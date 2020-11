Merkel und Söder fordern Ski-Verbot – mit harten Konsequenzen

Merkel und Söder beißen mit ihrer wahnwitzigen Forderung nach einem EU-weiten Ski-Verbot auf Granit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist jedoch fest entschlossen, eine angebliche Ausbreitung der Corona-Pandemie durch den Skitourismus zu verhindern.

Am Donnerstag forderte sie im Bundestag, alle Skigebiete Europas bis zum 10. Januar zu schließen. Unterstützung erhält sie dabei von Hardliner Söder.

Der Streit über das Ski-Verbot entzweit Europa!

Österreich lehnt das Ansinnen nach einem Ski-Verbot strikt ab.

„Das hängt immer mit den Infektionszahlen zusammen, und zwar den Infektionszahlen bei uns in Österreich“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel forderte bereits Entschädigungen in Milliardenhöhe von der EU, falls Skilifte über die Weihnachtsferien stillstehen sollen. Die Alpenrepublik hat in den vergangenen Jahren allein sieben Milliarden Euro in neue Liftanlagen investiert.

Urlaub in Österreich ist bereits jetzt nur erschwert möglich. In Bayern müssen Wintersportler und andere Tagestouristen selbst bei kurzen Ausflügen in das als Risikogebiet eingestufte Nachbarland verpflichtend in Quarantäne. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich bereits strikt gegen Skitourismus in diesem Winter ausgesprochen.

Schlangen an den Liften, Gondeln und die Gastronomie gelten als potenzielle Infektionsquellen. Für Liftbetreiber, Hoteliers und Gastronomen sind das schlechte Nachrichten, denn die Weihnachtsferien gelten in den Alpen als die umsatzstärkste Zeit.

Ein Skiverbot könnte daher etliche Unternehmen, die durch die Pandemie ohnehin angeschlagen sind, in die Insolvenz treiben. Insbesondere Österreich braucht die deutschen Touristen. In der Wintersaison 2018/19 kam mehr als die Hälfte der Übernachtungsgäste aus der Bundesrepublik.

Merkel will sich um „EU-weite Abstimmung“ für ein Ski-Verbot bemühen

Wie die „Wiener Zeitung“ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtet, hatten die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer im Vorfeld des jüngsten Corona-Gipfels ein Papier an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet. In diesem bitten sie die Bundesregierung, „auf europäischer Ebene zu abgestimmten Regelungen zu kommen, um bis zum 10. Januar Skitourismus nicht zuzulassen“.

Merkel hat inzwischen sogar selbst in einer Regierungserklärung angekündigt, sich in Europa um eine „Abstimmung […], ob wir alle Skigebiete schließen könnten“, bemühen zu wollen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Premier Giuseppe Conte stellten sich ebenfalls hinter das Ansinnen, Skiurlaube in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Ende des ersten Januardrittels EU-weit zu unterbinden.

Dass in Deutschland vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die treibende Kraft hinter diesem Ansinnen gewesen sein könnte, deutet dessen Geschäftigkeit im Zusammenhang mit dem Thema während der vergangenen Tage hin.

Am Mittwochabend, 25. November, appellierte Söder in der Sendung „Markus Lanz – Das Jahr 2020“ an die Bevölkerung, Skitourismus zu unterlassen.

Ski-Verbot: Söder als Mastermind hinter deutschem Vorstoß?

Die „Bild“-Zeitung zitierte Söder mit der Aussage, man hoffe, dass man nicht nur in Deutschland zu einem Aus für den Skitourismus in der Zeit nach Weihnachten kommen könne, sondern „auch Österreich dazu bringen würde“.

Ein Ski-Verbot, so Söder, „konterkariere alle Bemühungen der Bevölkerung“, die weitere Verbreitung des Virus zu bekämpfen. Explizit sprach er eine „Reduzierung der Angebote“ als Option an, weil man sich bislang auf eine europäische Lösung zur Sperre von Skigebieten nicht hätte einigen können.

Ein nicht namentlich genannter „hoher deutscher Regierungsbeamter“ soll an die Adresse Österreichs erklärt haben, die Regierung in Wien „liegt falsch, wenn sie glaubt, dass wir die Risiko-Bewertung verändern“. Solange die Corona-Lage in Österreich „so dramatisch aussieht, gibt es dafür keine Chance“.

Das wäre „ein Akt europäischer Solidarität“, erklärte Hardliner Söder. Schon in der Vergangenheit hatte er vor einem „zweiten Ischgl“ gewarnt – in Anspielung auf die rapide Verbreitung des Coronavirus durch den Tiroler Wintersportort. Und das obwohl von Apres Ski sowieso keine Rede mehr ist.

Obwohl Söder für seinen Vorstoß aus den Tourismusverbänden seines eigenen Bundeslandes massive Kritik erntete, setzt er ebenso wie Italien auf die Abschreckung potenzieller Urlaubsgäste, die das Ski-Verbot in den eigenen Ländern durch ein Ausweichen nach Österreich umgehen könnten.

Ski-Verbot: EU hat keine Regelungsbefugnis

In Österreich will man sich den Forderungen von Merkel und Söder nach einem Ski-Verbot nicht beugen.

„Ski-Vergnügen ja, aber ohne Après-Ski“, hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits im September für den bevorstehenden Winter angekündigt. Im Zeichen von Corona soll damit den Bürgern sportliche Betätigung und den Betrieben ein Mindestmaß an Umsatz gesichert werden.

Es seien weitreichende Vorkehrungen getroffen worden, um Winterurlaub sicher zu machen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren, betont auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Außerdem gebe es für eine EU-weite Anordnung eines Stopps für den Skitourismus überhaupt keine Grundlage.

Dies bestätigt auch Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, in einer Presseerklärung. Die EU könne zwar Empfehlungen aussprechen, dennoch gelte:

„Ob Gaststätten- oder Schulschließungen oder auch Beschränkungen von Sport oder Tourismus: Darüber zu beschließen ist nach EU-Recht Aufgabe nationaler Regierungen und Parlamente.“

Kanzler Kurz machte in einer Pressekonferenz am Mittwoch zwar keine exakten Angaben, ab wann er mit einer Öffnung der österreichischen Skigebiete rechne, es solle aber bei den Öffnungsschritten „sinnvoll und gerecht“ entschieden werden.

Insbesondere werde man die Entscheidungen in Eigenregie treffen, nicht im Rahmen einer einheitlichen länderübergreifenden Lösung.

Sollten Merkel und Söder mit ihrer Forderung nach einem Ski-Verbot durchkommen, kann die EU schon mal Milliarden für Entschädigungen locker machen.

Quellen: Handelsblatt und Epochtimes

