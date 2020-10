Alle Ankündigungen zum Great Reset klingen vielversprechend und verheißen eine strahlende Zukunft.

Erlaubt sei allerdings die Frage, was man von einem Great Reset erwarten kann, der von denselben globalen Regierungs- und Wirtschaftsführern umgesetzt werden wird, die den gegenwärtigen Crash absichtlich herbeiführten.

Längst ist bekannt, dass ihre mächtigen Werkzeuge die biologische Kriegsführung sind, unsichtbare Feinde, wie Viren – und Impfstoffe gegen eben jene Viren, die sie der Welt aufzwingen wollen.

Wird dieser große Neustart ein Segen oder ein Fluch für die Menschheit?

Covid-19: Der große Neustart – The Great Reset

Langsam tritt immer deutlicher zutage was die Bevölkerung seit Beginn der „Corona-Pandemie“ erdulden musste. Selbst bei den Befürwortern der Corona-Maßnahmen dringt allmählich ins Bewusstsein, dass es die Eliten nicht allzu gut mit uns meinen.

Unsere Welt scheint immer mehr zu verkommen. Große Regenwälder werden abgeholzt, die Natur wird zerstört, immer mehr Menschen geraten in eine große Armut, gefährliche Krankheiten raffen die Menschheit dahin.

Kurz und knapp, etwas stimmt nicht und das muss so rasch wie möglich geändert werden. Jedenfalls wenn es nach dem Weltwirtschaftsforum geht.

1971 von Klaus Schwab gegründet, trifft sich der Club der reichsten Menschen (ab einer Milliarde aufwärts) und der größten die Natur zerstörenden Konzerne einmal jährlich in Davos, im Kanton Graubünden (Schweiz).

Nach außen stellt man sich als die Philanthropen schlechthin dar, genau das Gegenteil ist jedoch der Fall. Keine Armut, Überbevölkerung und keine Krankheiten mehr, auch Naturzerstörung werde es nicht mehr geben.

Die Superreichen malen eine Welt in den schönsten Farben, fair, jeder einzelne Mensch zählt. Absurd? Allerdings! In höchstem Maße zynisch, doch ignorieren sollte man es auf keinen Fall.

Seit Jahren pilgern fast alle wichtigen Regierungschefs der Welt zum jährlichen Treffen (dieses fand im Januar 2020 statt), um den Konzernen und Milliardären ihre Aufwartung zu machen. Alles für das große Ziel, die Welt soll in einen besseren Zustand versetzt werden.

Nur was ist ein besserer Zustand? Im Empfinden der Menschen werden dabei sicherlich die Prioritäten unterschiedlich gesetzt. An großartigen Ideen, sowie finanziellen Mitteln fehlt es der Organisation – logischerweise – nicht.

Gefährlich daran ist jedoch, dass es sich hierbei nicht um kleine Gefälligkeiten handelt die man den Menschen tun möchte, sondern gleich der gesamte Globus bedarf einer Grunderneuerung!

Die Eliten bieten die Schöne Neue Welt als das “Neue Paradies” nach dem Great Reset an.

Die Mächte, die hinter dem Großen Neustart stehen, arbeiten dabei geschickt mit zwei unsichtbaren Waffen,

– ein wahrscheinlich menschengemachtes Virus, jetzt covid-19 genannt, das niemand sieht, aber die Propaganda der Unternehmen lässt uns glauben, dass es tödlich und beängstigend ist – Angst ist die dazugehörige Waffe, und

– 5G (und später 6G, bereits in Vorbereitung), ein starkes, noch nie zuvor erlebtes Magnetfeld, über das weder im WEF-Buch noch in den offiziellen Medien gesprochen wird, sondern das über die ganze Welt ausgerollt wird, jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche bedeckt und von Hunderttausenden tieffliegender Satelliten bestrahlt wird.

Ein Zukunft ohne die 5G-Waffe!

The Great Reset: “Einzigartiger Zwillingsgipfel“ im Januar 2021.

Nun arbeitet man seit knapp 50 Jahren unentwegt daran die Welt besser zu machen, langsam werden die Herrschaften unruhig, ein Fortschritt, ja die Erreichung der hochgesteckten Ziele muss nun endlich zum Abschluss gebracht werden.

Aber wie macht man das weltweit? Da kommt eine hausgemachte Pandemie doch gerade recht. Ängste schüren, und danach als großer Retter auftreten, das ist das Geheimrezept.

Die Welterneuerer sind unter sich.

Klaus Schwab macht klar, dass es unabdingbar sei, auf die Zeit nach „Corona“ vorbereitet zu sein. Man muss sich Gedanken machen.

Am 3. Juni 2020 wurden bereits Nägel mit Köpfen gemacht, und ein „eizigartiger Zwillingsgipfel“ für den Januar 2021 angekündigt. Noch bevor sich die Teilnehmer bei dem Zwillingsgipfel an die Arbeit machen, sollten Fachleute herausfinden was auf die Menschheit zukommt.

Die Umsetzung der dortigen Agenda dürfte nichts Gutes bedeuten, nur wir selbst können das Schlimmste verhindern.

Wir dürfen das gegenwärtige Verbrechen gegen die Menschheit, das anlässlich des „globalen Corona-Fehlalarms“ von den Globalisten, Foundations, Big Pharma und der WHO weltweit losgetreten wurde, nicht länger hinnehmen.

Wenn wir uns das heuchlerische Heilsversprechen des WEF und vom Internationalen Währungsfond anhören, dann kann man nicht an eine De-Globalisierung glauben.

Gnadenlos schallt uns jedoch bei jeder Gelegenheit ein “nie kann die Welt wieder zur Normalität zurückkehren” entgegen. Sie tun so, als wollten sie uns glauben machen, dass Covid-19 uns diese einmalige Gelegenheit zu einem Neuanfang gegeben hat – mit einem Great Reset.

Das ist eine Verdrehung der Wahrheit, denn die Realität ist genau das Gegenteil – sie – die teuflische Elite, der dunkle, tiefe Staat – haben Covid-19 geschaffen, um uns einzusperren, in sozialer Trennung, in Quarantäne.

Damit sie ungestört die Errungenschaften der Menschheit vor aller Augen zerstören können, unter dem Vorwand, uns vor dem unsichtbaren Covid-Virus zu schützen.

Der Nationalstaat wird dabei auf der Strecke bleiben.

In Wirklichkeit bereitet sich die herrschende Elite auf den globalen Great Reset vor und wird das Treffen im Januar 2020 dafür nutzen, um die weltweite Kontrolle der Bürger voranzutreiben.

Die Menschheit kann sich bei einer so großen Gefahr nur gemeinsam wehren, und hoffen, dass unser aller Leben auch in Zukunft friedlich und selbst bestimmt verlaufen wird.

The Great Reset – der perfide Plan der Eliten muss durchkreuzt werden!

Quellen: Peter Koenig, European News und Clairity – Die Alpenschau bedankt sich!

