Rolle des Marktes

Sowohl in einer Marktwirtschaft als auch in einer sozialen Marktwirtschaft ist der Markt das Hauptinstrument der preislichen Koordinierung.

Menschen koordinieren ihr Handeln über Märkte, und nur wenn diese Koordination zu unerwünschten Ergebnissen führt, sollte der Staat eingreifen.

Dies ist in der heutigen Zeit natürlich längst nicht mehr so, wie man in der aktuellen „Corona Krise“ gut erkennen kann.

.

Die Koordination einzelner wirtschaftlicher Maßnahmen durch die Marktwirtschaft bedeutet, dass die relevanten Akteure, insbesondere Unternehmen, miteinander konkurrieren, dass Marktpreise aus Nachfrage und Angebot gebildet werden und dass Einzelpersonen ihre Maßnahmen mit diesen Marktpreisen koordinieren.

Wenn zum Beispiel der Rohölpreis steigt, deutet dies darauf hin, dass dieser Rohstoff in einer Marktwirtschaft geringer geworden ist, sei es aufgrund eines Rückgangs der Reserven oder aufgrund eines erhöhten Verbrauchs.

Die Koordination einer Marktwirtschaft bedeutet, dass Unternehmen und Haushalte dann versuchen, Energie effizienter zu nutzen und kostspielige Aktivitäten zu vermeiden, und dass Unternehmen versuchen, Alternativen zu Öl zu entwickeln.

Der zentrale Koordinierungsmechanismus, der Angebot und Nachfrage auf den Märkten in Einklang bringt, ist daher der Preismechanismus.

Er spielt eine zentrale Rolle für das Verständnis der Märkte und kommuniziert wichtige Informationen zwischen Lieferanten und Käufern, die sie zur Ausrichtung ihrer Geschäftspläne benötigen.

Marktpreise sollten als Zusammenfassung einer Vielzahl von Informationen betrachtet werden, als “Informationsaggregate”, die wichtige Variablen wie Transportkosten, Produktionskosten, Verhandlungskosten und Verhandlungsmacht enthalten.

Wenn einzelne Wirtschaftsakteure alle diese Informationen getrennt voneinander bewerten müssen, reicht ihre Zeit wahrscheinlich überhaupt nicht aus, um einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Der Kapitalmarkt ist durch ein Informationsungleichgewicht und ein starkes Netzwerk von Marktteilnehmern gekennzeichnet. Dies sollte ausgeglichen sein – hier kommt der Staat zur Rettung.

Bei der Regulierung der Märkte gehen staatliche Eingriffe über die einfache wirtschaftliche Kontrolle hinaus, die nur dazu dient, Gefahren vorzubeugen und das Funktionieren des Marktes sicherzustellen.

Der Staat ist hier aktiv und proaktiv, um Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und den bestehenden Wettbewerb aufrechtzuerhalten.

Prominente Beispiele für staatliche Regulierung sind Infrastrukturmärkte wie Eisenbahn, Telekommunikation, Energie und Post.

In diesen Bereichen zielt die Intervention darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen ehemaligen Monopolisten und neuen Marktteilnehmern und damit ein faires Wettbewerbsumfeld zu schaffen.

Die Regulierungsbehörden kontrollieren den Marktzugang, indem sie beispielsweise Konzessionen gewähren, und regulieren das Verhalten interessierter Unternehmen, indem sie die Preise bestimmen oder die allgemeinen Bedingungen genehmigen. Doch wenn die staatliche Regulierung überhandnimmt, kann dies ganz schnell in einer sozialpolitischen Katastrophe enden.

Ab 2021 sollen nun sogar schon Online Casinos in Deutschland reguliert werden. Casibella hatte bereits erklärt, warum dies voraussichtlich negative Auswirkungen auf den Glücksspielmarkt haben wird.

.

.

Strukturelles Problem der Regulierung

Beim Kapitalmarkt ist die Situation natürlich anders. Es gibt bereits einen Wettbewerb. Experten sehen den Grund für die Regulierung in der Informationsasymmetrie.

Dem könnte entgegengewirkt werden, indem den Finanzmarktaufsichtsbehörden mehr Befugnisse eingeräumt werden, damit sie beispielsweise den Banken Schutzmaßnahmen und zusätzliche Anforderungen in Bezug auf bestimmte Kreditgeschäfte auferlegen können.

Während das Informationsungleichgewicht am Kapitalmarkt “ein strukturelles Problem ist, das sich wahrscheinlich nie ändern wird”, sind die Experten der Ansicht, dass eine Regulierung der Infrastrukturmärkte nur vorübergehend erforderlich ist.

Dies ist ein ehemaliges Monopol, daher ist Regulierung nur ein Übergangsphänomen, das beendet werden kann.

Wettbewerb als Motor einer Marktwirtschaft

Erstens sollte der Wettbewerb, dem Unternehmen ausgesetzt sind, nach heutiger Auffassung zu einem solchen Funktionieren des Marktes führen.

Es wird als dynamischer Auswahlprozess angesehen, bei dem die Teilnehmer dasselbe Ziel verfolgen und Dritte entscheiden, wer es in welchem Umfang erreicht.

.

.

Wettbewerbsfunktionen

In einer Marktwirtschaft hat der Wettbewerb mehrere Funktionen:

Durch Kaufentscheidungen der Verbraucher wird sichergestellt, dass die Produktionsfaktoren dahin geleitet werden, wo sie zur Herstellung des von den Verbrauchern gewünschten Warensortiments benötigt werden. Dies ist als Verteilung und Verteilungsfunktion des Wettbewerbs bekannt.

Um Kunden zu gewinnen, müssen Wettbewerber sowohl ihre Produkte als auch ihre Produktionsmengen kontinuierlich an sich ändernde Angebots- und Nachfragebedingungen anpassen, damit innovative Produkte und Verfahren schneller Akzeptanz finden. Der Wettbewerb hat also eine innovative Funktion.

Letztendlich soll der Wettbewerb auch die Entwicklung und Ausbreitung einer dauerhaften Wirtschaftskraft in der Politik verhindern. Dies bedeutet, dass der Wettbewerb auch eine Kontroll- oder politische Funktion hat.

Strategien zur Wettbewerbsreduzierung

In dieser Hinsicht ist ein wirksamer Wettbewerb eine wichtige Voraussetzung für eine Marktwirtschaft. Gleichzeitig ist dies für Unternehmen jedoch unpraktisch:

Sie sind sich in ständiger Unsicherheit darüber, wie sich ihre Kunden und ihre Wettbewerber verhalten werden, und müssen ständig Änderungen vornehmen, wenn sie Gewinne erzielen wollen, anstatt sie mit Verlusten zu bestrafen. Um die Konkurrenz zu übertreffen, bemühen sich Unternehmen möglicherweise, den Kunden die billigsten Produkte von höchster Qualität anzubieten.

Sie können aber auch Strategien entwickeln, um Kunden zu vorschnellen, spontanen Einkäufen zu verleiten oder den Verkauf Ihrer Produkte mit vagen Versprechungen oder zusätzlichen Angeboten zu fördern.

Andere Möglichkeiten, um den Wettbewerb zu umgehen, sind ein koordinierter Ansatz der Wettbewerber oder eines marktbeherrschenden Unternehmens durch Fusionen und Marktführerschaft in bestimmten Segmenten.

Beispiel: Liberalisierung des Luft- und Telekommunikationsmarktes

Neben der Öffnung des Luftverkehrsmarktes war die Liberalisierung der Telekommunikationsbranche in Deutschland eines der erfolgreichsten mikroökonomischen Reformprojekte der letzten Jahrzehnte:

Größere Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher, sinkende Preise, neue und innovative Dienste und modernere Netze haben den Telekommunikationsmarkt nach der Liberalisierung geprägt.

Während die Telekommunikationsversorgung in Deutschland – mit Ausnahme der Mobilkommunikation, die seit 1991 mindestens einen duopolistischen Wettbewerb hatte – weitgehend monopolisiert wurde, hat sich seit der Öffnung des Festnetzmarktes im Jahr 1998 eine bedeutende Entwicklung auf dem Markt ergeben.

