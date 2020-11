Simone Solga: Corona-Impfung mit Nebenwirkung (Video)

Viele kennen Lisa Fitz, aber nur wenige Simone Solga – Mutig nennt auch sie die Dinge beim Namen.

Sie redet niemandem nach dem Mund und spricht aus, was viele nicht einmal zu denken wagen. Simone Solga nennt was sie stört, seien es Moralapostel, Mahner oder Schwarz-Weiß-Denker.

Denn unser Land ist verrückt geworden: Gesinnung ist wichtiger als Verantwortung, Emotionen sind wichtiger als Fakten, Moralisieren ist wichtiger als Kompetenz.

Simone Solga ist der festen Überzeugung: Wenn das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution.

Simone Solga behauptet – neben Lisa Fitz – als eine der wenigen Frauen souverän einen Spitzenplatz im deutschsprachigen Polit-Kabarett.

Ob als Ensemblemitglied der Leipziger Pfeffermühle, der Münchner Lach- und Schießgesellschaft oder als Solo-Kabarettistin, Simone Solga besticht mit immensem schauspielerischen Können und beeindruckt obendrein noch als umwerfende Sängerin.

In ihrer Rolle als „Kanzlersouffleuse“ analysiert Simone Solga in atemberaubenden Tempo die aktuellen, gesellschaftspolitischen Themen der Berliner Regierung und deckt schonungslos politische Interna auf.

Politisches Kabarett wie man es sich wünscht: erfindungsreich, frisch, kompromisslos und bissig – und immer mutig die Wahrheit aufdeckend.

Die ganze Politik, die Angela Merkel seit Jahren betreibt, ist ein Armutszeugnis – so Simone Solga. Sie nimmt scheinbar nicht mehr wahr, wie das Volk tickt.

Das zeigt, wie weit sich die Politik von der Realität der Menschen entfernt hat – nicht erst jetzt.

Wagen wir den Umsturz im Kopf, gönnen wir uns die Flucht in die innere Freiheit. Simone Solga spricht Klartext – und das brauchen wir gerade jetzt.

Corona ist derzeit das Hauptthema bei Simone Solga

Als nicht systemrelevant wurden die Kabarettisten wieder einmal durch den Lockdown mundtot gemacht und von Hilfeleistungen gibt es keine Spur. Kein Sack Reis sei bei ihr bislang abgeworfen worden, sagt Solga.

Deshalb hat sie sich als „Testpilotin“ für Corona-Impfstoffe zur Verfügung gestellt habe. Immer noch besser als die Wahl zwischen Prostitution oder Organverkauf.

„Versuche an Affen: nein; an Sachsen: ja“ – Virologe Christian Drosten spritzt sie persönlich.

Simone Solga: Corona-Impfung mit Nebenwirkung

