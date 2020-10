Ernst Wolff: Das „Bedingungslose Grundeinkommen“ ist eine gefährliche Falle

Das bedingungslose Grundeinkommen, das von vielen befürwortet wird, ist weder sinnvoll noch wünschenswert.

Täglich kann man hören und lesen, dass nach der Corona-Krise nichts mehr wie vorher sein wird. Der Beweis sei erbracht, der Markt habe versagt, ohne massive Staatsintervention gehe gar nichts, mit noch mehr Staat gehe alles.

Im Zuge der Corona-Krise werden so viele Jobs wegfallen, dass keine andere Möglichkeit gesehen wird, als das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen.

.

Das bedingungslose Grundeinkommen soll Probleme des Sozialstaats lösen. Zugleich gilt es als beste Antwort auf den vielfach befürchteten Arbeitsplatzverlust. Doch so verführerisch das zunächst erscheinen mag, so weist das BGE doch bei genauerem Hinsehen konzeptionelle Mängel und Schwächen auf – hier weiterlesen.

Was ist eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen?



Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Einkommen für alle Menschen, das Existenz sichernd ist und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, auf das ein individuellen Rechtsanspruch besteht, das ohne Bedürftigkeitsprüfung und.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Einkommen,

das Existenz sichernd ist und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht,

auf das ein individuellen Rechtsanspruch besteht,

das ohne Bedürftigkeitsprüfung und

ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen

garantiert wird.

Das Grundeinkommen soll dazu beitragen, Armut und soziale Notlagen zu beseitigen, den individuellen Freiheitsspielraum zu vergrößern sowie die Entwicklungschancen jedes Einzelnen und die soziale und kulturelle Situation im Gemeinwesen nachhaltig zu verbessern.

.

Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren, das monetäre System kollabiert, die Eliten versagen. Bestseller-Autor Markus Krall macht in einem aufrüttelnden Buch mit einem 100-Tage-Programm Vorschläge, um die unmittelbaren Gefahren abzuwenden und den Weg der Gesundung zu beschreiten – Wie wir aus der Krise kommen können >>>.

Das bedingungslose Grundeinkommen als Lösung?

Man könnte das bedingungslose Grundeinkommen als utopisch oder nicht durchsetzbar beiseite wischen. Aber so einfach ist das nicht. Denn es scheint auf eine immer größer werdende Zahl von Menschen eine immer stärkere Faszination auszuüben.

Gerade durch die Corona-Krise ist bei vielen Menschen das Geld knapp geworden. Dies sei der richtige Zeitpunkt für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens.

Schnell, unbürokratisch, zeitlich begrenzt. Das würde den sozialen Absturz Tausender verhindern und gleichzeitig die Kaufkraft im Land erhalten. Und verhindere ein Abrutschen in eine Schuldenfalle für Tausende.

Laut Ernst Wolff ist jedoch das bedingungslose Grundeinkommen eine gefährliche Falle, aus der wieder herauszukommen fast unmöglich sein wird.

.

.

Ernst Wolff: Das „Bedingungslose Grundeinkommen“ ist eine gefährliche Falle

Die Welt hat mit dem Absturz der Finanzmärkte im März/ April 2020 einen historischen Wendepunkt erreicht.

Nach dem Einbruch des Ölpreises infolge der einsetzenden Rezession konnte das globale Finanzsystem nur noch durch die Schaffung der bisher größten Geldmengen und die Senkung der Leitzinsen auf Null oder fast Null gerettet werden.

Das heißt: Beim nächsten Crash müssten noch größere Summen eingesetzt und die Zinsen zur Wiederankurbelung des Systems in den Negativbereich gesenkt werden.

Da wir es an den Aktien-, Anleihe- und Immobilienmärkten aber bereits mit den größten Blasen aller Zeiten zu tun haben, würden diese mit Sicherheit platzen und das System endgültig zusammenbrechen lassen.

Zinssenkungen in den Minusbereich wiederum wären das sichere Ende der Kreditwirtschaft und damit des klassischen Kerngeschäftes der Banken.

Beide Möglichkeiten kommen deshalb nicht mehr infrage. Doch das ist noch nicht das ganze Dilemma, vor dem die Verantwortlichen zurzeit stehen.

Hinzu kommen nämlich noch die Folgen des Lockdowns, also Entlassungen, Firmenpleiten und ein exponentielles Wachstum der bereits untragbaren Schuldenlast, sowie die rasant fortschreitende Digitalisierung, die in immer kürzerer Zeit immer mehr Jobs vernichtet.

Der deshalb bevorstehende historische Einbruch am Arbeitsmarkt wird zu einem nie dagewesenen Nachfrage-Einbruch führen und die Regierungen zwingen, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die ihren Job verlieren, trotzdem weiter konsumieren.

Weil die öffentlichen Kassen leer sind, kann das aber nicht mehr auf herkömmliche Weise, also durch Zahlung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe aus dem Staatshaushalt geschehen, sondern nur noch durch die Schöpfung neuen Geldes durch die Zentralbanken.

Genau da setzt das zurzeit wichtigste Projekt der Finanzwirtschaft an, das, von der Öffentlichkeit kaum beachtet, rasant vorangetrieben wird: Die Schaffung digitalen Zentralbankgeldes.

Der Plan sieht folgendermaßen aus:

Das klassische Bankensystem, das unter den sich entfaltenden Bedingungen nicht mehr funktionieren kann, soll radikal umgebaut werden. Das Einlagengeschäft und die Kreditvergabe durch die Geschäftsbanken sollen vollständig abgeschafft werden, statt der bisher üblichen Giro-, Kapital- oder Sparkonten erhält jeder Bürger nur noch ein Konto bei der Zentralbank.

Auf dieses werden Löhne und Gehälter gezahlt, von ihm werden Steuern automatisch abgezogen und Strafzahlungen bei Rechtsverstößen einbehalten. Die Kontoinhaber werden ihre Zahlungen nur noch über dieses Konto vornehmen können.

Sämtliche Transaktionen werden damit transparent und nachvollziehbar, es handelt sich um die umfassendste Kontrolle der Bürger durch den Staat, die es je gegeben hat.

.

Millionen von Menschen werden in den nächsten Monaten und Jahren ihre gesamten Ersparnisse verlieren. Wir stehen unmittelbar vor dem größten Wirtschafts- und Finanz-Crash, den die Welt je gesehen hat.

Bereiten wir uns jetzt richtig auf Crash, Währungsreform und Lastenausgleich vor! – hier weiter.

Natürlich würde ein solches Vorhaben bei der Mehrheit der Bevölkerung auf erheblichen Widerstand stoßen. Um diesen zu überwinden, hat die Politik den Zentralbanken allerdings schon eine Steilvorlage geliefert:

Die Folgen des Lockdowns wie auch sämtliche angeblich zur Eindämmung der Pandemie getroffenen Maßnahmen ermöglichen es nämlich, die Lawine an Firmenzusammenbrüchen und Massenentlassungen zur pandemiebedingten „Corona-Krise“ zu erklären, an der nicht etwa die Politik, sondern eine Krankheit schuld ist.

Damit eröffnet sich die historische Chance, die digitale Zentralbankwährung durch die Hintertür einzuführen:

Die Politik könnte vorgeben, das durch Massenarbeitslosigkeit und Verarmung herbeigeführte Leid der Bevölkerung mit Hilfe der Zentralbanken durch das bedingungslose Grundeinkommen in Form von Zentralbankgeld lindern zu wollen – und die Konteneinrichtung so wie einen Akt humanitärer Hilfe aussehen lassen.

Ob das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich so kommen wird, lässt sich momentan nicht sagen. Fest steht nur, dass das gegenwärtige Geldsystem am Ende ist und es außer dem digitalen Zentralbankgeld keine realistische Möglichkeit gibt, es künstlich am Leben zu erhalten.

Eine dauerhafte Lösung wäre allerdings auch das digitale Zentralbankgeld nicht, denn sobald es in der Realwirtschaft ankäme, würde es die Preise nach oben drücken und auf direktem Weg in eine schnell anziehende Inflation führen.

Es dient im Grunde also auch nur dazu, die Probleme weiter hinauszuzögern, ohne sie zu lösen.

Das bedingungslosen Grundeinkommen ist, auch wenn es von vielen wohlmeinenden Menschen gefordert wird, ganz sicher kein sozialer Fortschritt, sondern im Grunde eine gefährliche Falle, aus der wieder herauszukommen fast unmöglich sein wird.

Wenn die Mehrheit hineintappt, dann wird ihr nämlich nach den drastischen Demokratie-Einschränkungen der vergangenen Monate auch noch der wichtigste Freiraum genommen:

Die persönliche Hoheit über die eigenen Finanzen.

Ein Kommentar von Ernst Wolff, gefunden bei KenFM – Die Alpenschau bedankt sich!

