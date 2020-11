Tag der nationalen Einheit: Putin warnt vor Hass und schweren religiösen Konflikten in Europa (Video)

Am Tag der nationalen Einheit warnt Putin vor schweren religiösen Konflikten – ausgelöst durch Extremismus und Radikalisierung.

Mit Blick auf die jüngsten islamistischen Terroranschläge plädierte Putin dafür, sich auf der Ebene der Vereinten Nationen für ein internationales Verbot der Verletzung religiöser Gefühle einzusetzen.

Er werde das russische Außenministerium anweisen, eine entsprechende Initiative vorzubereiten.

Putin redet nicht um den heißen Brei herum und nach dieser Lektüre kann jeder für sich entscheiden, wie er zu Putins Thesen steht.

Nach Terroranschlag in Wien: Kurz dankt Putin für Unterstützung

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich in einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag für dessen Unterstützung nach dem jüngsten Terroranschlag in Wien bedankt, teilt der Pressedienst des Kremls mit.

„Sebastian Kurz bedankte sich für die Unterstützung und das Beileid gegenüber der österreichischen Bevölkerung im Zusammenhang mit dem brutalen Terroranschlag in Wien am 2. November“, hieß es in der Mitteilung.

Beide Seiten hatten ihre Entschlossenheit betont, den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen.



Traditionelle Rede am Tag der nationalen Einheit:

Putin warnt vor Hass und religiösen Konflikten

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am Tag der nationalen Einheit via Videoschaltung mit Vertretern verschiedener religiöser Konfessionen.

Er nutzte die Gelegenheit, die geistlichen Führer des Landes, angesichts der zunehmenden Spannungen und Ausschreitungen in europäischen Ländern, auf ihre Rolle aufmerksam zu machen den interreligiösen Frieden zu wahren.

Dieser sei ein wichtiger Grundpfeiler Russlands und deshalb sei es ihre Aufgabe, Frieden und Liebe zu predigen, um Hass und Extremismus entgegenzutreten.

Umso wichtiger sei dies heute, wo „die Welt tiefgreifende Veränderungen durchmacht“ und „traditionelle Werte vor ernsthaften Herausforderungen stehen“.

Währenddessen „verschärfen geopolitische, spekulative Spielchen diese Spaltung, aus dieser wiederum Extremisten ihren Nutzen ziehen“, so Putin.

Putin mahnte, dass es andernfalls ernsthafte Konflikte nach sich ziehen könnte:

„Die Lage in einer Reihe von Ländern ist, wie wir sehen konnten, schwierig; wir sehen, wozu die Aktionen einiger Provokateure geführt haben; derjenigen, die unter dem Deckmantel der Redefreiheit die Gefühle der Gläubigen verletzen, und derjenigen, die sie als Grund zur Rechtfertigung von Gewalt und Intoleranz benutzen.

Es gibt nur ein Ergebnis: Konflikte wachsen innerhalb der Gesellschaft schneeballeffektartig und können sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen.“

Putins Rede am Tag der nationalen Einheit

Quellen: RT und Sputnik – Die Alpenschau bedankt sich!

Folge der Alpenschau per Email

