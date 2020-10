Es hat wenig Sinn die Schuld und die Verantwortung im Außen zu suchen. Der Schlüssel zur Veränderung liegt in uns selbst.

Die Energien drängen. Sie machen zur Zeit wieder sehr eng. Das drückt sich auf der menschlichen Ebene aus, durch neue Regeln und Verordnungen.

Implantierte Maskenpflicht, drohende Impfpflichten. Die Emotionen kochen hoch. Das Geniale an diesem Prozess ist, dass nichts und niemand auf der Erde davon unberührt zu bleiben scheint.

Erlaube dir, endlich wieder frei zu sein! Wie du dein Leben, deine Beziehungen, deine Gesundheit und letztlich dein gesamtes Sein tief greifend befreien und somit verändern kannst, >>> erfährst du hier >>>.

Du bist der Schlüssel zur Veränderung

Welche Gefühle, Muster und alten Strukturen wollen in Dir erkannt und gesehen werden?

Die – über viele, viele Leben – aufgebauten menschlichen Konstrukte dürfen sich lösen. Die göttliche Strahlung durchlichtet all die künstlichen, vom menschlichen Ego gemachten Gesetze, Verordnungen und Konstrukte und holt alles an die Oberfläche, was nicht der göttlichen Ordnung in ihrer reinsten Liebe entspricht.

Alle Strukturen, Verordnungen, Gesetze und anderen Konstrukte, die aus Misstrauen, Angst, Wut, Über- oder Ohnmacht heraus entstanden sind werden in den nächsten Jahren auseinanderbrechen.

Es ist ein unglaublicher Reinigungsprozess und eine Veränderung, die vielen von uns Angst macht.

Corona hat uns die Schwächen im derzeitigen System gezeigt.

Corona zeigt aber auch, dass nicht alles so sein muss, wie es derzeit ist – hier weiter.

Die Veränderung führt durch die Schatten des Egos hindurch in die Wahr- und Klarheit der einzigen göttlichen Quelle, die es in der Ordnung der neuen Erde geben wird.

Dein bester Schutz ist es, Dir Deiner Ängste, Muster und Deiner eigenen alten Konstrukte und Strukturen bewusst zu sein, um sie mit liebevoller Dankbarkeit und Demut den Feuern der Erde zu übergeben.

Diesen Prozess kann niemand für Dich tun. Jeder von uns muss selbst hindurch gehen. Je nachdem wo Du gerade stehst, ist der Weg im Moment gerade schwer oder bereits leichter.

Die einen gehen aus der Dunkelheit hinaus, die anderen gehen gerade durch diesen Prozess in die Dunkelheit hinein. Manche Seelen wählen die Erde zu verlassen!

Alles dreht sich darum, das Werden und Vergehen anzunehmen. Die Veränderung ist nicht mehr aufzuhalten.

Du hast die Wahl wie Du gehen möchtest. Bewusst oder unbewusst.

Du bist der Schlüssel zur Veränderung!

Quelle: Nadja-Judith Troyer – Die Alpenschau bedankt sich!

