit der Entfaltung der eigenen Lebensenergie einhergeht, möchte nun von uns gelebt werden und nicht mehr auf eine Freisetzung warten.

Viel zu lange haben wir unsere eigenen Schattenseiten gelebt, haben tiefste Schmerzen erlitten, mussten Leid der unterschiedlichsten Intensität durchleben und vergaßen dabei wie wohltuend und schön die innere Kraft der Selbstliebe sein kann, vergaßen dieses mächtige und zugleich wunderschöne Gefühl.

Das wonach du dich immer gesehnt hast, kann nun plötzlich und völlig unerwartet in dein Leben treten, vor allem dann, wenn du dein Herz für diese magischen, energetischen Frequenzen des Dezembers öffnest.

Öffne dein Herz für die starke Kraft der großen Konjunktion und trete gedanklich mit der hochfrequenten Einstrahlung in Resonanz.

Wenn du wieder damit beginnst, seelisch und gedanklich mit den unterstützenden Energien in Resonanz zu treten…

…dann können wahrlich Wunder geschehen!

Quellen: BaGhira von Esoterik-Plus und Astrowoche

