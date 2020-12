Top 5 Gelegenheitsspiele für Android und iOS 2020

Gelegenheitsspiele sind äußerst beliebt, da sie vom ersten Moment an für Unterhaltung und jederzeit für eine Auszeit vom Alltag sorgen können. Merkmal dieser Games ist es, dass weder viel Zeit mit Einstellungen werden muss, noch dass Spielregeln kompliziert sind.

Ein Beispiel für Gelegenheitsspiele sind Spielautomaten wie Pharaos Gold, die immer für eine Abwechslung sorgen und dem Spieler eine gute Zeit ermöglichen.

Wir haben uns angeschaut, welche in diesem Jahr die beliebtesten Gelegenheitsspiele für Android und iOS gewesen sind und möchten Ihnen diese im folgenden Artikel vorstellen.

Langeweile-Killer für unterwegs

Ausgelegt dafür, Langeweile zu unterbrechen und für eine schnelle Runde Spaß zu sorgen, sind Gelegenheitsspiele besonders schnelllebige Spiele, die jedoch häufig auch ein Suchtpotenzial haben, da sie Spieler anregen, ihren eigenen Rekord immer wieder brechen zu wollen.

Die fünf besten Unterhaltungsspiele zur Zeitüberbrückung, die sowohl im Apple-Store als auch für Android verfügbar sind, sind die nachfolgenden Titel.

Jump Bodies

Spiele, bei denen man hin und her springen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen, fördern die Reaktionszeit und den Wettbewerbsgeist. Jump Bodies ist ein sehr schön designtes Game, bei dem Spieler mit einer Alien-artigen Figure durch eine Welt weiter nach oben springen und auf ihrem Weg Hindernissen ausweichen müssen. Die Bedienung ist sehr einfach, da man nur links oder rechts tippen muss, um in eine Richtung zu springen. Das Spiel bietet eine gute Steigerung der Schwierigkeit und hohes Suchtpotenzial.

Smashy City

Smashy City ist ein großartiges Gelegenheitsspiel, um Frust rauszulassen und Stress abzubauen. Bei diesem actionreichen Spiel geht es darum, in der Rolle eines Monsters eine Stadt in viele Kleinteile zu zertrümmern. Sondereinheiten und Polizei versuchen, das Monster aufzuhalten. Als Spieler gilt es also nicht nur, die Stadt zu zerstören, sondern auch vor Schüssen auszuweichen, um am Leben zu bleiben. Bei diesem Spiel können viele verschiedene Monster freigeschaltet werden, die allesamt eigene Fähigkeiten mitbringen und von unterschiedlicher Stärke sind.

Okay!

Wer strategische Spiele liebt, wird großen Gefallen an Okay! finden. Es handelt sich dabei um ein Rätselspiel, bei dem eine Kugel abgeschossen werden und an verschiedenen Objekten abprallen muss. Prallt die Kugel an einem Objekt ab, verschwindet dieses. Ziel ist es, Level für Level alle Objekte mit der Kugel zu treffen und weiter aufzusteigen. Sinn des Games ist es also, die perfekte Position und Stärke für den Abschuss zu finden, damit die Kugel auf Ihrem Weg alle Objekte zerstört.

Dropple

Möchten Sie Ihre Schnelligkeit und Reaktionszeit verbessern oder lieben es einfach, sich auf die Probe zu stellen, kann Dropple ein passendes Spiel für Sie sein. Bei diesem wird die Reaktionsschnelligkeit herausgefordert. Eine Kugel bahnt sich ihren Weg von Treppen hinab und wird dabei immer schneller. Der Spieler muss im richtigen Moment tippen, um eine Stufe an die Treppe anzubauen, damit die Kugel dem Weg folgen kann und nicht herunterfällt. Dies ist ein ziemlich unterhaltsames Spiel, das Nutzer auch dazu anregt, einen immer besseren Rekord zu erzielen. Darüber hinaus sind auch die 3D-Grafiken des Games attraktiv und elegant.

Bacon – The Game

Wem es beim Spielen hauptsächlich auf den Spaß ankommt und wer gerne sinnfreie Produkte spielt, die humorvoll sind, ist bei Bacon – The Game an der richtigen Stelle. Hier handelt sich alles um Speck, der laut dem Hersteller dieses Spiels einfach zu jedem Gericht passt und immer das gewisse Extra bietet. Basierend auf dieser Grundlage ist der Gamer dazu angeleitet, alle auftauchenden Gegenstände in einem Level mit Speck zu versehen. Dieser landet von oben in einer Pfanne und muss dann so vom Spieler aus der Pfanne hinausgeworfen werden, dass er auf dem angezeigten Objekt landet. Wird dies geschafft, ist das Level gemeistert und es geht mit dem nächsten weiter. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jedem Level.

Bacon – The Game ist ein Spiel, das Langeweile ganz sicher vertreiben wird und einen sehr großen Spaßfaktor bietet.

Die Vorteile von schnellen Gelegenheitsspielen

Während einige lieber Spiele spielen, die langfristig auf einer Geschichte basieren und nach und nach aufbauen, kann der Unterhaltungsfaktor für andere gar nicht schnell genug kommen, und dies ist der Punkt, an dem Gelegenheitsspiele einspringen. Vom Start bis zum Ende bieten Gelegenheitsspiele durchgehende Unterhaltung, ohne den Spieler zwischendurch mit Geschichtensträngen zu langweilen. Der Fokus ist auf den Spielakt an sich gerichtet und nebensächliche Faktoren werden ignoriert.

Ebenfalls vorteilhaft ist, dass Gelegenheitsspiele in der Regel immer kostenfrei sind. Es ist selten, dass Nutzer mit sogenannten In-App-Käufen überrascht und dazu aufgefordert werden, Geld auszugeben. Diese Optionen sind normalerweise nur bei Spielen verfügbar, in denen man sich selbst eine Welt aufbaut oder etwas aufrüsten kann. Gelegenheitsspiele verzichten auf diesen Faktor, zumal es sich um kurze und schnelllebige Games handelt. Es steht dem also nichts im Wege, sich im Apple-Store oder Google Play-Store umzusehen und ein paar neue Gelegenheitsspiele herunterzuladen.

Damit kommen wir auch direkt auf den nächsten Vorteil zu sprechen: die Bequemlichkeit. Ist der Download eines Spiels abgeschlossen, kann es quasi unmittelbar losgehen. Kunden müssen sich nicht registrieren oder ein Konto erstellen, sondern können sofort mit dem Spiel loslegen und Spaß haben. Das bedeutet, dass Gelegenheitsspiele besonders unkompliziert und schnell zugänglich sind, was für den Spieler von heute hohe Bedeutung hat. Viele suchen lediglich in der Bahn, der Mittagspause oder beim Warten im Arztzimmer nach einer schnellen Gelegenheit, sich die Zeit unterhaltsam zu vertreiben. Dafür sind die sogenannten Casual Games einfach am besten geeignet.

Vielfältiger Markt mit unendlich vielen Möglichkeiten

Unabhängig davon, ob Sie gerne rätseln, Action im Spiel haben oder den Kopf bei einem strategischen Game anstrengen mögen, gibt es Gelegenheitsspiele in allen Richtungen und Genres.

Da die Spiele meist nicht viel Speicherplatz einnehmen, können Sie also eine Reihe unterschiedlicher Titel herunterladen, sodass Sie für wirklich jede Gelegenheit und Stimmungslage ein passendes Game griffbereit haben.

Der Markt der Gelegenheitsspiele war schon immer sehr groß und hält ein stetiges Interesse und stetige Nachfrage. Entsprechend können wir uns immer wieder über neue Veröffentlichungen freuen, die uns in Windeseile bespaßen.

Verbringen Sie Ihre Zeit also nicht mehr damit, Löcher in die Wände zu schauen, sondern greifen Sie zu Ihrem Smartphone und genießen Sie Ihre kleine Auszeit mit großartigem Entertainment!

