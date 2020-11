Wer darauf vertraut hat, dass der Lockdown – wie versprochen – auf den Monat November beschränkt sein wird, wird ein böses Erwachen erleben.

Und selbst wenn das öffentliche Leben dann in einigen Wochen wieder hochgefahren werden sollte, werden danach erneut strenge Beschränkungen drohen.

Die Corona-Diktatur geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Verlängerung.

.

Das Auftreten des Coronavirus markiert den Beginn einer historischen Zeitenwende, den eine globale Machtelite dazu nutzt, um im Schatten der Pandemie eine neue Weltordnung zu installieren. Microsoft-Gründer Bill Gates gehört zu den Führungsfiguren dieser superreichen Machtelite, die einen totalitären Gesundheitsstaat mit gleichgeschalteten Einheitsmenschen anstrebt – Hier weiter.

Corona-Diktatur ohne Ende? Lockdown-Verlängerung bereits geplant!

Ein Beitrag von Lukas Steinwandter – Die Alpenschau bedankt sich!

Als hätte man es geahnt, kommt schon nach der ersten Woche des angeblich nur vorübergehenden „Lockdown-Light“ heraus: Es wird wohl kaum dabei bleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Verlängerung des am Montag in Kraft getretenen „Lockdowns“ nicht ausgeschlossen. Sie wolle über das Monatsende hinaus noch nicht spekulieren, sagte die Kanzlerin am Montag in der Bundespressekonferenz.

In zwei Wochen werde sie sich mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen beraten. „Wir werden jedenfalls politisch alles versuchen, damit das auf den November beschränkt bleibt.“

Zudem verteidigte Merkel die Maßnahmen. Das Land steuere auf eine „akute Notlage in den Krankenhäusern“ zu, warnte sie. Man rücke immer näher an die Belastungsgrenze der Kliniken.

„Das kann keine Regierung verantworten“, verdeutlichte sie. „Wir müssen wieder in eine Situation kommen, in der die Gesundheitsämter die Kontakte nachverfolgen können.“ Die Regierung habe die neuen Regelungen „schweren Herzens“ beschlossen.

„Das Virus bestraft Halbherzigkeit.“

.

Billionen Euro werden zur Bewältigung der Corona- und Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker: Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Corona-Diktatur: Bürger sollen sich auf „neue Normalität“ einrichten

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat längerfristige Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht ausgeschlossen.

Weil es sich gewissermaßen um eine „Naturkatastrophe“ handele, müsse man sich auf eine „neue Normalität“ einstellen, sagte der Finanzminister am Montag im Sender ntv.

„Das wird dieses und auch das nächste Jahr noch so sein“, ergänzte Scholz. „Solange die Zahlen nicht sinken, wird es immer Beschränkungen geben.“

Der SPD-Politiker verteidigte zudem die harten Einschränkungen, die seit dem heutigen Montag gelten. „Was wir hier machen, ist Gesundheitsvorsorge. Wir bestrafen niemanden für das, was er in der Vergangenheit gemacht hat“, verdeutlichte der Vizekanzler.

.

Opposition und WHO kritisieren „Lockdown“

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Deutschen auf „Monate der Einschränkungen und des Verzichts“ eingeschworen. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen.

„Niemand kann ausschließen, dass es nicht irgendwann in der Folge wieder dazu kommt“, sagte Spahn im ZDF-„heute journal“. Deutschland befinde sich angesichts der Corona-Pandemie in einer „Jahrhundert-Situation“.

Der Kampf gegen das Virus erfordere in diesem Monat eine „nationale Kraftanstrengung“. Dies sei ein November der Entschleunigung, um Kontakte zu reduzieren und einander vor einer Ansteckung zu schützen.

Er sei sich bewusst, dass dies hart sei. Der CDU-Politiker verteidigte die Schließung von Gastronomie sowie der Hotel- und Kulturbranche. Auch das beste Hygienekonzept reduziere das Risiko eben nicht auf null.

Gegen die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Regelungen hatte es scharfe Kritik unter anderem aus der Opposition und von der WHO gegeben.

.

.

Lockdown-Verlängerung in Österreich?

Spätestens nach vierzehn Tagen müsse es zu einer Wende kommen. „Wenn sie dann nicht eintritt, haben wir ein massives Problem. Dann müssen wir massiv nachschärfen, weil dann funktioniert etwas nicht“, sagt Kurz.

Dabei stellt er auch klar, dass er eine Verlängerung des Lockdowns im Dezember „jetzt nicht ausschließen“ kann.

Mit der Evaluierung der Maßnahmen des Lockdowns wird sich auf Ersuchen des Gesundheitsministers die Corona-Kommission, welche bereits für die Corona-Ampel verantwortlich zeigt, regelmäßig begleitend befassen.

Heißt aber auch zwischen den Zeilen: Sollten sich nach diesen „zehn bis 14 Tagen“ wider Erwarten Anschobers nicht die gewohnten Corona-Zahlen zeigen, ist es gut möglich, dass der „Lockdown light“ länger dauert als geplant.

Bereits vor wenigen Tagen bestätigte er, dass er die Ausgangsbeschränkungen mindestens zwei Mal noch verlängern lassen möchte, so dass auch diese bis Ende November Bestand haben. Dafür benötigt es die Bewilligung des Hauptausschusses des Nationalrats.

.

.

Die Corona-Diktatur wird kein Ende nehmen – egal wie sehr sich jeder Einzelne konsequent an die Einschränkungen hält.

Alles läuft nach Plan!

Zur Klarstellung: Dieser Beitrag will weder das Coronavirus verharmlosen, noch dazu auffordern, sich nicht an die Weisungen der Regierungen zu halten. Für eine sachliche Auseinandersetzung mit der Problematik sollen aber auch kritische Stimmen zu Wort kommen.

