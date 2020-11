Nach dem Terroranschlag in Wien kehrt die Angst vor dem Terror in Europa zurück.

Am Montagabend fielen an sechs Tatorten in der Wiener Innenstadt Schüsse. Mehrere Tote, zahlreiche leicht und schwer Verletzte.

Der Terrorangriff ereignete sich wenige Stunden vor Beginn des zweiten Lockdowns in Österreich. Ein Täter wurde erschossen – er war IS-Sympathisant.

Stefan Schubert zeichnet ein detailliertes Bild der aktuellen Sicherheitslage. Diese ist durch rund 600 Quellen, Statistiken und Studien für jedermann selbst nachprüfbar. Ein Teil der Hintergrundinformationen stammt direkt aus dem Bundesinnenministerium und dem Bundeskriminalamt – Sicherheitsrisiko Islam >>>.

Terroranschlag in Wien – Was wir wissen – und was nicht

Ein Beitrag von Josef Siffert – Die Alpenschau bedankt sich!

Am Montagabend, 2.11.2012, kam es gegen 20 Uhr in Wien zu einer blutigen Terrorattacke.

Schwer bewaffnete Täter – das Innenministerium geht von mehreren Attentätern aus – feuerten unmittelbar in der Nähe einer Synagoge in der Seitenstettengasse erste Schüsse ab.

In weiterer Folge wurden an sechs weiteren Tatorten in der Innenstadt Schüsse abgegeben. Zahlreiche Passanten wurden verletzt.

Innenminister Karl Nehammer sprach heute früh davon, dass der Anschlag ein Angriff auf die österreichischen, demokratischen Werte gewesen sei.

„Das lassen wir uns auf keinen Fall gefallen.“

Terroranschlag in Wien: Wie viel Opfer gibt es?

Insgesamt gelten bislang 17 Personen als verletzt – die meisten weisen vorwiegend Schuss-, aber auch Schnittverletzungen auf. Mindestens sieben Menschen sollen sich in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand befinden.

Zehn Personen haben mittlere bis leichtere Verletzungen. „Die Patienten stehen unter Schock“, so eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds

Unter den Verletzten ist auch ein Polizist – sein Gesundheitszustand ist kritisch, aber stabil. Der angeschossene Beamte ist laut Behörden 28 Jahre alt und in einer Polizeiinspektion in der Wiener Innenstadt stationiert.

Er ist einem Terroristen im Bereich der Seitenstettengasse Richtung Schwedenplatz begegnet. Der Beamte wird auf der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses behandelt.

Der Anschlag forderte bislang vier Tote: zwei Männer und zwei Frauen. Eine der Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren ist in der Klinik Ottakring – dem ehemaligen Wilhelminenspital – gestorben, bestätigte Innenminister Nehammer. Bei einer getöteten Frau handelt es sich laut ORF um eine Kellnerin.

Terroranschlag in Wien: Wer sind die Täter?

Die Behörden gehen derzeit von maximal vier Tätern aus, so der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös. Die Ermittlungen laufen „auf Hochtouren“, hieß es. Über 1.000 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Einer der Täter wurde laut Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag um 20:09 Uhr von einem Beamten WEGA erschossen. Der mit einem automatischen Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete bewaffnete Terrorist trug zufolge auch eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels.

Die Identität des Mannes konnte zwischenzeitlich festgestellt werden – weitere Details werden aber mit Rücksicht auf laufende Ermittlungen noch nicht genannt.

Somit gibt es vorerst keine Informationen zur Nationalität des getöteten Angreifers, ob dieser in Wien gemeldet oder angereist war oder ob er Familie hier hatte. Die Polizeivertreter sagten auch nichts darüber, ob er bisher in Richtung IS-Sympathie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

Bekannt ist, dass der Angreifer ein Sympathisant der Terrormiliz IS ist. Die Wohnung des Attentäters wurde mit Sprengstoff geöffnet und eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Im Umfeld des Täters wurden bereits weitere Hausdurchsuchungen durchgeführt, mehrere Personen sollen festgenommen worden sein, heißt es aus dem Innenministerium.

Terroranschlag in Wien: Wo sind die Tatorte?

Die ersten Schüsse fielen gegen 20:00 Uhr in unmittelbarer Nähe der Synagoge in der Seitenstettengasse. Zu weiteren Vorfällen kam es an weiteren fünf Orten in der Innenstadt, alle in räumlicher Nähe zum Ausgangspunkt.

Die weiteren Orte waren nach Angaben von Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben.

Terroranschlag in Wien: Wie laufen die Ermittlungen?

Innenminister Nehammer versprach „rasche Aufklärung“. In Wien stehen dafür derzeit etwa 1.000 Einsatzkräfte im Einsatz. Es werden die städtische Infrastruktur und öffentliche Räume gesichert.

Das Bundesheer stellt 75 Soldaten für den Objektschutz und Teilen des Jagdkommandos zur Terrorismusbekämpfung auch gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung. „Wir sind im ständigen Austausch mit dem Innenministerium und werden keinen Millimeter weichen.“

Die Polizei hat die Bevölkerung schon Montagabend um Mitwirkung bei der Aufklärung gebeten. Über 20.000 Videos und Fotos wurden der Polizei übermittelt. Gut ein Viertel der Videos wurde schon gesichtet und ausgewertet so Nehammer.

Die Polizei hat auch immer wieder dazu aufgerufen, Abstand davon zu halten ungesicherte Informationen und vor allem Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Terroranschlag in Wien: War der Anschlag antisemitisch motiviert?

Da sich in der Seitenstettengasse, in der die ersten Schüsse fielen, die Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) sowie der Stadttempel – also die Hauptsynagoge – befinden, stand die Vermutung im Raum, die Tat sei antisemitisch motiviert.

Das konnte bislang nicht bestätigt werden. Als gesichert gilt, dass der Täter auf zwei Menschen vor dem Gebäude geschossen habe. Zum Zeitpunkt des Anschlages haben sich keine Menschen mehr im Stadttempel bzw. in den Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien befunden.

Die IKG hat alle Synagogen in Österreich geschlossen. Betroffen seien in Wien zudem sämtliche Einrichtungen, wie koschere Restaurants, Supermärkte und Schulen, sagte Erich Nuler, Sprecher des Krisenstabs.

Terroranschlag in Wien: Wie sicher ist die Innenstadt?

Die Wiener Innenstadt ist rote Zone und somit abgeriegelt.

Die Warnungen der Polizei, die Innenstadt zu meiden, sind nach wie vor aufrecht, da noch nicht sicher ist, ob es sich nur um einen Täter gehandelt hat. „Wenn es möglich ist, bleiben Sie zuhause“, so Nehammer.

Die Schulpflicht in der Bundeshauptstadt wurde am Dienstag ausgesetzt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag Montagabend allerdings wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag wieder uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt.

Alle Stationen – auch jene in der Wiener City – werden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher.

Die Angst vor dem Terror in Europa ist zurück und rückt selbst das ewige „Corona-Thema“ und den heute beginnenden Lockdown in den Hintergrund.

Erst Frankreich und jetzt Österreich…

Wo wird der nächste Terroranschlag ein Land in Angst und Schrecken versetzen?

