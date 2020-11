Die europäische herrschende Klasse sabbert über die Aussichten auf eine Harris/BidenPräsidentschaft – Doch für Europa wird es ein böses Erwachen geben.

Die Bürokraten, die die Europäische Union leiten, und die Globalisten, die hinter ihnen stehen, sind sich sicher, dass nach einem Wegfall von Donald Trump alles wieder so sein würde wie in der bequemen Zeit vor Trump.

Papa Yankee wird wieder klaglos eine schützende Decke der Sicherheit über Europa werfen und in seinem Wohlwollen die Augen vor den unfairen Handelsvereinbarungen verschließen, die Europa so zugute kommen.

.

.

Für Europa wird es ein böses Erwachen geben

Mit dieser Ansicht gibt es zwei Probleme. Erstens ist es alles andere als sicher, dass Joe Biden im Januar als Präsident vereidigt wird.

Da es immer mehr Beweise für Wahlbetrug und Stimmenraub der Demokraten gibt, trübt sich diese Aussicht. Die bloße Möglichkeit, dass Donald Trump weiterhin Präsident sein wird, wird in Europa nicht einmal in Betracht gezogen.

Die „ewig gescheiten“ europäischen Eliten glauben alles, was ihnen von ihren amerikanischen Globalisierungskollegen und von ihrem Konsum der New York Times, der Washington Post und CNN erzählt wurde.

Entsprechend ahnungslos sind sie. Zweitens wird Biden, selbst wenn er Präsident werden sollte, nicht in der Lage sein, die gute alte Zeit wiederherzustellen, nach der sich Europa sehnt und die es braucht.

.

.

Frau Merkel sollte sich nicht zu früh freuen

Kanzlerin Angela Merkel hat den Wunsch geäußert, nun gemeinsam die großen Herausforderungen der Zeit zu meistern. Verständlich ist die Hoffnung, dass das nur mit Biden möglich sein wird.

Im transatlantischen Verhältnis gibt es kein Zurück zu den alten Gewohnheiten. Immer öfter wird die Frage nicht sein, was die USA für Europa tun können, sondern was Europa für die USA tun kann.

Auch unter Biden wird der Blick aus Washington auf den großen Rivalen China gerichtet bleiben. Die Europäer werden im Systemkonflikt zwischen offener Demokratie und offensiver Diktatur nicht irgendwo in der Mitte stehen können.

Und sie werden den USA in der Nato deutlich mehr Lasten abnehmen müssen, wenn das Bündnis seine Schutzfunktion auch künftig noch erfüllen soll.

Die Europäer könnten also frohlocken, wenn Trump nicht mehr Präsident ist, aber sie werden nie sicher sein können, dass der Trumpismus nicht wieder an die Macht gelangt.

Unangenehme Entscheidungen stehen an

Für Deutschland würde ein Ende der Ära Trump folglich nicht die Rückkehr in eine alte Geborgenheit bedeuten, die es so ohnehin nie gab. Sie zwingt die deutsche Außenpolitik vielmehr in ungemütliche Gefilde, in denen unangenehme Entscheidungen zu fällen sind.

Es wird abzuwägen sein, welche guten Geschäfte mit China sicherheitspolitisch noch zu vertreten sind. Und es wird die Zusage gelten müssen, die Verteidigungsausgaben weiter deutlich zu erhöhen. Das war schon vor der Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Folgen unpopulär.

Wer nun aber hofft, Deutschland könne sich zumindest ein bisschen aus der Verantwortung stehlen, gibt nicht nur Trump im Nachhinein recht. Er vergibt auch eine Chance, vielleicht die letzte.

Billionen Euro werden zur Bewältigung der Corona- und Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker: Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Für Europa wird es ein böses Erwachen geben – Die Frage der Verteidigung.

Präsident Trump machte es akzeptabel, nicht nur Einwände gegen Europa wegen seiner Trittbrettfahrerei zu erheben, sondern tatsächlich etwas dagegen zu unternehmen, etwas, wozu keiner seiner Vorgänger den Mumm hatte.

Die Neigung der EU, sich selbst zum moralischen Führer des Westens zu salben und zu versuchen, die US-Außenpolitik von diesem Standpunkt aus zu gestalten, hat die amerikanische Wut auf Europa noch verstärkt.

Die unausgesprochene, aber klare europäische Botschaft an Amerika lautete:

„Ihr macht die Arbeit, und wir lehnen uns zurück und sagen euch, was ihr tun sollt und wie ihr es tun sollt.“

.

.

Trump gab dem, was der durchschnittliche Amerikaner lange über Europa dachte, eine Stimme. Dieser Geist geht nicht zurück in die Flasche.

Und unabhängig von Bidens persönlichen Gefühlen gegenüber Europa wird die geopolitische Realität eine geringere Betonung sowohl der europäischen Bedürfnisse als auch des Engagements im Nahen Osten erfordern.

Denn um dem Aufstieg des kommunistischen Chinas entgegenzuwirken, ist ein echter Drehpunkt in Richtung Asien erforderlich. Zumindest Emmanuel Macron aus Frankreich ist sich all dessen bewusst, weshalb er beharrlich versucht, Unterstützung für eine

gesamteuropäische Armee zu gewinnen. Bislang stoßen seine Forderungen auf taube Ohren.

Wie es bei der Verteidigung ist, so ist es auch beim Handel.

Die gegenwärtigen Handelsvereinbarungen sind stark zu Gunsten Europas geneigt.

Dies ist ein Überbleibsel des Kalten Krieges. Trump oder nicht Trump, diese Handelsvereinbarungen und -Verträge sind in der heutigen Zeit nicht tragfähig.

Das Beste, was Europa von einer Harris/Biden-Regierung erwarten kann, ist, dass seine Handelsabkommen mit den USA langsamer korrigiert werden, als es Trump tun würde. Das ist eine weitere Sache, die die europäische Elite überraschen wird.

Ein scheinbarer Lichtblick aus der Sicht Europas, sollte Biden ins Weiße Haus einziehen, ist, dass die Demokraten der US-Wirtschaft mit Steuererhöhungen, grünem Unsinn und wahrscheinlich weiteren Lockdowns erheblichen Schaden zufügen werden. Dies würde Amerika näher an den sklerotischen Zustand Europas bringen.

Aber bevor Europa feiert, sollte es erkennen, dass ein geschwächtes Amerika noch weniger bereit wäre, Europas Verteidigung zu finanzieren und unfaire Handelsabkommen zu tolerieren, als es jetzt ist.

Die Tage des Kalten Krieges sind vorbei. Die grundlegenden Probleme Europas sind seine eigenen.

Solange die Menschen in Europa, insbesondere in Westeuropa, den Todesgriff der linken Elite und der Bürokraten auf ihre Länder nicht lockern können, wird der Kontinent weiter schmachten.

Ganz gleich, wie sich die Dinge in den Staaten entwickeln, Europa steckt in der Klemme.

Amerika wird nicht – kann nicht – Europas Retter sein.

Quelle: Zerohedge – Die Alpenschau bedankt sich!

.

