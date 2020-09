Kann Limonen als Antioxidantium gegen Corona schützen?

Wie eine Reihe von Produkten aus der Verarbeitung von Hanf (Cannabis sativa) kann auch Limonen dem menschlichen Körper helfen, Zeiten erhöhter Belastung besser zu überstehen.

Eine gute Versorgung mit Nährstoffen und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme sind besonders wichtig, wenn man wegen einer Infektionskrankheit das Bett hüten muss.

Menschen, die sich gut ernähren, haben außerdem generell ein stärkeres Immunsystem, das sie vor Infektionskrankheiten schützt.

Man sollte zur Vorbeugung jeden Tag eine Reihe frischer Lebensmittel essen, um den Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen, Fasern, Proteinen und Antioxidantien zu versorgen.

Außerdem sollte man genug Wasser trinken und Zucker, Fett und Salz meiden. Zusätzlich helfen Stoffe wie Limonen dem Immunsystem auf die Sprünge – und führen dabei auch noch zu besonderen Geschmackserlebnissen.

Stärkung der Abwehrkräfte als mögliche Strategie

Solange es noch keinen Impfstoff gegen COVID-19 gibt, besteht die beste Strategie zum Erhalt der Gesundheit in der konsequenten Stärkung des Immunsystems. Bereits bekannte Heilmittel wie die vielfältigen Wirkstoffe in Cannabis verschaffen den Erkrankten unter Umständen mehr Zeit.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Antioxidantien. Auch wenn es möglich sein wird, sich impfen zu lassen, werden Entzündungshemmer vielleicht zu einer besseren Verträglichkeit der Impfung beitragen.

Impfungen sind die effektivste, aber nicht die einzige Art, das Immunsystem zu stärken. Sanfte Wirkstoffe aus dem Reich der Pflanzen bieten bis zur Impfung einen gewissen Schutz und sind eine sinnvolle Ergänzung.

Die Wirkung von Antioxidantien

Antioxidantien wie Limonen neutralisieren die sogenannten “freien Radikale” und können damit zu einem verminderten Krankheits­risiko beitragen.

Obwohl es nach der aktuellen Datenlage als noch nicht gesichert gilt, dass sie die Zellen vor oxidativem Stress schützen, geht man in der praktischen Anwendung längst davon aus, dass sie im Sinne von Anti-Aging Alterungsprozesse aufhalten können und möglicherweise einen Schutz gegen Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Arthritis und sogar Krebs bieten.

Bei dem erhöhten Stress durch den Kampf gegen COVID-19 stabilisieren Antioxidantien die Immunabwehr. So kann der Körper sich schneller erholen und effektiver auf die Belastung durch die Infektion reagieren.

Limonen – ein ganz besonderes Molekül

Limonen gehört zu den aromatischen Verbindungen der Terpene. Sie sind in vielen Lebensmitteln und Pflanzen (auch Cannabis sativa) vorhanden. In Zitrusfrüchten ist dieses besondere Molekül das häufigste Terpen. Seitdem es isoliert wurde, kann man Limonen in Parfüms, Reinigungsmitteln und als Aromastoff für Lebensmittel verwenden.

Limonen hat entweder einen besonders starken Orangenduft oder ein kiefern- und terpentinartiges Aroma. Es kommt in allen Zitrusfrüchten und Kriechwacholder vor. Limonen zeichnet sich besonders durch entzündungshemmende, antioxidative und herzschützende Eigenschaften aus.

Im Jahr 2006 führte das Department of Medicinal Chemistry and Natural Products in Israel eine diesbezügliche In-vitro-Studie mit Zitrusölen durch. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine Mixtur aus Zitrusöl und Magnesiumchlorid als natürlicher antibakterieller und entzündungshemmender Wirkstoff genutzt werden könnte.

Limonen ist schon seit 1994 von der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA als sicherer Nahrungszusatz und Aromastoff zugelassen. Die einzige belegte Nebenwirkung war das Risiko einer Hautreizung nach der Verwendung von mit Limonen angereicherten Shampoos, Cremes oder Sprays.

Einfache Anwendung

Was spricht also dagegen, diesen vielfältigen Wirkstoff einmal auszuprobieren, um die Geschmackserlebnisse in Ihrer eigenen Küche zu bereichern?

Einige Tropfen als Zusatz zu einem Dessert geben ein intensives Aroma nach Zitrone. Limonaden und Tees gewinnen durch Limonen sofort an den Geschmack – und Sie tun durch die antioxidative Wirkung auch etwas für Ihre Gesundheit.

