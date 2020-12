Der Corona-Impfstoff von Biontech hat bereits unerwünschte Impfreaktionen hervorgerufen.

Schon länger ist bekannt, dass mRNA-Corona-Impfstoffe Impfreaktionen auslösen können.

Betroffene berichten unter anderem von Erschöpfungszuständen, hohem Fieber und Muskelschmerzen, die durch die Corona-Impfung hervorgerufen werden.

.

Corona-Impfstoff von Biontech: Geimpfte beklagen Nebenwirkungen

Es war tagelang die Aufregernachricht in den Medien: Die deutsche Firma Biontech hatte gemeinsam mit Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt und einen Zulassungsantrag für Europa gestellt.

Um die Corona-Pandemie zu stoppen, müssten mehr als 60 Prozent der Menschen geimpft werden. Dann wäre eine sogenannte Herdenimmunität erreicht und das Virus würde nicht mehr genug neue Wirte finden, um sich weiter auszubreiten.

In Großbritannien werden die Corona-Impfungen bereits verabreicht. Probanden berichten jedoch von Nebenwirkungen des Vakzins. Das Fachjournal „JAMA Internal Medicine“ teilte den Erfahrungsbericht der Krankenschwester Kristen R. Choi, die sich freiwillig für die Impfstudie des Corona-Impfstoffes meldete.

Im Abstand von einem Monat bekam sie zwei Injektionen verabreicht, wobei sie allerdings nicht wusste, ob sie das Vakzin oder ein Placebo erhielt. Wie Choi berichtet, blieb die erste Injektion bis auf leichte Schmerzen am Arm komplett frei von Nebenwirkungen.

Die zweite Spritze machte jedoch deutlich, dass sie kein Placebo bekommen hatte, denn die Impfreaktionen fielen sehr viel heftiger aus. Wie die Krankenschwester berichtet, habe die Injektionsstelle geschmerzt und am Abend hätten Schwindelgefühl, Frösteln, Übelkeit und Kopfschmerzen eingesetzt.

Im Verlauf der Nacht stieg ihre Körpertemperatur stark auf 40,5 °C an. Damit ist sie nicht alleine: Daten der Studie geben an, dass 75 Prozent der Probanden nach der Behandlung mit dem Corona-Impfstoff von Biontech über Erschöpfung klagten.

67 Prozent berichteten von Kopfschmerzen, 25 Prozent von Muskelschmerzen und 17 Prozent von Fieber und Gelenkschmerzen.

Die Nebenwirkungen auf einem Blick

Schmerzen an der Stelle bei der Injektion (mehr als 80 Prozent)

an der Stelle bei der Injektion (mehr als 80 Prozent) Müdigkeit (mehr als 60 Prozent)

(mehr als 60 Prozent) Kopfschmerzen (mehr als 50 Prozent)

(mehr als 50 Prozent) Muskelschmerzen (mehr als 30 Prozent)

(mehr als 30 Prozent) Schüttelfrost (mehr als 30 Prozent)

(mehr als 30 Prozent) Gelenkschmerzen (mehr als 20 Prozent)

(mehr als 20 Prozent) Fieber (mehr als 10 Prozent)

.

.

Corona-Impfstoff von Biontech: Beipackzettel veröffentlicht – so wird das Vakzin vorbereitet

Zwei Tage nach Impfstart in Großbritannien ist der Beipackzettel des Corona-Impfstoffs veröffentlicht worden. Darin werden unter anderem Vorbereitung, Anwendung und Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer erläutert.

Der Impfstoff gegen das Coronavirus muss gefroren transportiert und gelagert werden. Die Temperatur beträgt eiskalte -80 bis -60 Grad. Nach dem Auftauen ist der Impfstoff noch fünf Tage haltbar, wenn er bei maximal acht Grad gelagert wird.

Bei einer Zimmertemperatur bis zu 25 Grad muss er innerhalb von zwei Stunden verwendet werden, sonst landet er in der „Tonne“.

Corona-Impfstoff von Biontech: So wird er angewendet

Sobald ein Arzt einen Patienten impfen will, muss er den Impfstoff auftauen lassen. Anschließend wird das Serum mit 1,8 Milliliter Kochsalzlösung verdünnt und mehrfach vertikal gekippt.

Der BNT162b2-Impfstoff wird in einer Flasche mit einem Fassungsvermögen von 0,45 Milliliter gelagert, sodass man durch die Verdünnung fünf Dosen à 0,3 Milliliter bekommt. Wenn der Impfstoff verdünnt ist, muss er innerhalb von sechs Stunden aufgebraucht werden.

Ein Patient wird intramuskulär geimpft, also zum Beispiel an einem Armmuskel. Wer gegen Corona geimpft worden ist, muss die Prozedur nach 21 Tagen wiederholen. Nach der zweiten Injektion soll der Geimpfte mindestens sieben Tage später immun gegen Covid-19 sein.

Wie lange die Immunität andauert, ist noch unklar. Laut Experten halten die Corona-Antikörper, die durch eine Infektion gebildet wurden, mindestens sechs Monate an.

In dem Impfstoff von Biontech sind folgende Inhaltsstoffe enthalten:

Natriumchlorid (Kochsalz)

Kaliumchlorid

Saccharose (Zucker)

Wasser

ALC-0315 = (4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis (Hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat)

ALC-0159 = 2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid

2-Distearoyl-sn-glycero-3 phosphocholin

Cholesterol

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat

.

Biontech veröffentlichte bereits erste Informationen zu den Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffes.

Dafür sind mehrere tausend Menschen in Impfversuchen getestet worden. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die ethnische Herkunft keine Rolle spiele und der Impfstoff bei Menschen ab 16 Jahren gleich wirke.

Wie das Corona-Serum von Kindern vertragen wird, ist allerdings noch nicht klar.

Impflinge sollten sich auf Nebenwirkungen einstellen, wobei der Körper allerdings nicht auf die mRNA, sondern auf Lipid-Nanopartikel im Impfstoff reagieren.

.

Corona-Impfstoff: Angst vor Nebenwirkungen

.

Biologe enthüllt massive Gefahren der Corona-Impfung

Quellen: Futurezone, MDR-Wissen, Heidelberg24 und NDR – Die Alpenschau bedankt sich!

