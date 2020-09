Bill Gates ist ein knallharter Geschäftsmann und hochintelligenter Demokratiefeind, der wirklich alles dem Profit unterordnet.

Das Internet mag ihn zwar immer noch lieben, den kauzigen Multimilliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates. Doch nun schlägt dem zweitreichsten Mann der Welt Spott und Hohn entgegen.

Bill Gates hat Angst zu verarmen – So viel Angst, dass er Donald Trump wählen würde?

.

Microsoft-Gründer Bill Gates gehört zu den Führungsfiguren einer superreichen Machtelite. Dr. Nyder will sensibilisieren und wachrütteln. Was er hier aufdeckt , ist von höchster Brisanz und definitiv keine Verschwörungstheorie – hier weiter.

Bill Gates ist kein Heilsbringer… und zeigt sein wahres Gesicht

Bill Gates ist kein selbstloser Wohltäter, sondern stellt eine Gefahr für die Demokratie dar.

Dank Corona ist die Kluft zwischen arm und reich in den USA noch größer als sonst. Milliardenvermögen höher zu besteuern fordern deshalb nicht mehr nur linke Aktivisten. Sollte Biden die Wahl gewinnen, werden Multimilliardäre wie Bill Gates gewaltig zur Kasse gebeten werden.

Das Virus an sich differenziert zwar nicht nach arm und reich, aber die Armen und die Reichen scheiden sich am Virus. Das macht nicht nur neidisch, sondern auch wütend. Es gibt sozusagen zwei Pandemien:

Eine tödliche für die Unterschicht – und eine profitable für die obersten 0,01 Prozent – zu denen auch Bill Gates gehört.

Die 400 reichsten Amerikaner besitzen zusammen mehr als drei Billionen oder 3000 Milliarden. Weil diese viele Nullen recht abstrakt sind, hat sich ein kluger Kopf (ich weiß nicht wer) die Mühe gemacht, eindrucksvoll zu visualisieren, wie soviel Geld konkret aussieht.

In dieser Grafik kann man sich direkt anschauen, wie Arme, Mittelschichtler, Lagerhausarbeiter, Beyoncé und Bezos im Vergleich dastehen. Man muss ziemlich lange nach rechts scrollen, aber das ist der Sinn der Sache.

Mit nur 3 Prozent dieses Geldes könnte man jeden Amerikaner auf das Coronavirus testen oder Malaria dauerhaft besiegen. Mit gut 5 Prozent könnte man die 38 Millionen Amerikaner, die derzeit unter der Armutsgrenze leben, aus der Armut befreien. Mit 8 Prozent der Summe könnte man jedem Menschen auf diesem Planeten Zugang zu sauberem Trinkwasser und Toiletten ermöglichen. Und mit 85 Prozent der Summe könnte man all diese Probleme angehen und gleichzeitig allen einkommensschwachen Amerikanern aus der Patsche helfen.

Indem man dieses Vermögen umverteilt, würden Millionen Leben gerettet. Milliarden würden von Armut und Krankheiten befreit. Indem nur 400 Leute den Gürtel etwas enger schnallen, könnte die ganze Menschheit sich auf ein neues, noch nie dagewesenes Niveau weiterentwickeln.

Wohlgemerkt, das Geld der Milliardäre würde allen Amerikanerinnen und Amerikanern zugute kommen, über ein verbessertes staatliches Gesundheitssystem, Massnahmen gegen den Klimawandel und die Bekämpfung von Armut.

Und das Beste: Alle 400 der reichsten Amerikaner wären danach immer noch Milliardäre.

.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

Die Superreichen bezahlen weniger denn je

Als Bill Gates 1975 Microsoft gründete, betrug der höchste Grenzsteuersatz auf persönliche Einkommen 70 Prozent.

Die Steuersätze auf Kapitalerträge und Unternehmenseinkommen sind deutlich höher gewesen als heute, «und auch die Erbschaftssteuer war eine viel gewaltigere Abgabe».

Weder hinderte diese erhöhte Besteuerung Bill Gates daran, sich ins Computer-Business zu stürzen, noch entmutigte es seine Investoren, ihr Geld zu investieren.

Halten wir fest: Bei der stärkeren Besteuerung der Reichsten geht es nicht um Missgunst und Neid, sondern um Steuergerechtigkeit. Um die Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger und um den Rechtsstaat.

Im gleichen Zeitraum, in dem die Löhne der normalen Leute stagnierten, die Arbeitsbedingungen schlechter wurden und die Schulden wuchsen, stiegen die Steuersätze für sie.

Und die Reichsten lachten sich ins Fäustchen – Dank eines Heeres von Anwälten, Steuerberatern und Lobbyisten.

.

.

Bill Gates ist kein Heilsbringer …

…sondern ein knallharter Geschäftsmann, der wirklich alles dem Profit unterordnet.

«Der Weltöffentlichkeit wird der Mythos verkauft, dass private Philanthropie viele Lösungen für die Probleme der Welt bereithält, während sie die Welt vielmehr in viele falsche Richtungen drängt.» (Mark Curtis, «Global Justice Now»)

Die Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt multinationale Konzern-Interessen – und dies zulasten der sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit. Nestlé und die Schweizer Pharma-Riesen Novartis und Co. lassen grüssen.

Problematisch ist das Weltbild, das der Microsoft-Gründer mit anderen Superreichen wie Warren Buffet, Elon Musk und Co. teilt.

Statt mit ihrem Geld die demokratischen Strukturen zu stärken und für die Durchsetzung der Gesetze zu sorgen, finanzieren die Milliardäre private, nicht kontrollierbare Hilfsprojekte und entziehen sich einer angemessenen Besteuerung.

Zu Gates’ Ehrenrettung ruft die «New York Times» frühere Äusserungen in Erinnerung: Er habe gesagt, er denke, dass die Reichen höhere Steuern zahlen sollten. Allerdings hat er sich bei seinen letzten Auftritten nicht entsprechend verhalten.

Er kann zeigen, dass er es mit Steuererhöhungen ernst meint, indem er die Übertreibungen beiseite legt und eine prinzipielle und sachliche Debatte über die Details führt – So, wie es sich für einen blitzgescheiten Nerd gehörte.

Doch unser Fazit fällt kritischer aus:

Jeder Milliardär ist eine Gefahr für die Demokratie – nicht nur Bill Gates… Jeder!

Quellen: Watson, nytimes und SZ – Die Alpenschau bedankt sich!

Ohne Zensur und Löschungen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren!

https://t.me/alpenschau_aktuell

Mehr zum Thema:

Der Corona-Wahnsinn: Bill Gates, WHO, IWF

Aufgedeckt! Bill Gates und seine radikalen Pläne für die Welt nach COVID-19

Die universellen Menschenrechte, die demokratische Entscheidungsfindung und die Rechtsstaatlichkeit haben mächtige Feinde – hier weiterlesen.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zur Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns hinein wächst und es als normal empfindet – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Die brisanten Enthüllungen >>>

Kinder sind zu einer begehrten Ware für den internationalen Markt geworden. Sie sind Opfer von Menschen, die vor allem eines wollen: Profit. Denn mit Kindern lässt sich viel Geld verdienen. Ob als Prostituierte, Plantagenarbeiter, Dienstmädchen oder Bettler: Kinder bringen hohe Gewinne. Und die Nachfrage steigt! – hier weiterlesen.

Ist es dem Bürger zu verdenken, wenn ihm manchmal danach ist, dass endlich jemand die hohlen Phrasen und Nichtigkeiten in Politik und Medien beiseite schiebt? Gerald Grosz redet Klartext und nennt die Dinge beim Namen! – hier weiter >>>.

Mit seinem ersten Anti-Evolutionsfilm erregte der Berliner Filmproduzent Fritz Poppenberg großes Aufsehen. Nach einmaliger Ausstrahlung im Sender Freies Berlin (SFB) wurde der brisante Streifen zur weiteren Ausstrahlung im ARD-Programm verboten. Sollten Sie den Film damals also verpasst oder nicht aufgezeichnet haben, haben wir ihn hier für Sie auf Video organisiert – hier weiter.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Wie Du selbst Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

In Man Made Epidemic kommen Ärzte, Wissenschaftler und Vertreter von Pharmakonzernen gleichermaßen zu Wort. Man Made Epidemic informiert, ohne zu urteilen. Natalie Beer gibt einen ausgewogenen Überblick über ein komplexes Thema und überlässt es dem Publikum, sich eine eigene Meinung zu bilden – hier weiter.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Das neue Buch von Sucharit Bhakdi ist bereits auf der Zensurliste… – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – hier weiter >>>.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Sind wir noch zu retten? Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Niemand kommt an ihnen vorbei, doch leider nimmt sie und ihr Werk kaum jemand wahr. Wie sollten wir auch? Handelt es sich doch um den Plan zu einer Neuen-Welt-Ordnung, sprich Weltherrschaft, der seit über tausend Jahren konsequent verfolgt wird und in dessen perfides System jeder von uns herein wächst und es als normal empfindet… hier weiter.

Dr. Sucharit Bhakdi gibt spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten. Sie werden zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden können, wissen, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie Sie ihnen begegnen.

Die Macht des Wissens wird Ihnen zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen – rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen – hier weiter.

Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Die Weltwirtschaft ist am Boden, das Vertrauen in die Finanzwelt ist erschüttert, die Ersparnisse sind nicht mehr sicher, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die Polizei befürchtet in deutschen Städten Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände. Politiker agieren immer hilfloser angesichts der zunehmenden Probleme. Immer mehr Menschen hegen Zukunfts- und Existenzängste – Die perfekte Krisenvorsorge >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie besessen die herrschende Elite die Politik der De-Nationalisierung bereits betreibt und mit welch perfiden Methoden die deutsche Nation »abgeschafft« werden soll, können Sie hier nachlesen >>>.

Unsere Welt befindet sich am Rande des Abgrunds: Glaubenskrise, Untergang des Abendlandes, moralischer Relativismus und entfesselter Kapitalismus. Im Bewusstsein der Tragweite der aktuellen Krise zeigt Kardinal Robert Sarah auf, dass es möglich ist, einer höllischen Welt ohne Hoffnung zu entrinnen – hier weiter.

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird – hier weiter.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...