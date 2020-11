Das Wunder von Madrid: Ohne Lockdown Virus eingedämmt

Während in Deutschland und Österreich neuerlich ein harter Lockdown droht, geht das Wunder von Madrid viral.

Vor wenigen Wochen war Madrid noch das Zentrum der Pandemie in Europa. Nun gehen die Infektionszahlen trotz gelockerter Einschränkungen zurück.

Wurde tatsächlich ein Weg gefunden, wie sich das Virus mit minimalen Auflagen eindämmen lässt?

.

Ohne Lockdown: Das Wunder von Madrid

In Madrid geschieht derzeit Erstaunliches: Die Fallzahlen sinken, die Krankenhaus-Einlieferungen gehen zurück und sogar auf den Intensivstationen ist eine gewisse Stabilisierung spürbar.

In der spanischen Hauptstadt hat sich die Ansteckungszahl in den vergangenen sechs Wochen halbiert. Das kommt überraschend, schließlich war das Infektionsgeschehen in Madrid noch im September völlig außer Kontrolle.

Vor wenigen Wochen war Madrid noch das Zentrum der Pandemie in Europa. Inzwischen liegt die 14-Tage-Inzidenz in der spanischen Hauptstadt niedriger als in Berlin. In spanischen Medien ist schon die Rede vom „Wunder von Madrid“.

Verwunderlich ist diese Entwicklung, weil Madrid – anders als viele andere europäische Hauptstädte in dieser zweiten Welle – das öffentliche Leben trotz höchster Infektionszahlen kaum eingeschränkt hat.

Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso hat, gegen den ausdrücklichen Rat von Medizinern, darauf bestanden, dass Gaststätten und Geschäfte geöffnet bleiben.

Statt eines Lockdowns gilt in Madrid derzeit nur ein Verbot von Treffen mit mehr als sechs Personen und eine Sperrstunde für Bars und Restaurants um Mitternacht.

„Minimalinvasiv“ nennt die mutige Bürgermeisterin Ayuso ihre Maßnahmen. Als sie diese Ende September vorstellte, waren sich die Experten einig: Das würde wenig bringen.

Und nun? Ist anscheinend alles anders gekommen, als Epidemiologie und Zentralregierung prophezeit haben.

.

Wunder von Madrid: Das pflichtschuldige Anzweifeln der Medie n

„Allerdings gibt es erhebliche Zweifel daran, dass hier tatsächlich ein Präzendenzfall geschaffen wurde, wie man das Virus mit minimalen Auflagen eindämmt.“

Grund zur Skepsis liefert vor allem die Tatsache, dass Madrid in den vergangenen Wochen die Zahl der PCR-Tests auf etwa ein Drittel heruntergefahren und diese durch Antigentests ersetzt hat. Letztere weisen die Infektiosität nach und können helfen, Infektionsketten schnell zu durchbrechen.

Nach Einschätzung von Virologen sind sie jedoch nicht dazu geeignet, die sensitiveren PCR-Tests zu ersetzen, weil sie asymptomatische Fälle übersehen können. Die Folge: Die Zahl der Neuinfizierten wird unterschätzt.

Die Fallzahlen in Madrid sinken seit Ende September – und damit just seitdem Ayuso verstärkt auf Antigentests setzt.

Staunen über das Wunder von Madrid

„Allerdings erklärt diese Theorie nur das Sinken der Zahl der Neuinfektionen, nicht aber, warum derzeit auch weniger Covid-Patienten ins Krankenhaus kommen. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass in einigen Bevölkerungsgruppen bereits eine Teilimmunität erreicht ist.“

„Teilimmunitäten könnten die Pandemie vorübergehend einbremsen, vermutete der Epidemiologe José Jonay Ojeda in El Mundo. Gelangt das Virus allerdings in andere Bevölkerungsgruppen, können die Fallzahlen wieder steigen.“

.

.

Noch ein Angstmacher zum Schluss:

„Der „Faktor Angst“ ist nach Einschätzung von Ares einer der wichtigsten für das Infektionsgeschehen – allerdings ist er auch besonders unzuverlässig. Schon mahnt der Madrider Notfallmediziner César Carballo, man dürfe das Virus nicht unterschätzen:

„Zweifellos sind das gute Nachrichten. Aber die Situation bleibt kritisch und wir stehen am Beginn der Grippe-Saison.“

Die Auslastung der Intensivstationen, die zuletzt um 6,7 Prozent zurückgegangen ist, könne jederzeit wieder steigen. Wenn man versuche, Weihnachten dieses Jahr halbwegs normal zu feiern, warnt Saúl Ares, seien im Januar die Intensivstationen voll.

Na dann ist ja alles gut, wenn die Angst aufrecht bleiben kann, nicht dass mit der Entspannung noch Impfmüdigkeit einreißt!

Quelle: Kommentar Rüdiger Dahlke – Die Alpenschau bedankt sich!

