Hände falten und Mund halten – Der 2. Lockdown ist da! (Video)

Merkel und auch Kurz warnen mit erhobenem Zeigefinger, dass ein 2. Lockdown unvermeidlich ist.

Gerald Grosz bringt es einmal mehr in seiner ironischen Art knallhart auf den Punkt, dass wir durch das Angst und Panik schüren der Regierenden in Zaum gehalten werden sollen.

Ganz nach dem Motto: Hände falten und Mund halten!

.

Mit der weltweiten Coronavirus-Pandemie dreht sich mehr denn je das „Karussell des Wahnsinns“! Gerald Grosz analysiert die derzeit besonders brisanten Themen vom politischen Umgang mit dem Coronavirus über die globalisierte Wirtschaft bis hin zur Skandalherrschaft der Massenmedien in gewohnt scharfem Ton – hier weiterlesen >>>.

Gerald Grosz: Der 2. Lockdown ist da!

Die Welt zieht sich selbst das zweite Mal den Stecker heraus und begeht kollektiven Selbstmord.

Die Inszenierung ist glasklar, alles ist wieder auf Schiene, Schritt für Schritt wird das Regime aus Angst und Panik hochgefahren. „Corona ist Ebola, wir werden alle dahingerafft“, lautet seit 8 Monaten der Inhalt der Legende vom bösen Wolf aus dem Wald von Wuhan.

Und es geht runter wie Öl. Merkel und Kurz orientieren sich an einer alten Vetriebsmethode: Es steht jeden Tag ein Trottel auf, man muss ihn nur finden.

Die Infiziertenzahlen steigen ins Unermessliche, geflissentlich wird verschwiegen, dass mittlerweile alles getestet wird, was nicht bei 3 auf dem Baum ist.

Wissentlich wird regelrecht von einer Tatgemeinschaft aus Politik und Medien vertuscht, dass nachweislich 85 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome aufweisen.

Egal, die Mär von der todbringenden Pest wird aufrechterhalten.

Nur 0,2 Prozent der Infizierten, größtenteils schwer vorerkrankt, sterben. Egal, der Teufel wird weiter an die Wand gemalt, muss herhalten für all die Giftzähne, die sich gegen uns richten.

.

Sperrstunden werden verordnet, die ersten Lockdowns werden in Europa wieder vollzogen. Ausgangssperren werden vorbereitet, Bürgerrechte eingeschränkt, die Wirtschaft vernichtet.

Das weltumspannende Emblem der Angst ist ein besserer Drecksfetzen, ein ums Maul geschnürtes Fliegengitter, ein Rotzbremsen-Wetex, produziert von den Kriegsgewinnlern.

Dessen Wirkung geht gegen null. Egal, es wird getragen von einer Masse von Lemmingen als untertäniges Zeichen der Angst vor dem nahenden Corona-Tod.

Reisewarnungen und Grenzsperren verordnen sich all jene Länder, die mit ihrem Latein am Ende sind, sich im Grad des selbstangerichteten Chaos nur mehr in Nuancen unterscheiden.

Vor dem Ende des Gesundheitssystem wird gewarnt, ausgerechnet von jenen Politikern, die im zu Tode Sparen des Gesundheitswesens einen orgiastischen Wettbewerb sahen.

Spitäler geschlossen, Kreisverkehre eröffnet – so die Devise der politischen Zeltfesteröffner, die nun die Weltkriegsrhetorik gegen das Virus bemühen.

Aber die Stärke der Autokratie bemisst sich eben an der Dummheit eines Volkes und aus seiner Willfährigkeit.

Hände falten und Mund halten – Der 2. Lockdown ist da!

Quelle: Gerald Grosz – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Damit wir besser verstehen, was in dieser Krise mit uns geschieht, hat der Kopp Verlag acht hochkarätige Vordenker und Experten gebeten, die brennendsten Fragen zu beantworten und eine Prognose abzugeben, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Sie prognostizieren den weiteren Verlauf der Krise, geben Orientierung und helfen Ihnen, sich besser auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Online-Ticket >>>

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Dieses Buch gehört ohne Zweifel zum Besten was Sie zu diesem Thema lesen können. Der Autor schildert die Kämpfe an der Ostfront so realistisch, dass der Leser das Gefühl hat, unmittelbar dabei zu sein. Die beschriebenen Kampf-Szenen, aber auch Szenen der Menschlichkeit, unter Kameraden, wie auch unter Feinden, lassen eine Gänsehaut entstehen. Sie zeigen, wie der Krieg wirklich war und gipfeln in einem einzigen Punkt: »Nie wieder Krieg!« – hier weiter.

Hier lesen Sie den bewegenden Erlebnisbericht eines Soldaten der Waffen-SS-Division Totenkopf. Mit großer sprachlicher Kraft und absoluter Ehrlichkeit zeigt der Autor, wie es wirklich war. Ein Buch, das unter die Haut geht und an dem gängigen Geschichtsbild der Waffen-SS rüttelt. Selten wurde Geschichte so lebendig und mitreißend dargestellt – hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Die Handyhülle schützt vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.



Dieses Paket bietet Lebensmittel für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet und mindestens 5 Jahre haltbar. Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken! Legen Sie sich rechtzeitig einen Notvorrat zu – hier weiter.

Wer dieses Werk gelesen hat, wird kein Loblied auf die “Menschenrechte” mehr anzustimmen vermögen und die selbst von gläubigen Christen so unreflektiert benutzte freimaurerische Vokabel “Menschenrechtsverletzung” konsequent aus seinem Wortschatz verbannen! hier weiter.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Befreien wir uns aus dem Gestrüpp der Manipulationen – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst >>>.

von Dr. Sucharit Bhakdi und Karina Reiss

Während sich eine rasch wachsende Fachliteratur mit den juristischen Einzel- und Grundsatzfragen rund um COVID-19 befasst, laden die vorliegenden Essays eine breitere Leserschaft zur weiteren Erkundung und eigenen Auseinandersetzung mit interessanten Fragen an der Schnittstelle von Pandemie, Risiko und Recht im digitalen Zeitalter ein – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zu einer Neuen-Welt-Ordnung, sprich Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns herein wächst und es als normal empfindet… hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...