Terroranschlag in Frankreich – das schreckliche Déjà-vu von Paris (Videos)

War der Ort zufällig gewählt – war es der Zeitpunkt? Der erneute Terroranschlag in Frankreich ist ein schreckliches Déjà-vu.

Bei einer Messerattacke vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude der Satirezeitung “Charlie Hebdo” verletzte ein 18-jähriger Pakistaner am Freitagmittag zwei junge Journalisten schwer.

Der Täter und ein Komplize wurden in der Folge festgenommen und nach einem ersten Terrorverdacht hat sich bestätigt, dass es sich um einen erneuten Terroranschlag gehandelt hat.

Terroranschlag in Frankreich – das schreckliche Déjà-vu von Paris

Nach einer Messerattacke in Paris am Freitag, 26.9.2020 kurz vor Mittag, herrschte zunächst Unklarheit über Motiv und Persönlichkeit des mutmaßlichen Täters sowie über die Frage, ob es eine Verbindung zu dem Terroranschlag auf das französische Satiremagazin “Charlie Hebdo” Anfang 2015 gab.

Die Fernsehproduzentin Elise Vincent teilte in einer Livesendung mit, dass zwei Mitarbeiter ihrer Produktionsfirma „Première Ligne“ bei der Messerattacke verletzt worden seien. Die TV-Produktionsfirma ist auf investigativen Journalismus spezialisiert und nutzt Räumlichkeiten im Gebäude in der Rue Nicolas Appert.

Die Messerattacke ereignete sich demnach genau vor dem Gebäude im elften Arrondissement von Paris, in dem früher “Charlie Hebdo” arbeitete. Bei der Polizei waren seit Anfang September Morddrohungen und Anschlagswarnungen eingegangen – auch gegen Charlie Hebdo. In der Folge zog die Redaktion an einen geheimen Ort um.

Prozess zu “Charlie-Hebdo”-Anschlag

Seit Anfang des Monats läuft im Justizpalast der Prozess gegen mutmaßliche Helfer der Terrorserie im Januar 2015, bei der insgesamt 17 Menschen getötet wurden.

Als der Prozess begann, veröffentlichte “Charlie Hebdo” erneut Mohammed-Karikaturen – und die Redaktion wurde wieder bedroht.

Die Attentäter hatten die Tat genau vorbereitet und stellten sie als Racheakt für Karikaturen des Propheten Mohammed dar, die “Charlie Hebdo” regelmäßig veröffentlicht hatte.

Die beiden Männer wurden zwei Tage später auf der Flucht erschossen, doch findet derzeit vor einem Pariser Schwurgericht der Prozess um den Anschlag auf das Satireblatt sowie die darauf folgenden Morde eines weiteren, ebenfalls getöteten Terroristen an einer Polizistin und an vier Männern in einem jüdischen Supermarkt statt.

Insgesamt 14 Personen sind angeklagt, davon drei in Abwesenheit, weil sie den Tätern logistische, finanzielle oder anderweitige Hilfe bei ihren Morden geleistet haben sollen.

Der Terroranschlag trifft Frankreich kurz vor dem fünften Jahrestag des Anschlag auf das Satiremagazin “Charlie Hebdo”.

Nach Mitteilung der Redaktion von “Charlie Hebdo” unterstützt das gesamte Team von Charlie seine ehemaligen Nachbarn und Kollegen und ist solidarisch mit ihnen.

Wieder einmal war in Paris ein ganzes Viertel Sperrgebiet – schwer bewaffnete Sicherheitskräfte riegelten das gesamte Gebiet im Pariser Osten rund um den Tatort ab, in den Straßen standen zahlreiche Einsatzfahrzeuge.

Frankreich und insbesondere dessen Hauptstadt Paris werden seit Jahren von einer islamistischen Terrorserie heimgesucht – mehr als 250 Menschen verloren ihr Leben. Die Terrorgefahr ist weiterhin groß.

Die diffuse Angst vor Anschlägen ist nie ganz geschwunden.

Die Messerattacke vor dem früheren Redaktionsgebäude der Wochenzeitung „Charlie Hebdo“ hat vielen Franzosen schlagartig bewusst gemacht, dass sich die Debatte über die Wurzeln des radikalen Islamismus nicht vertagen lässt, wie es Präsident Emmanuel Macron vorgezogen hat. Der Präsident glaubte, sich gänzlich auf die Gesundheitskrise und deren wirtschaftliche und soziale Folgen konzentrieren zu können. Er verschob eine lang angekündigte Rede, auf die ein Gesetzesvorstoß zum Kampf gegen den „islamischen Separatismus“ folgen soll. Doch jetzt „kehrt der Albtraum wieder“, wie es der frühere Regierungschef Manuel Valls formulierte. Die Messerattacke hat auf schmerzliche Weise die Verletzbarkeit der französischen Gesellschaft in Erinnerung gerufen. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass die Selbstbehauptungskräfte seit dem Anschlag auf die „Charlie Hebdo“-Redaktion am 7. Januar 2015 stärker geworden sind.

Viele haben resigniert und sich damit abgefunden, dass Zeichner und Journalisten Polizeischutz benötigen, weil sie sich Spott und Kritik am Islam nicht verbieten lassen wollen. Zuletzt weigerte sich die Nachrichtenagentur AFP, den Appell französischer Presseorgane zur Verteidigung der Meinungsfreiheit zu unterzeichnen, vorgeblich, um ihre Mitarbeiter in muslimischen Ländern nicht in Gefahr zu bringen. Stillschweigend werden die Grenzen der Meinungsfreiheit neu gezogen. Quellen: RND, DW, FAZ, Handelsblatt, BBC-News und Welt-Nachrichtensender – Die Alpenschau bedankt sich!

