Deutschland und Österreich werden zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einem sogenannten Wellenbrecher-Lockdown komplett stillgelegt.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch maximal zwei Haushalte treffen. Die meisten Veranstaltungen werden verboten, private Übernachtungen in Hotels weitgehend untersagt, Restaurants, Gaststätten, Theater, Kinos und Fitnessstudios dicht gemacht.

Österreich legt noch eine Schippe drauf und nimmt durch eine Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr alle Österreicher in Generalhaft.

Wo bleibt der Aufschrei?!

In der EU und in Deutschland werden Billionen Euro zur Bewältigung der Corona- und Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker: Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Der Wellenbrecher-Lockdown über Deutschland und Österreich

Das Corona-Regime von Deutschland und Österreich hat wieder völlig undemokratisch an den Parlamenten vorbei die neuen Einschränkungen beschlossen.

Die gewählten Abgeordneten haben nichts dazu zu sagen und nicht darüber zu entscheiden. So läuft die Hygiene-Diktatur ab und keiner wehrt sich dagegen.

Die Merkel-Regierung beruft sich dabei auf die sogenannten Experten Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach und Prof. Dr. Christian Drosten, die mit wachsenden Infektionszahlen ständig mahnen und warnen und damit Panik verbreiten.

Nur, WER HAT DENN DIE GEWÄHLT, dass sie über den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands, egal was es kostet, bestimmen dürfen? NIEMAND!

Karl Lauterbach und der IQ-Verlust: Macht Corona dumm?

Karl Lauterbach, fleischgewordenes Martinshorn der Ära Corona, hat Alarm geschlagen – und zwar sehr erfolgreich.

Unter der Überschrift „Wie es zu Merkels Corona-,Notbremse‘ kam“ beschreibt der Berliner „Tagesspiegel“ den Anteil des SPD-Mannes am geschmeidigen Gelingen des Beschlusses zum jetzigen Lockdown:

„Der SPD-Gesundheitsexperte und der Charité-Virologe Christian Drosten waren in die Beratungen eingebunden. Lauterbach ist für Merkel wichtig, um die SPD-Seite auf einen harten Kurs einzuschwören. Am Tag der Entscheidung referierte er frühmorgens am Telefon erstmal eine neue Studie des Imperial College zum IQ-Verlust durch eine Covid-19-Erkrankung.“

„Man fragt sich, wann Lauterbach immer noch Zeit hat, Studien zu lesen. Das Virus erreiche über Riechnerven und Blutgefäße das Gehirn, erläutert er. Bei einem schweren Verlauf verliere man im Schnitt 8,5 IQ-Punkte. ,Das Gehirn altert um 10 Jahre.‘ Am Ende dieses Tages, an den man sich noch lange erinnern wird, wie Söder sagt, ist sogar Karl Lauterbach zufrieden.“

Die Kanzlerin, die Null Ahnung aber davon viel hat, besonders nichts was Marktwirtschaft und Ökonomie betrifft, hat also die Professoren Lauterbach und Drosten zu Rate gezogen. Die beiden schilderten ihr das Konzept eines „Wellenbrecher-Lockdowns“.

Die Idee: Das öffentliche Leben so weit es irgendwie geht zurückfahren, dadurch die Kontakte zwischen den Menschen drastisch reduzieren, um so das Virus ausmerzen.

Ein Virus lässt sich aber nicht komplett töten, egal was man an Quarantänemassnahmen befiehlt. Man muss mit Covid leben so wie mit allen anderen Viren und Bakterien. Deshalb wird auch dieser 2. Lockdown scheitern und es endlos mit einem 3. und 4. über Jahre so idiotisch weitergehen, wenn NULL Infektionen der Massstab bleibt.

Was soll denn dann von Deutschland und Österreich noch übrig sein? NICHTS!

Mit Corona wird die Welt dauerhaft verändert werden. Wir haben acht hochkarätige Vordenker und Experten nach ihrer Einschätzung gefragt. Welche Gefahren birgt die aktuelle Krise, auf was Sie sich jetzt gefasst machen müssen und wie die Welt nach Corona aussehen wird – hier mehr.

Die Totalvernichtung nur um einen Virus auszurotten?

Merkel und Kurz haben die für den neuen Wellenbrecher-Lockdown genannten Massnahme natürlich wieder als alternativlos dargestellt. Dabei ist die Alternative einfach, man schützt die Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen, lässt aber alle anderen ihr normales Leben führen.

Das wäre angemessen, demokratisch und würde die Grundrechte nicht verletzen, so wie es seit März passiert.

Das völlig unverhältnismässige und überrissene Vorgehen der Regierungen von Anfang an ist so, wie wenn man den gesamten Strassenverkehr verbieten würde, weil es tagtäglich zu Verkehrsunfällen und damit zu Verkehrstoten kommt. Kein vernünftiger Mensch würde so etwas drastisches verlangen, aber beim Corona-Virus schon.

„Sperren wir 99,9 % der Bevölkerung ein weil 0,01 % am Virus sterben könnten“ ist doch IRRSINN!

Schon der erste Corona-Lockdown hat die Unternehmen Deutschlands und Österreichs schwer getroffen, entweder mit erheblichen Geschäftsrückgang oder gleich Pleiten und Arbeitsplatzverlusten. Die neuen Massnahmen des reissen weitere Firmen in den Abgrund.

Ist es das wert? Ist diese „Gesundheitspolitik“ durch mittelalterliche Abschottung es wert, hunderttausende Betriebe zu zerstören und Millionen in die Armut zu treiben?

Laut Creditreform stehen 800’000 Betriebe in Deutschland vor der Pleite. Das sind 25 Prozent aller Unternehmen! Was ist nur los? Alle schlafen dabei oder schauen teilnahmslos zu.

Auch in Österreich wurde der Rechtsstaat kurzerhand abgeschafft und das Notrecht eingeführt worden. Die Bewohner sitzen eingeschränkt und eingesperrt wie in einem Gefängnis, nachdem Kanzler Kurz ein Besuchsverbot verhängt hat.

Die Politiker – aber auch die deutsche und österreichische Bevölkerung – haben in den vergangenen acht Monaten nichts, aber auch GAR NICHTS dazu gelernt. Lockdowns funktionieren nicht, sie zerstören nur.

Doch kein grossflächiger Protest und schon gar kein Aufstand oder Aufschrei gegen die erneute Enthebelung der Grundrechte sind weit und breit zu sehen. Völlig apathisch lässt die Masse alles mit sich geschehen und gehorcht bis in den Untergang.

Deshalb, willkommen im Lockdown 2.0, fast identisch mit dem ersten: massive Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre, aus für den Amateursport, Zwangsschliessungen von Kneipen und Restaurants, das kulturelle Leben wird auf Null gefahren und hunderttausende Existenzen dabei vernichtet.

Wenn man sich gegen diesen Wellenbrecher-Lockdown nicht wehrt, bekommt man das, was man verdient!

Quelle: Alles Schall und Rauch und Achgut

