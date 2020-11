Der Wahlverlust von Präsident Donald Trump und das wochenlange Schweigen von “Q”, haben einige QAnon-Gläubige in eine Glaubenskrise gestürzt.

Die Fans von QAnon äußerten ihr Unbehagen über ihre Zukunft und riefen dazu auf, ruhig zu bleiben und “dem Plan zu vertrauen”.

Die Ungewissheit wurde durch den abrupten öffentlichen Rücktritt von Ron Watkins, dem Verwalter des Online-Refugiums von Q, noch verstärkt.

.

Selber-ins-Risiko-Gehen ist eine einfache Regel, die notwendig ist, um Fairness und Gerechtigkeit zu erreichen. Und sie ist perfekt dafür geeignet, hohles Gerede zu entlarven. Wir sind aufgefordert, alles was wir über Risiko und Verantwortung zu wissen glauben, neu zu denken – hier weiter.

Q schweigt und die Fans sind verzweifelt: “Wo ist der Plan?”

Rund um Q war es schon einmal still geworden. Aber der Mangel an Beiträgen seit dem Wahltag, den die anonyme Figur monatelang als Schlüsselmoment der Abrechnung angepriesen hatte, hat bei den eifrigsten Anhängern der Bewegung Spekulationen und Beunruhigung ausgelöst.

Einige QAnon-Befürworter haben begonnen, sich öffentlich mit der Realität auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, ob die Verschwörungstheorie ein Schwindel ist.

“Sind wir alle betrogen worden?” schrieb ein Benutzer am Samstag auf 8kun.

Ein anderer schrieb: “WIE KANN ICH MIT Q SPRECHEN? MEIN GLAUBE IST ERSCHÜTTERT. ICH BIN DEM PLAN GEFOLGT. TRUMPVERLOREN!!!!!!!!!!! WAS JETZT?????? WO IST DER PLAN???”

Zeitweise wurde behauptet, dass die Wahlzettel ein geheimes Wasserzeichen besäßen und man damit den Wahlbetrug der Demokraten beweisen könne. Dies ist allerdings nur Wunschdenken.

Ähnlich falsch informierte Stellen behaupteten, das Heimatschutzministerium habe angekündigt, dass es die Stimmzettel mit “Wasserzeichen mit nicht-radioaktiven Isotopen” versehen habe.

Reuters überprüfte die Behauptung zusammen mit einer gefälschten Pressemitteilung des DHS am 7. November.

Chris Krebs, der Direktor der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, entlarvte die gefälschte Behauptung am 6. November auf Twitter und stellte klar, dass das DHS und die CISA keine Wahlzettel entwerfen oder prüfen.

“Fallen Sie nicht auf diese Bemühungen herein, um das Vertrauen in die Wahl zu verwirren und zu untergraben”, schrieb er neben ein Foto, das die Verschwörungstheorie als “Gerücht” bezeichnete.

Es wäre sehr schwierig, die Stimmzettel mit einem einheitlichen Wasserzeichen zu versehen, da sie von lokalen Regierungen erstellt werden.

.

.

Die Reaktion der Mehrheit der QAnon-Anhänger war die völlige Realitätsverweigerung.

Viele erwarten, dass Trump seine Wiederwahl durch die bisher erfolglosen juristischen Scharmützel seines Teams besiegeln wird.

Wenn das nicht geschieht und Joe Biden am 20. Januar in sein Amt eingeführt wird, wird die kognitive Dissonanz für die QAnon-Anhänger so groß sein wie nie zuvor.

Quelle: Alex Benesch – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Der Autor des Weltbestsellers Der Schwarze Schwan zeigt, wie »Skin in the Game«, ein fundamentales Konzept des Risikomanagements, auf alle Bereiche des Lebens übertragen werden kann. Ein augenöffnendes, provozierendes Buch über Risiko und Verantwortung – hier weiter.

Die politische Marschrichtung wird längst nicht mehr von den Regierungen, sondern von Multis und Globalmilliardären dominiert. Willy Wimmer deckt auf, wie die WHO „Corona“ nutzt um, um die Politik zu beeinflussen und welche Rolle George Soros und Bill Gates in diesem perfiden Spiel einnehmen.

Jetzt Ticket sichern >>>.

Die Termine und alle Infos über die 8 hochkarätigen Experten des Online-Kongresses – hier >>>

Gabe Brown ist zur Stimme und zum Gesicht der regenerativen Landwirtschaft auf der ganzen Welt geworden. Er bietet eine Fülle an revolutionären Lösungen an, wie man Boden aufbauen, unsere Ökosysteme heilen und gewinnbringend einen Familienbetrieb führen kann – hier weiter.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden. Wir sind aufgerufen, diese Vorhersagen ernst zu nehmen. Vielleicht können wir das Schlimmste dann doch noch verhindern? – hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Die Handyhülle schützt vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.



Dieses Paket bietet Lebensmittel für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet und mindestens 5 Jahre haltbar. Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken! Legen Sie sich rechtzeitig einen Notvorrat zu – hier weiter.

Wer dieses Werk gelesen hat, wird kein Loblied auf die “Menschenrechte” mehr anzustimmen vermögen und die selbst von gläubigen Christen so unreflektiert benutzte freimaurerische Vokabel “Menschenrechtsverletzung” konsequent aus seinem Wortschatz verbannen! hier weiter.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...