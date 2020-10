WHO warnt die Regierungen: Hört mit diesen Lockdowns auf!

Der Schaden, der durch die Lockdowns angerichtet wurde, ist immens und steht in überhaupt keinem Verhältnis zur tatsächlichen Gefahr.

Dr. David Nabarro ist einer der sechs Sondergesandten der WHO, die mit der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie beauftragt sind.

Nach acht Monaten der Hygiene-Diktatur kann man diesen Aufruf nicht als „Spinnerei von Covidioten“ und „verantwortungslose Volksgefährdung“ abtun.

WHO warnt: Hört mit diesen Lockdowns auf!

In einer verblüffenden Wende hat der Sondergesandte der Weltgesundheitsorganisation für COVID-19 die führenden Politiker der Welt aufgefordert, die Lockdowns als primäre Kontrollmethode gegen die Verbreitung des Coronavirus zu beenden.

„Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle dieses Virus“, sagte Dr. David Nabarro der wöchentlich britischen Zeitschrift „The Spectator“ in einem Interview, das am 8. Oktober ausgestrahlt wurde.

„Wir glauben, dass ein Lockdown nur dann gerechtfertigt ist, wenn Sie sich Zeit verschaffen wollen, um Ihre Ressourcen umzustrukturieren, neu zu gruppieren, wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Ihr erschöpftes Gesundheitspersonal zu schützen, aber im Grossen und Ganzen würden wir das lieber nicht tun.„

Nabarro wies auf die Kollateralschäden hin, die durch die Lockdowns weltweit entstehen, insbesondere bei ärmeren Bevölkerungsschichten.

Mal schauen wie lange der Tweet mit dem Video des Interview stehen bleibt, denn solche Aussagen gegen die bisherigen Massnahmen der Hygiene-Diktatur werden sofort gelöscht:

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'.

„Schauen Sie sich nur an, was mit der Tourismusindustrie geschehen ist, zum Beispiel in der Karibik oder im Pazifik, weil die Menschen keinen Urlaub machen. Schauen Sie sich an, was mit Kleinbauern auf der ganzen Welt passiert ist, weil ihre Märkte eingebrochen sind.

Schauen Sie sich an, was mit der Armut geschieht. Es scheint, dass wir bis zum nächsten Jahr eine Verdoppelung der weltweiten Armut haben könnten.

Es scheint, dass wir zumindest eine Verdoppelung der Unterernährung von Kindern haben könnten, weil die Kinder keine Mahlzeiten in der Schule bekommen und ihre Eltern in armen Familien nicht in der Lage sind, sich das zu leisten“, sagte Nabarro.

„Dies ist eigentlich eine schreckliche, schreckliche globale Katastrophe“, fügte er hinzu.

„Und so appellieren wir wirklich an alle führenden Politiker der Welt:

Hören Sie auf, die Lockdowns als Ihre primäre Kontrollmethode zu benutzen, entwickeln Sie bessere Systeme dafür, arbeiten Sie zusammen und lernen Sie voneinander.

Aber denken Sie daran – Lockdowns haben nur eine Konsequenz, die Sie niemals herabsetzen dürfen, und das ist, arme Menschen um ein Vielfaches ärmer zu machen.“

Man kann es kaum glauben, was der Vertreter der WHO hier den Staatschefs sagt. Auf einmal kapieren die Gesundheitswächter, wie zerstörerisch eine generelle Quarantäne und das Einsperren der ganzen Bevölkerung sich auf die Menschen und die Wirtschaft auswirkt, besonders auf die Armen.

Mit wenigen Ausnahmen kopierten die meisten führenden Politiker der Welt die brutalen Methoden des chinesischen kommunistischen Regimes, als sie auf den Ausbruch des Virus reagierten und beispiellose Notmassnahmen verhängten.

Schweden und Weissrussland hingegen waren dabei eine Ausnahme, denn dort wurde nicht alles stillgelegt und trotzdem gab es keine erhöhten Krankheits- und Todesfälle.

In den Vereinigten Staaten delegierte Trump die Entscheidungen über die Sperrmassnahmen an die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten, drängte jedoch auf die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die Aufhebung der Lockdowns.

Seine politischen Gegner und fast alle Medien kritisieren ihn deshalb scharf, er würde Menschen damit gefährden. Auch wegen seiner lockeren Handhabung des Maskentragens wird er mit Dreck beworfen.

Sollte Joe Biden die Präsidentschaftswahl am 3. November gewinnen, dann hat Trumps Rivale angekündigt, das ganze Land unter einem verschärften Lockdown zu stellen und eine generelle Maskenpflicht in allen Situationen zu befehlen.

Alle Massnahmen die mit dem „Schutz vor Infektionen“ diktiert wurden müssen sofort aufgehoben werden, damit die Gesellschaft und Wirtschaft wieder normal funktionieren kann. Nur die kleine Personengruppe die wirklich gefährdet ist, alte und schwache Menschen, benötigen einen besonderen Schutz.

Aber was hört man aktuell aus den westlichen Ländern und von der Merkel-Regierung?

Die repressive Schraube soll wieder festgedreht werden, ein zweiter Lockdown soll erfolgen und jeder muss – egal ob drinnen oder draussen – eine Maske tragen. Begründet wird dies mit den steigenden Infektionszahlen.

Die Kanzlerin und die Bürgermeister der grössten deutschen Städte haben bereits weitere neue Massnahmen vereinbart. Dazu zählen Sperrstunden ebenso wie der Einsatz der Bundeswehr im Inland, also Kriegsrecht.

Genannt werden Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen und privaten Feiern.

Seit gestern hat auch Österreich neue einschneidende Beschränkungen verkündet, die einen zweiten Lockdown bereits erahnen lassen.

So wird mit Gewalt alles an die Wand gefahren und wir jeglicher Freude und Freiheit beraubt!

Quelle: Alles Schall und Rauch – Die Alpenschau bedankt sich!

Zur Klarstellung: Dieser Beitrag will weder das Coronavirus verharmlosen, noch dazu auffordern, sich nicht an die Weisungen der Regierungen zu halten. Für eine sachliche Auseinandersetzung mit der Problematik sollen aber auch kritische Stimmen zu Wort kommen.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...